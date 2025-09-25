Jefe de debate de Daniel Quintero llamó “irrespetuoso” a Gustavo Bolívar por pedir que no haya consulta: “Espero que pueda corregir el camino”

Jefe de debate de Daniel Quintero se le fue nuevamente con todo a Gustavo Bolívar - crédito Redes sociales

El jefe de debate de Daniel Quintero lanzó fuertes cuestionamientos a las recientes posiciones asumidas por Gustavo Bolívar dentro del Pacto Histórico, críticas que generaron nuevas tensiones públicas en el escenario político.

De acuerdo con el pronunciamiento difundido en su cuenta en X, Juan David Duque criticó que Bolívar haya anunciado su intención de “irrespetar la decisión del pueblo en la consulta” al afirmar que optaría por una candidatura independiente en marzo si los resultados de la consulta no le son favorables.

El jefe de debate advirtió que este proceder podría dividir al Pacto Histórico y obstaculizar el mecanismo de consulta, comparándolo con bloqueos que, según su visión, han intentado tanto sectores de la oposición como algunas entidades electorales.

Según el equipo de Daniel Quintero, Gustavo Bolívar habría gozado de ventajas relevantes para posicionar su aspiración presidencial.

“Bolívar tuvo todas las ventajas posibles, algunas quizá indebidas: Hasta hace solo tres meses fue director del DPS, la entidad que maneja lo social en un gobierno eminentemente social: gastos pagos, aviones, 20 billones de presupuesto, hizo acuerdos con cientos de Alcaldes, tuvo la vocería del gobierno, 7 ministros eran de su cuerda”, dijo Duque.