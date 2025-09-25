Capturado hombre que obligaba a su hijastra de 8 años a ver pornografía antes de someterla a vejámenes

Investigadores confirmaron que la víctima fue forzada a ver material explícito y sufrió castigos reiterados, mientras el acusado utilizaba amenazas para mantener el silencio de la niña, quien quedó bajo su cuidado nocturno - crédito fiscaliacol / X

Una menor de 8 años fue obligada en forma sistemática por su padrastro a ver contenido pornográfico, lo que antecedió a una serie de agresiones sexuales cometidas en su contra en Bogotá.

El procesado sometía a la niña a observar material explícito para ejercer control y perpetrar los abusos, según determinó la Fiscalía General de la Nación tras una investigación que permitió la captura del sospechoso en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con información obtenida por la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el barrio México, en la localidad de Ciudad Bolívar. La víctima quedaba al cuidado de la pareja sentimental de su madre durante las noches en las que ella debía cumplir jornadas laborales extensas. Durante este tiempo, la niña fue objeto de una situación reiterada de violencia sexual y física.

Las autoridades señalaron que el agresor forzaba a la menor a presenciar pornografía como antesala a los actos de abuso. Esa conducta se prolongó durante un periodo aproximado de dos años, lapso en el que la niña también recibió castigos físicos y permaneció bajo constantes amenazas.

“Según la investigación, el presunto agresor obligaba a la niña a ver contenido pornográfico para luego someterla a abusos. Si la víctima se oponía, le propinaba golpes y lesiones en su cuerpo con plantas urticarias”, indica el documento oficial de la Fiscalía.

La menor soportó un ambiente de intimidación sostenido. Los investigadores documentan que el acusado empleaba violencia física cada vez que la víctima intentaba resistirse, llegando a infligir lesiones con ramas y a utilizar objetos del entorno, como chanclas, para golpearla.

Una de las formas de intimidación habitual era la advertencia de causar daño a su madre si llegaba a revelar lo sucedido, estrategia que mantuvo el silencio de la menor durante un extenso periodo, según reportes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Un fiscal asignado al caso relató: “Se aprovechaba de que su pareja, es decir, la madre de la víctima, la dejaba bajo su cuidado cuando ella laboraba en turno nocturno. Aprovechaba esta situación para violentarla, golpeándola de manera reiterada con chanclas contra la cama, dándole golpes en la cabeza o con ramas urticantes. También la obligaba a ver pornografía en su celular. Si no accedía a sus peticiones, la golpeaba y la encerraban en su cuarto (sic)”.

La detención del presunto autor se realizó tras la recopilación de pruebas que confirmaron los hechos. Los agentes del CTI procedieron a la captura del señalado en la localidad de Chapinero y lo pusieron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. La investigación estableció la continuidad de los abusos y documentó la gravedad del entorno coercitivo al que el hombre sometía a la víctima.

Durante las audiencias concentradas, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá imputó al detenido los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. El acusado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Por decisión de un juez de control de garantías, el hombre recibió medida de aseguramiento en centro carcelario y deberá permanecer bajo custodia mientras avanza el proceso judicial por los abusos cometidos durante varios años contra su hijastra.

La Fiscalía subraya la importancia del papel del entorno familiar en la prevención de abusos y la necesidad de crear canales de denuncia para proteger la integridad de menores.

Desde la entidad reiteraron que ante cualquier sospecha de violencia infantil, las autoridades están disponibles para recibir información y activar los protocolos de atención y restablecimiento de derechos.

La investigación continúa orientada a esclarecer si existieron antecedentes previos de maltrato o si hubo omisiones en los protocolos de protección por parte del entorno de la niña. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía reportar cualquier indicio de maltrato o abuso para evitar que situaciones similares permanezcan ocultas.