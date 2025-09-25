María José Pizarro arremetió contra Vicky Dávila y ni Abelardo de la Espriella se salvó: “La tiene borrada del mapa”

María José Pizarro instó a Vicky Dávila y a los de la derecha a respetarse entre sí - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Vicky Davila/Facebook

La red social X es el escenario de una fuerte discusión entre las precandidatas presidenciales María José Pizarro, del Pacto Histórico, y Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, que se opone firmemente al Gobierno del presidente Gustavo Petro. La confrontación inició luego de que la periodista Dávila informara que, de llegar a ser elegida presidenta, acabará con la Paz Total, una política que apoya Pizarro.

“Nosotros en el Gobierno acabaremos con la paz total, extraditaremos a los narcos, fumigaremos la coca, lucharemos por un Plan Colombia 2.0, trabajaremos con Estados Unidos, Israel y todos los aliados. Recuperaremos la inteligencia y reintegraremos a nuestras Fuerzas a los mejores talentos que terminaron siendo retirados de manera arbitraria”, indicó la aspirante a la Presidencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Después de que Pizarro respondiera con un extenso texto en el que calificó su plan de gobierno como un “catálogo” de errores, Dávila continuó el debate afirmando que la izquierda que representa la congresista “no cumplió, solo robó y generó caos”.

María José Pizarro respondió con contundencia a Vicky Dávila, afirmando que sus propuestas son un regreso a las épocas más violentas del país - crédito @PizarroMariaJo/X

La senadora del Pacto Histórico no se quedó atrás y continuó con la pelea. En una nueva publicación pidió a la periodista enfocarse en discutir con el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, un abogado de derecha con el que Dávila también ha protagonizado enfrentamientos en redes.

Pizarro aseguró que el profesional en Derecho, que se hace llamar “tigre”, superó a la precandidata. Asimismo, instó a la comunicadora y a los demás aspirantes de la derecha a respetarse entre sí y a no expresar su odio hacia los demás contrincantes.

“Vicky, dedíquese a Abelardo, que ya la tiene borrada del mapa. O, al menos, quiéranse y respétense un poco más entre ustedes… y odien un poco menos al resto. No ganarán igual, pero tal vez serán más felices”, escribió.

La precandidata María José Pizarro Rodríguez respondió a Vicky Dávila asegurando que millones de ciudadanos apoyan al actual Gobierno - crédito @PizarroMariaJo/X

La congresista afirmó que, por medio del actual Gobierno, Colombia ahora es referente mundial en materia de paz y en políticas de protección medioambiental. El presidente Gustavo Petro ha dedicado tres años de su administración a adelantar conversaciones orientadas a la paz –fuertemente cuestionadas— con varios grupos armados y estructuras criminales, y ha buscado impulsar la transición energética para mitigar los daños medioambientales que generan los combustibles fósiles.

Además, insistió en que hay millones de ciudadanos que respaldan la gestión de Petro y que consideran que hay una acertada representación de sus intereses y necesidades en el Gobierno. Por eso, a su juicio, buena parte de la población colombiana no estaría dispuesta a cambiar una administración que no se comprometa a continuar con lo implementado por el jefe de Estado.

“La corrupción fue su modelo; la violencia, su política. Pero Colombia ya despertó. Y este país que mira hacia adelante es irreversible”, añadió la senadora del Pacto.

El agarrón de Dávila con De la Espriella: “Defendí a tu esposo”

La tensión entre los aspirantes a la presidencia crece tras recientes declaraciones en X, donde Dávila cuestionó el comportamiento y valores de De La Espriella ante sus seguidores - crédito Colprensa/Montaje Infobae

La periodista y precandidata también acaparó los titulares de la prensa por varias discusiones que tuvo con el abogado Abelardo de la Espriella en X. En agosto de 2025, la comunicadora aseguró que lo que la separa del profesional en Derecho, pese a que ambos representan a la derecha, es que este ha defendido a “bandidos” ante la justicia. Como ejemplo, mencionó a Alex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

De la Espriella recordó a la periodista que ha llevado los casos de otras personas como uno de su esposo, José Amiro Gnecco. “Defendí a tu esposo como abogado, así como a Alex Saab, Natalia Ponce de León, Rosa Elvira Cely y muchos más. Mi vida es pública y mi profesión, una vocación sagrada: soy defensor y siempre lo hago de frente”, indicó.

Abelardo De La Espriella contestó a un mensaje de Vicky Dávila - crédito @ABDELAESPRIELLA

En septiembre, la precandidata volvió a lanzar aseveraciones contra el abogado, asegurando que las apuestas electorales con dinero están sirviendo para elevar el favoritismo hacia él. “Abelardo de la Espriella es un ‘tigre de papel’. Ostentoso y de mal gusto, cree que todo se compra con plata”, detalló.

Vicky Dávila llamó "tigre de papel" a Abelardo De La Espriella - crédito @VickyDavilaH