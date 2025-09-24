Colombia

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 24 de septiembre de 2025

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Antes de salir de casa, averigüe si su automóvil tiene permitido circular por el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este miércoles 24 de septiembre en Medellín.

El Pico y Placa es diferente de acuerdo aldía de la semana, por lo que es importante estar al pendiente sobre sus actualizaciones.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 1, 8,.

Particulares: 1, 8,.

Taxis: 0,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín actualizó las pautas de cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del año.

La nueva rotación de la restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del automóvil.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaMedellinPico y placa MedellínRestricciones de movilidadcarroscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados Sinuano Día y Noche 23 de septiembre de 2025: todos los números ganadores de ambos sorteos

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora de ambos sorteos del día, en sus respectivos horarios

Resultados Sinuano Día y Noche

Benedetti alerta sobre posible “trampa” en la próxima elección de rectoría en la Universidad del Atlántico

El ministro del Interior solicitó la intervención de la Procuraduría y la Fiscalía para supervisar el proceso electoral, debido a reportes de inconsistencias y temores de fraude entre la comunidad universitaria

Benedetti alerta sobre posible “trampa”

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este miércoles 24 de septiembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este miércoles

Pico y Placa: qué vehículos

Capturan a dos personas que camuflaron 12.000 dosis de marihuana en cabinas de sonido

Las primeras hipótesis sostienen que la droga iba a ser enviada como una encomienda al departamento de Nariño

Capturan a dos personas que

Alcaldía de Bogotá denunció nuevo bloqueo a servicios institucionales: estos son los voceros embera que estarían impidiendo la oferta distrital

Según la Administración local, son más de 100 los menores que se ven afectados por las limitaciones al acceso de los servicios institucionales por parte del gobierno de Carlos Fernando Galán

Alcaldía de Bogotá denunció nuevo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Harold, cabecilla de

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más sonados hoy

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

Novio de Andrea Valdiri apostó una millonada para apoyar a la bailarina de cara a su combate contra Yina Calderón

Jorge Rausch reveló el mensaje con el que le “cayó” a su novia y contó si le afecta la diferencia de edad

Deportes

Egan Bernal se despidió de

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia

La dura sentencia sobre James Rodríguez en México: “No es un líder, hay otros en el Club León”

Video: Javier Reyes noqueó a su rival con rodillazos y se ganó un contrato en la UFC: “Para mí es matar o morir”

Estos serán los canales que transmitirán los partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub-20

Once Caldas no solo se juega el cupo a semifinal ante Independiente del Valle: Dayro Moreno va por otro récord en la Sudamericana