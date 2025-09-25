Colombia

Claudia López y el ministro Daniel Rojas discutieron por el colegio que inauguró Shakira en Tibú: “Ella tuitea menos y trabaja más”

La apertura de una escuela impulsada por la Fundación Pies Descalzos generó un cruce de declaraciones entre la exalcaldesa de Bogotá y el titular de Educación, tras críticas al Gobierno nacional

Nelson Álvarez

La exalcaldesa cuestionó la gestión oficial tras la apertura de un plantel en Catatumbo, lo que desató una discusión pública con el ministro Daniel Rojas en redes sociales - crédito Heiner Gaitán/Facebook y @Asobancaria/X

En el municipio de Tibú, en el Catatumbo (Norte de Santander), marcado por las consecuencias del conflicto armado, surge un proyecto que representa una visión renovada para la comunidad. La Fundación Pies Descalzos, creada por la cantante Shakira, finalizó la edificación de una nueva institución educativa destinada a apoyar a más de 1.200 niños y jóvenes de la región.

La inauguración de esta escuela provocó que la precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzara críticas contra el Gobierno nacional, lo que desencadenó un fuerte intercambio en redes sociales entre ella y el ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro, Daniel Rojas.

Durante la discusión digital, López afirmó: “Ella tuitea menos y trabaja más”.

Claudia López inició la controversia con el siguiente mensaje: “Llegó primero el colegio de Shakira a Tibú/Catatumbo que las obras y universidad del gobierno. Gracias @shakira por poner la educación en primer lugar!”.

Claudia López criticó al Gobierno nacional por el colegio inaugurado por la fundación de Shakira - crédito @ClaudiaLopez

El ministro de Educación, Daniel Rojas, respondió a las declaraciones de Claudia López enfatizando que la construcción del colegio en Tibú fue posible gracias a una alianza entre el Gobierno nacional y la Fundación Pies Descalzos. Destacó que la administración de Gustavo Petro facilitó este trabajo conjunto y aseguró que el Estado aportó la mayor parte de los recursos para la obra.

En su respuesta, el ministro también reprochó el cambio de postura de Claudia López, señalando que antes investigaba y ahora prioriza la confrontación política. Además, puntualizó que tanto el Gobierno como la fundación compartieron esfuerzos y financiamiento para sacar adelante la iniciativa.

“Al odio y la mentira de @ClaudiaLopez contestamos con datos y verdad. Llegó el gobierno del cambio a Tibú y trajo a la fundación pies descalzos que amablemente aceptó asociarse para construir este colegio. El gobierno pone el 54% y la fundación 46% La Claudia que investigaba debería darle las gracias también al presidente @petrogustavo pero la Claudia candidata ya no lee, no investiga, solo miente. Lástima”, contestó el ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro.

Daniel Rojas le contestó a Claudia López y defendió la gestión del Gobierno nacional - crédito @DanielRMed

Frente a las palabras de Daniel Rojas, Claudia López no se quedó callada y le contestó de regreso señalando que, a su juicio, los hechos hablan por sí solos. Expresó que la Fundación Pies Descalzos logró entregar el colegio en Tibú antes que el Ministerio de Educación la universidad prometida para la zona. Además, hizo una comparación directa sobre la gestión de la fundación frente a la del ministerio.

“La evidencia es contundente. Llegó primero el Colegio hecho por la Fundación de Shakira que la Universidad hecha por @Mineducacion. Quizá porque ella tuitea menos y trabaja más”, contestó.

Claudia López no se quedó callada y le contestó de regreso al ministro de Educación - crédito @ClaudiaLopez

La exalcaldesa en su mensaje también acusó al Gobierno de engañar a los jóvenes, al señalar que no cumplieron con la condonación de la deuda de Icetex ni con la promesa de crear quinientos mil cupos en educación superior. Criticó el aumento de la tasa de interés, el incremento en el endeudamiento y el incumplimiento en la entrega de nuevos cupos educativos, según sus palabras.

Finalmente, instó al ministro de Educación a tomar ejemplo de la gestión de Shakira y dejar de lamentarse.

“Ustedes usaron/engañaron a los jóvenes: ni les condonaron la deuda ICETEX ni les dieron 500mil cupos de educación superior. “El cambio” fue subirles la tasa de interés y endeudarlos más y no cumplirles ni con la mitad de los cupos nuevos y reales. Mejor aprenda de Shakira Ministro, no llore ni se victimice, trabaje y facture", aseveró por medio de su cuenta en la red social X la precandidata presidencial.

En cuanto al colegio inaugurado recientemente por la Fundación Pies Descalzos de Shakira en Tibú, la obra se realizó en un terreno de 30.000 metros cuadrados aportado por Ecopetrol.

Sobre este espacio se construyeron instalaciones que superan los 6.200 metros cuadrados. El plantel educativo dispone de 34 salones, laboratorios especializados en física y química, biblioteca, sala para el aprendizaje de idiomas, aula tecnológica, comedor de gran capacidad y salones dedicados a las artes y la música. Además, se incluyeron áreas multifuncionales destinadas a favorecer la integración y el encuentro de la comunidad.

