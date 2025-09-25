Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 25 de septiembre

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Durante este jueves 25 de septiembre, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Casa Blanca Suba I, Casa Blanca Suba Urbano.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 57A, entre la Calle 201 a la Calle 194.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: San Pablo Jericó.Lugar: De la Carrera 116 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: El Remanso.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector.Lugar: De la Carrera 86 a la Carrera 93, entre la Calle 17 a la Calle 24.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Fontibón.Barrios: Montevideo.Lugar: De la Carrera 68D a la Avenida Carrera 72, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Cambio de accesorio

Localidad: Usme.Barrios: Tunjuelito Usme, San Juan Bautista, Marichuela, Gran Yomasa.Lugar: De la Avenida Boyacá a Vía al Llano Avenida Carrera 14, entre la Calle 74B Bis Sur a la Calle 92 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Fontibón.Barrios: Belén Fontibón.Lugar: De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre a la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Bellavista, Candelaria La Nueva, Cazuca, Cerro Colorado, El Mirador, El Peñón del Cortijo, Espino, Gratamira, Ismael Perdomo, Jerusalén, Juan José Rondón, Julio Rincón I, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Pradera, Los Laureles II, Los Tres Reyes, Los Tres Reyes I, María Cano, Millán, Perdomo Alto, Primavera II, Rincón de Galicia, San Francisco, Santillana, Sierra Morena, Terranova, Verona, Villa Candelaria, Villa Mercedes I, Villa Sandra. Altos del Pino, Arborizadora Alta, Arborizadora Alta I, Caracolí, Carlos Pizarro, Casa Loma, Cerro Colorado, El Mirador de Corinto, El Mirador de La Estancia, El Paraíso de Corinto, Espino, Espino I, Ismael Perdomo, Jerusalén, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Lomalinda, Los Tres Reyes I, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villas de Casaloma. Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Inst. Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas (Com4), Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca E.A.A.B., Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma.Lugar: T. Sierra Morena IIÁrea 1: De la Calle 59A Sur a la Calle 63 Sur, entre la Transversal 74F a la Carrera 77C Área 2: De la Calle 63 Sur a la Calle 69D Sur, entre la Carrera 68B a la Diagonal 73CÁrea 3: De la Calle 9D Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 66 a la Transversal 20C Bis T. Sierra Morena III Área 1: De la Calle 62 G Sur a la Calle 67 Sur, entre la Carrera 77C a la Carrera 74A Área 2: De la Calle 67 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Carrera 76C a la Carrera 73N Área 3: De la Calle 75 Sur a la Calle 72A Sur, entre la Carrera 75B a la Carrera 46B Área 4: De la Calle 42C a la Calle 40A, entre la Carrera 50 Este a la Carrera 25A Este T. Santo Domingo Área 1: De la Calle 67A Sur a la Calle 42D, entre la Carrera 74C a la Carrera 37 Este Área 2: De la Calle 60 a la Calle 42A, entre la Carrera 77C a la Carrera 30B Este Área 3: De la Calle 56 Sur a la Calle 41, entre la Carrera 30B a la Carrera 17B Sur.Inicio del corte: 10:00 p.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa.Lugar: De la Calle 63 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82 De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Trabajos de mantenimiento, instalación y reparación son los que causan los cortes de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.