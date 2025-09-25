Colombia

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

La DJ e influenciadora se puso a disposición de los gobiernos de Colombia y México, pidiendo que se determinaran las circunstancias que llevaron al asesinato de su expareja y de Regio Clown

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
En sus redes sociales, Marcela
En sus redes sociales, Marcela Reyes solicitó a los gobiernos de Colombia y México celeridad para esclarecer los responsables de la muete de B King - crédito @marcelareyes/Instagram

A traves de sus historias de Instagram, y luego de días de señalamientos como presunta responsable en el crimen que acabó con la vida de B-King y Regio Clown en México, la DJ y creadora de contenido Marcela Reyes publicó un comunicado en el que pidió a los gobiernos de Colombia y México esclarecer el caso con celeridad.

Hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañará siempre, y es lo único que cargo conmigo, ese profundo dolor. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso, hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo”, manifestó inicialmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

B King y Regio Clown
B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre - crédito Instagram

Acto seguido, Reyes exigió a los gobiernos de ambos países “que se esclarezca, de manera transparente, rápida y con rigor, lo que sucedió con Bayron”.

“Mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí”, indicó.

Adicionalmente, la denominada “reina de la guaracha” pidió ayuda a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos ciudadanos y el público en general “para viralizar este llamado a las autoridades correspondientes. Necesitamos que este caso no se archive, que no se oculte, que no se ignore”.

La "reina de la guaracha"
La "reina de la guaracha" expresó que se negaba a "cargar con una responsabilidad que no me corresponde" y se puso a disposición de las autoridades para esclarecer el caso de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

Marcela remarcó que “Mi compromiso es con la memoria de Bayron. No descansaré hasta que se sepa la verdad y se haga justicia”.

Para concluir, Reyes apuntó: “Me pongo a disposición de las autoridades de Colombia y México”, insistiendo en que se etiqueten las cuentas de los mandatarios Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, así como a la Cancillería colombiana, la Fiscalía de México, y al cónsul de Colombia en suelo mexicano, Alfredo Molano.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Marcela ReyesB-KingMuerte de B-KingColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro eliminó publicación contra Bruce Mac Master, pero se quejó de la orden del Consejo de Estado: “No comparto la decisión”

El mandatario aseguró que no señaló al presidente de la Andi de haber incurrido en ilícitos como la discriminación o el esclavismo

Petro eliminó publicación contra Bruce

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto

Mientras el equipo de Manizales define su clasificación ante Independiente del Valle, ya conoció el equipo al que se medirá en la otra ronda, que es otro candidato al título

Ese sería el rival de

Violencia en Buenaventura dispara deserción escolar: hay alarma por riesgo de reclutamiento

La presencia de grupos armados ilegales y el aumento de homicidios han generado un clima de miedo que afecta la permanencia de niños y jóvenes en las instituciones educativas rurales

Violencia en Buenaventura dispara deserción

El Burger Fest 2025 convierte a los comensales en jueces y premia la creatividad de los restaurantes colombianos

Con propuestas como hamburguesas de bondiola y aderezos sorprendentes, el festival invita a votar en redes sociales y descubrir sabores únicos, mientras se apoya a pequeños y grandes negocios del país

El Burger Fest 2025 convierte

Ecopetrol intenta reactivar el megaproyecto eólico en La Guajira

Tras heredar el parque eólico Windpeshi, la estatal busca acuerdos con comunidades wayuu para levantar 41 aerogeneradores y producir 205 megavatios de energía limpia

Ecopetrol intenta reactivar el megaproyecto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

A Shakira le llueven críticas

A Shakira le llueven críticas por video junto a Beéle: “Se me cayó una ídola”

Sonic 3 conquista a los usuarios de Netflix en Colombia a mitad de semana

Andrea Tovar reveló cómo enfrentó su divorcio y si el amor ha vuelto a su vida: “Hay seres especiales”

Popular cantante colombiano recordó su experiencia al aparecer en un capítulo de la exitosa novela ‘Rebelde’

Hija de Mario Alberto Yepes publicó un video en redes sociales junto a su madre: los elogios de los seguidores no faltaron

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: formaciones confirmadas en Manizales

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto

Juan Carlos Osorio se la cobraría a la selección Colombia: dirigiría a uno de los rivales de la Tricolor

Al menos seis jugadores del Deportivo Pasto estarían implicados en apuestas: “Ante América de Cali, el partido iba a ir 2-0 en el primer tiempo”

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula 1 y el contraste con la actualidad de la categoría: “Era otro mundo”