Colombia

Angélica Monsalve criticó al partido Verde y dijo que la llamaron para ser candidata presidencial: “Ni que se atrevan a desmentirme”

La exfiscal aseguró en redes sociales que fue contactada para postularse a la presidencia, mientras figuras como Roy Barreras y Mauricio Lizcano se preparan para unirse a la Alianza Verde

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Angélica Monsalve afirmó que la
Angélica Monsalve afirmó que la colectividad la buscó para una eventual postulación a la presidencia y advirtió que no desmientan su versión, mientras se intensifican los movimientos internos en el partido- crédito @alazamo123/X

Roy Barreras y Mauricio Lizcano se encuentran prácticamente listos para incorporarse al Partido Alianza Verde, según una noticia de Caracol Radio.

Su llegada estaría siendo promovida por el actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el senador Ariel Ávila, quienes impulsan de manera activa el ingreso de ambos a la colectividad.

En respuesta a estos supuestos movimientos políticos, la exfiscal Angélica Monsalve cuestionó al Partido Alianza Verde y aseguró a través de su cuenta de X que fue contactada para considerar una eventual candidatura presidencial. “Ni que se atrevan a desmentirme”, escribió Monsalve, dejando en evidencia su postura crítica frente a la colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la noticia sobre la posible llegada de Roy Barreras y Mauricio Lizcano al Partido Alianza Verde, la exfiscal Angélica Monsalve manifestó su inconformidad y reveló que también había sido contactada por esa colectividad para ser candidata presidencial. Enfatizó su rechazo a dicha propuesta y expuso su postura crítica a través de su cuenta de X.

“Estos verdes son una vaina, hasta a mí, hace cuatro meses me llamaron para ser su candidata presidencial, propuesta que rechacé, líbrame Dios. Ni que se atrevan a desmentirme”, aseveró Monsalve en su mensaje.

Angélica Monsalve lanzó duras críticas
Angélica Monsalve lanzó duras críticas en contra del partido Alianza Verde en su cuenta de la red social X - crédito @alazamo123

La exfiscal Angélica Monsalve también cuestionó el accionar del Partido Alianza Verde, señalando que los intereses políticos de la colectividad parecen estar por encima de las necesidades de la ciudadanía. Monsalve criticó la lucha interna por el poder y la falta de enfoque en el progreso social.

“Los verdes no hallan de qué palo ahorcarse, la guerra por el poder que se produce cada cuatro años, nos demuestra que lo importante aquí, son los politiqueros y no el futuro de la ciudadanía que espera progreso”, dijo por medio de su publicación en la red social X.

Finalmente, la exfiscal Angélica Monsalve concluyó su crítica señalando que la falta de oportunidades reales para la población impulsa a muchas personas a abandonar el país, ya que, según ella, “Con razón hay tanta gente que se quiere ir de este país, que no genera oportunidades para el pueblo, solo para los que ellos digan cada cuatro años”.

Finalmente, la exfiscal Angélica Monsalve
Finalmente, la exfiscal Angélica Monsalve concluyó su crítica señalando que la falta de oportunidades reales para la población impulsa a muchas personas a abandonar el país - crédito @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

El mensaje de Angélica Monsalve generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su postura, como @Agustin33030427, quien señaló que los partidos políticos en Colombia han sido reemplazados por agrupaciones con intereses coyunturales y llamó a construir una fuerza política sólida.

“Abgd Angélica, este fenómeno es un ejemplo fehaciente que en Colombia hasta el día de hoy no han existido partidos políticos, solo grupos arribistas que surgen cada vez que hay una elección, este es el momentum social para construir un partido monolítico y radical (Sic)”, comentó el internauta en la publicación de la exfiscal.

En cuanto a la noticia que motivó la reacción de Angélica Monsalve, el supuesto ingreso de Roy Barreras y Mauricio Lizcano al Partido Alianza Verde ha generado descontento en un sector de la colectividad, de acuerdo con Caracol Radio. Varios integrantes de la colectividad, incluidos el copresidente del partido y representantes de la línea de centro original, como Carolina Giraldo, Cristian Avendaño, Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Rodrigo Romero, han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los Verdes se transformen en “la nueva U”.

Por otro lado, figuras del sector de centro como Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Angélica Lozano rechazan la posible llegada de Roy Barreras, debido tanto a su reciente cercanía con el gobierno de Gustavo Petro como a su historial de alianzas políticas, factores que consideran podrían afectar la percepción y la identidad del partido.

Según fuentes, la coalición con
Según fuentes, la coalición con el partido En Marcha existe, pero cualquier incorporación de Barreras requeriría negociaciones adicionales y acuerdos estratégicos, generando incertidumbre sobre la consolidación del frente amplio progresista - crédito Colprensa

Según fuentes, la coalición con el partido En Marcha existe, pero cualquier incorporación de Barreras requeriría negociaciones adicionales y acuerdos estratégicos, generando incertidumbre sobre la consolidación del frente amplio progresista.

La disputa por el liderazgo progresista se intensificó el 22 de septiembre, cuando Barreras y el exsenador Gustavo Bolívar protagonizaron un intercambio de declaraciones en redes sociales. El debate giró en torno a la eventual candidatura de Daniel Quintero y las dudas sobre la ética, representatividad y dirección del proyecto petrista.

Temas Relacionados

Angélica MonsalvePartido VerdeElecciones 2026Roy BarrerasMauricio LizcanoColombia-Noticias

Más Noticias

Funcionaría de alcaldía local de Bogotá fue agredida por su pareja: la golpeó con un martillo

El presunto agresor, identificado como José Urbano Medina Villa, llegó al CAI de Hayuelos con rastros de sangre en las manos y admitió el intento de feminicidio

Funcionaría de alcaldía local de

Colombia enfrenta su peor nivel de inversión extranjera desde 2021 : ha caído el 20% en 2025

Los recursos provenientes del exterior sumaron solo USD 584 millones en agosto, una baja significativa frente a años anteriores, que refleja dificultades para atraer capital y fortalecer el crecimiento económico

Colombia enfrenta su peor nivel

Científicos revelan el secreto del sabor del chocolate con cacaos colombianos: un docente colombiano encabezó la investigación

Andrés González, profesor de la Universidad de los Andes, lideró el proyecto académico, que fue publicado en la prestigiosa publicación Nature Microbiology

Científicos revelan el secreto del

Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Alias Kevin y “Miguel” son acusados de pertenecer a la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del grupo armado ilegal colombiano que hace presencia en 24 de los 32 departamentos del territorio nacional

Cayeron en Colombia dos fugitivos

Tras Fundación San José anular título profesional de Juliana Guerrero por irregularidades, Vicky Dávila se despachó contra el gobierno: “Es una vergüenza”

La periodista y precandidata presidencial pidió que se brinden oportunidades reales a los jóvenes, con estudio, empleo y emprendimiento, sin atajos institucionales

Tras Fundación San José anular
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron en Colombia dos fugitivos

Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez se volvió a

Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006 y esto fue lo que pasó: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia debido al cáncer que padece

Don Omar anunció su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida que podría pasar por Colombia

Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

Deportes

Millonarios lanzó su tercera camiseta

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina, arrugaron!”

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: dos históricos del fútbol colombiano encabezan la lista

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

Estudiantes vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores