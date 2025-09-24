Tras salida de primeros mineros en Segovia, Antioquia, rescate sigue avanzando pese a inestabilidad del terreno: en qué van las labores

La Agencia Nacional de Minería confirmó que al menos 7 de los mineros ya salieron - crédito Agencia Nacional de Minería

La persistente inestabilidad del terreno ha sido una de las causas que ha dificultado el avance de las labores de rescate de los 23 mineros atrapados en la mina La Reliquia SAS, ubicada en el municipio de Segovia, nordeste de Antioquia.

Aunque los trabajos han permitido extraer ya más de la mitad del derrumbe de un túnel que bloqueó el acceso principal al socavón —un desprendimiento de aproximadamente 15 metros que se produjo a una profundidad de 80 metros desde la superficie—, el proceso se desarrolla con extrema precaución y lentitud, según confirmó Caracol Radio.

La emergencia se produjo en la mañana del lunes 22 de septiembre, cuando el colapso en el túnel selló la salida de los trabajadores. Desde ese momento, el operativo de rescate no ha cesado, con faenas ininterrumpidas durante el día y la noche.

El ritmo de extracción se mantiene, aunque condicionado por la alta magnitud del derrumbe y las delicadas condiciones estructurales internas del terreno.

De acuerdo con las autoridades, los esfuerzos para mantener a los mineros vivos requirieron un sistema de comunicación interna para hablar con sus familias, con un ducto de seis pulgadas para permitir el suministro de oxigeno, agua, alimentos y cobijas livianas.

Fueron liberados los primeros mineros

Por su parte, ya circula información de la liberación de los primeros mineros.

El diario antioqueño El Colombiano informó que, tras al menos 48 horas atrapados, ya comienzan a salir los primero mineros de Ares Mining, y se espera una pronta salida del resto de los trabajadores atrapados. La Agencia Nacional de Minería informó que sí hay mineros liberados.

“La ANM da a conocer las primeras imágenes del rescate de los 23 mineros de la mina La Reliquia en Segovia, evacuados con vida tras permanecer atrapados bajo tierra. Noticia en desarrollo”, publicó sobre las 10:42 a. m.

Luego, comunicó: “Hasta el momento, 7 mineros han sido evacuados con vida de la mina La Reliquia en Segovia. El operativo de rescate continúa”, comunicó la entidad sobre las 10:54 a. m. del 24 de septiembre.

El alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, detalló en diálogo con el medio radial a principios de la jornada del 24 de septiembre de 2025 que la complejidad de las maniobras y subrayó la prioridad absoluta de la seguridad, tanto para los mineros atrapados como para los rescatistas:.

“Ya no son solamente los 23 mineros que están allá, sino las más de 40, 50 personas que están procurando el rescate. Entonces también hay que velar por la seguridad de ellos. ¿Y qué implica eso? Que sea un trabajo muy, muy lento, porque tiene que ser muy seguro”, explicó el mandatario citado por el medio informativo.

La evacuación de los mineros continúa

El desarrollo de las operaciones cuenta con la participación de la brigada de emergencia de La Reliquia SAS, el acompañamiento especializado del equipo de Salvamento Minero y el apoyo de la multinacional canadiense Aris Mining. Estas entidades coordinan la remoción controlada del material y la gestión de riesgos asociados a la eventual inestabilidad del entorno.

Mientras tanto, los familiares permanecen en la zona de la mina, logrando sostener comunicación telefónica con los mineros que no han sido evacuados, quienes han confirmado que los sistemas de ventilación funcionan con normalidad, lo que resulta clave para su supervivencia.

Los trabajadores reciben orientación médica a distancia, provisión de alimentos y mantas térmicas, medidas fundamentales para resguardar su estado físico y emocional durante el confinamiento.

En el exterior, el Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el cual se ejecuta el monitoreo permanente de la situación y se coordina la logística del rescate.

Los mineros cumplieron ya más de 45 horas bajo tierra, mientras el esfuerzo por liberarlos continúa bajo condiciones de máxima precaución y vigilancia sanitaria, a la espera de que se logre su salida segura a la superficie.