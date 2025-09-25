Colombia

Euro: cotización de apertura hoy 25 de septiembre en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro se cotiza en la sesión de hoy a 4.554,07 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,49% frente al valor de la sesión previa, cuando marcó 4.487,40 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca una subida 0,3%; por contra en términos interanuales aún conserva una disminución del 4,17%.

Respecto de fechas anteriores, corta con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro sesiones. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Manizales 24 de septiembre: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería de Manizales

Resultados Lotería de Manizales 24

El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria radicó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del presidente Gustavo Petro

El precandidato presidencial presentó una acción legal contra el presidente y su gabinete, acusándolos de emplear recursos estatales para influir en procesos electorales y difundir información parcializada

El exgobernador de Antioquia Aníbal

Por falta de asesoría, mujer perdió 16 millones de pesos intentando comprar vivienda VIS: “aprendí a las malas”

La creadora de contenido aseguró que para evitar inconvenientes en el momento de comprar un inmueble lo primero que se debe hacer es asesorarse con un banco

Por falta de asesoría, mujer

Resultados Lotería del Meta 24 de septiembre: número ganador del premio mayor de $1.800 millones

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Meta y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Lotería del Meta 24

Filtración de chats revela posible infiltración en la seguridad presidencial de Colombia

Los mensajes filtrados entre Luisa Fernanda Salgado Fernández y el mayor Pedro Nel Jiménez, comandante del Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5, mostrarían el espionaje

Filtración de chats revela posible
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro se despachó contra

Valentino Lázaro se despachó contra exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Van a quedar sepultados y en el olvido”

Valentina Taguado tuvo incómodo desacuerdo con un conductor de Uber y contó la historia en vivo

Yina Calderón feliz con decisión sobre la demanda que le había interpuesto Mateo Varela: “Gané”

Nataly Umaña habló del proceso que vivió tras su ruptura con Alejandro Estrada: “Algo muy bonito tenía que venir detrás de eso”

Carolina Corcho confesó cómo aprendió a tomar aguardiente y por qué involucró a Margarita Rosa: “Sencillo con cara de doble”

Deportes

Con lágrimas, Jorge Bava se

Con lágrimas, Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe: “Viví seis meses espectaculares”

Así reaccionó la prensa ecuatoriana tras la clasificación de Independiente del Valle y eliminación del Once Caldas: “El milagro de Manizales”

Independiente del Valle, tras eliminar al Once Caldas de la Copa Sudamérica, se burló de Dayro Moreno y su baile

James Aguirre, portero del Once Caldas, envió mensaje a la hinchada tras fallar un tiro penal ante Independiente del Valle: “De corazón”

Debacle del Once Caldas en la Copa Sudamericana: fue eliminado por Independiente del Valle en penales por 5-4