Luisa Postres criticada en redes por abrir cargo para “todólogo” disfrazado de community manager

Luisa Lafaurie o Luisa Postres, como es conocida en redes sociales, hija de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, desató críticas en Tiktok por una oferta de trabajo que según los usuarios se excede en funciones.

En la oferta publicada mediante un video, Luisa anuncia que busca un community manager para que haga contenido audiovisual, edición y cuente historias. Y aunque no aclara el sueldo, muchos comentarios apuntan que el puesto reúne el trabajo de por lo menos cinco personas.

Por esto, la red social se ha llenado de videos donde le responden una a una las funciones que haría la persona y por qué deberían ser desarrolladas por varios empleados.

A pesar de las críticas, Luisa respondió que varias personas le escribieron preguntando por el cargo y enviando hojas de vida.

No obstante, las críticas no paran ya que en comentarios aseguran que se aprovecha de las necesidad de las personas para conseguir empleo.