Angélica Monsalve criticó al partido Verde y dijo que la llamaron para ser candidata presidencial: “Ni que se atrevan a desmentirme”

Angélica Monsalve afirmó que la colectividad la buscó para una eventual postulación a la presidencia y advirtió que no desmientan su versión, mientras se intensifican los movimientos internos en el partido- crédito @alazamo123/X

Roy Barreras y Mauricio Lizcano se encuentran prácticamente listos para incorporarse al Partido Alianza Verde, según una noticia de Caracol Radio.

Su llegada estaría siendo promovida por el actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el senador Ariel Ávila, quienes impulsan de manera activa el ingreso de ambos a la colectividad.

En respuesta a estos supuestos movimientos políticos, la exfiscal Angélica Monsalve cuestionó al Partido Alianza Verde y aseguró a través de su cuenta de X que fue contactada para considerar una eventual candidatura presidencial. “Ni que se atrevan a desmentirme”, escribió Monsalve, dejando en evidencia su postura crítica frente a la colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la noticia sobre la posible llegada de Roy Barreras y Mauricio Lizcano al Partido Alianza Verde, la exfiscal Angélica Monsalve manifestó su inconformidad y reveló que también había sido contactada por esa colectividad para ser candidata presidencial. Enfatizó su rechazo a dicha propuesta y expuso su postura crítica a través de su cuenta de X.

“Estos verdes son una vaina, hasta a mí, hace cuatro meses me llamaron para ser su candidata presidencial, propuesta que rechacé, líbrame Dios. Ni que se atrevan a desmentirme”, aseveró Monsalve en su mensaje.

Angélica Monsalve lanzó duras críticas en contra del partido Alianza Verde en su cuenta de la red social X - crédito @alazamo123

La exfiscal Angélica Monsalve también cuestionó el accionar del Partido Alianza Verde, señalando que los intereses políticos de la colectividad parecen estar por encima de las necesidades de la ciudadanía. Monsalve criticó la lucha interna por el poder y la falta de enfoque en el progreso social.

“Los verdes no hallan de qué palo ahorcarse, la guerra por el poder que se produce cada cuatro años, nos demuestra que lo importante aquí, son los politiqueros y no el futuro de la ciudadanía que espera progreso”, dijo por medio de su publicación en la red social X.

Finalmente, la exfiscal Angélica Monsalve concluyó su crítica señalando que la falta de oportunidades reales para la población impulsa a muchas personas a abandonar el país, ya que, según ella, “Con razón hay tanta gente que se quiere ir de este país, que no genera oportunidades para el pueblo, solo para los que ellos digan cada cuatro años”.

Finalmente, la exfiscal Angélica Monsalve concluyó su crítica señalando que la falta de oportunidades reales para la población impulsa a muchas personas a abandonar el país - crédito @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

El mensaje de Angélica Monsalve generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su postura, como @Agustin33030427, quien señaló que los partidos políticos en Colombia han sido reemplazados por agrupaciones con intereses coyunturales y llamó a construir una fuerza política sólida.

“Abgd Angélica, este fenómeno es un ejemplo fehaciente que en Colombia hasta el día de hoy no han existido partidos políticos, solo grupos arribistas que surgen cada vez que hay una elección, este es el momentum social para construir un partido monolítico y radical (Sic)”, comentó el internauta en la publicación de la exfiscal.

En cuanto a la noticia que motivó la reacción de Angélica Monsalve, el supuesto ingreso de Roy Barreras y Mauricio Lizcano al Partido Alianza Verde ha generado descontento en un sector de la colectividad, de acuerdo con Caracol Radio. Varios integrantes de la colectividad, incluidos el copresidente del partido y representantes de la línea de centro original, como Carolina Giraldo, Cristian Avendaño, Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Rodrigo Romero, han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los Verdes se transformen en “la nueva U”.

Por otro lado, figuras del sector de centro como Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Angélica Lozano rechazan la posible llegada de Roy Barreras, debido tanto a su reciente cercanía con el gobierno de Gustavo Petro como a su historial de alianzas políticas, factores que consideran podrían afectar la percepción y la identidad del partido.

Según fuentes, la coalición con el partido En Marcha existe, pero cualquier incorporación de Barreras requeriría negociaciones adicionales y acuerdos estratégicos, generando incertidumbre sobre la consolidación del frente amplio progresista - crédito Colprensa

Según fuentes, la coalición con el partido En Marcha existe, pero cualquier incorporación de Barreras requeriría negociaciones adicionales y acuerdos estratégicos, generando incertidumbre sobre la consolidación del frente amplio progresista.

La disputa por el liderazgo progresista se intensificó el 22 de septiembre, cuando Barreras y el exsenador Gustavo Bolívar protagonizaron un intercambio de declaraciones en redes sociales. El debate giró en torno a la eventual candidatura de Daniel Quintero y las dudas sobre la ética, representatividad y dirección del proyecto petrista.