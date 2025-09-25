DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

En sus redes sociales, Marcela Reyes solicitó a los gobiernos de Colombia y México celeridad para esclarecer los responsables de la muete de B King - crédito @marcelareyes/Instagram

A traves de sus historias de Instagram, y luego de días de señalamientos como presunta responsable en el crimen que acabó con la vida de B-King y Regio Clown en México, la DJ y creadora de contenido Marcela Reyes publicó un comunicado en el que pidió a los gobiernos de Colombia y México esclarecer el caso con celeridad.

“Hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañará siempre, y es lo único que cargo conmigo, ese profundo dolor. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso, hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo”, manifestó inicialmente.

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre - crédito Instagram

Acto seguido, Reyes exigió a los gobiernos de ambos países “que se esclarezca, de manera transparente, rápida y con rigor, lo que sucedió con Bayron”.

“Mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí”, indicó.

Adicionalmente, la denominada “reina de la guaracha” pidió ayuda a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos ciudadanos y el público en general “para viralizar este llamado a las autoridades correspondientes. Necesitamos que este caso no se archive, que no se oculte, que no se ignore”.

La "reina de la guaracha" expresó que se negaba a "cargar con una responsabilidad que no me corresponde" y se puso a disposición de las autoridades para esclarecer el caso de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

Marcela remarcó que “Mi compromiso es con la memoria de Bayron. No descansaré hasta que se sepa la verdad y se haga justicia”.

Para concluir, Reyes apuntó: “Me pongo a disposición de las autoridades de Colombia y México”, insistiendo en que se etiqueten las cuentas de los mandatarios Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, así como a la Cancillería colombiana, la Fiscalía de México, y al cónsul de Colombia en suelo mexicano, Alfredo Molano.

