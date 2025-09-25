David Luna arremetió contra el ministro de Educación por supuesto subsidio a Margarita Rosa de Francisco: “Darle a quien no lo necesita significa quitárselo a quien sí lo requiere”

David Luna se despachó contra Daniel Rojas por supuesto subsidio a Margarita Rosa de Francisco - crédito Montaje Infobae

La entrega de un supuesto subsidio académico a Margarita Rosa de Francisco para cursar un posgrado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) generó debate en redes sociales y en el entorno político colombiano, luego de conocerse que la actriz accedió a este beneficio tras figurar en el estrato 3 del sistema de clasificación socioeconómica.

El caso tomó notoriedad luego de una entrevista ofrecida por De Francisco a Blu Radio, donde explicó que el dinero correspondía a un reconocimiento académico y no a una ayuda basada exclusivamente en su nivel socioeconómico.

Margarita Rosa de Francisco aclaró que actualizó sus datos para el proceso de postulación, pero no recuerda con precisión el estrato seleccionado.

“No estoy de acuerdo con que haya que categorizar a las personas de esa manera para acceder a la educación”, manifestó la actriz y ahora filósofa.

En defensa de la actriz, Daniel Rojas, ministro de Educación, argumentó que el acceso a los subsidios educativos no debería discriminar por estrato social.

“No entiendo cuál es la polémica. Cuando hablamos del derecho a la educación, el derecho no distingue estratos ni lugares de origen, ni razas, ni nada de esas cosas. El derecho es para todos”, declaró el ministro Rojas.

El funcionario añadió que la política de gratuidad está diseñada para cubrir a la mayor cantidad de personas posible y que el objetivo del gobierno es ampliar este derecho hasta alcanzar el cien por ciento de la cobertura.

“Noventa y siete por ciento de gratuidad. Y si avanzamos a garantía del derecho, eso cobija desde el estrato uno o cero hasta el cinco o seis o el que exista”.

Tras lo anterior, David Luna, senador de la República, rechazó el planteamiento de Rojas y sostuvo que los subsidios educativos sí deben tomar en cuenta el nivel socioeconómico de los beneficiarios.

“Ministro, el derecho a la educación en efecto no distingue estratos, pero los subsidios sí deben hacerlo: eso se llama Estado Social de Derecho”, expresó Luna.

El senador advirtió que asignar recursos a personas que no los requieren afecta a quienes realmente los necesitan y afirmó: “Darle a quien no lo necesita significa quitárselo a quien sí lo requiere”.

En medio de la controversia, Luna también mencionó a los estudiantes del Icetex que enfrentan deudas con intereses elevados y recordó que el gobierno aún no ha cumplido la meta de incorporar 500.000 nuevos cupos en universidades públicas.

“La gratuidad sin justicia social es simple populismo”, concluyó el legislador.

Margarita Rosa de Francisco tomó acciones en la Unad para aclarar supuesto subsidio universitario

Margarita Rosa de Francisco tomó medidas formales ante la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y el Ministerio de Educación para esclarecer el proceso mediante el cual se asignan los beneficios académicos, luego de verse involucrada en la controversia sobre el supuesto otorgamiento de un subsidio durante su etapa estudiantil.

La actriz y escritora presentó un derecho de petición solicitando detalles sobre los criterios y verificaciones que determinan la entrega de apoyos económicos a los estudiantes.

De Francisco pidió información puntual referente a la manera como se caracteriza la situación socioeconómica de los beneficiarios, el proceso de notificación y la posibilidad de recibir un subsidio sin postulación previa.

“Solo emitiré un nuevo pronunciamiento público una vez reciba respuestas oficiales a mi petición”, manifestó la actriz en su cuenta en X, enfatizando el carácter “desagradable” del episodio por el impacto de los señalamientos públicos.

El debate se encendió luego de que el concejal Daniel Briceño denunciara que De Francisco habría recibido un subsidio de matrícula durante el periodo 2022-I, argumentando que la artista aparecía registrada en el estrato 3.

Ante esta situación, Briceño interpuso una acción de tutela para obtener claridad sobre el financiamiento de la matrícula de la vallecaucana.

En su solicitud, Margarita Rosa adjuntó el documento que acredita la concesión de matrícula de honor, beneficio que se otorga a quienes obtienen el mejor promedio académico, lo que la exime del pago total.