Seguidores de Altafulla le piden precaución por su presentación en México tras lo ocurrido con B King: “Te cubro con la sangre de Cristo”

Altafulla está de visita en México y seguidores temen por su seguridad - crédito Canal RCN

Andrés Altafulla se ganó el corazón de los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia, lo que le ha permitido tener un público importante en sus presentaciones en diferentes eventos en los que ha estado como invitado.

Recientemente, el barranquillero estuvo en Venezuela en el estadio Monumental de Caracas donde abrió el concierto para Nicky Jam durante su gira por diferentes países de Latinoamérica.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Andrés Altafulla estaría en México, prendiendo las alarmas de sus fans que le piden se cuide tras lo ocurrido con B King.

Seguidora afirma que el artista es blanco de brujería para que temrine su relación con Karina García - crédito TikTok

Con diferentes mensajes, algunos dirigidos a Karina García, y otros en los que piden oraciones para que todo salga bien con el cantante, los internautas han expresado preocupación por lo que pueda pasar con la seguridad del colombiano.

Textos en los que le piden que no acepte ninguna invitación que no sea oficial o que se movilice en transportes contratados para él, son algunas de las recomendaciones.

Entre los mensajes que se pueden leer en redes sociales, están: “Te cubro y sello con la preciosa Sangre de Cristo. ALTAFULLLA cuídate mucho”; “Que Dios te siga protegiendo y Bendiciendo ALTAFULLA cuídate mucho 🙌👏👏💚💯💥🎶”; “que Dios lo proteja y que se devuelva pronto para Colombia, porque en México la cosa está caliente”, entre otros.

Seguidores de Altafulla le piden que tenga precaución con su visita a México, después de lo ocurrido con B King - crédito Redes Sociales/X

“A los fadoms Altafulla y Karina que aman a estos dos seres con corazones nobles, repliquen este video para que llegue a @karinagarciaof y podamos decirle que no estamos de acuerdo con que por aún en chiste, rezan por qué Altafulla lo desvivan en México o se aleje de ella", es otro de los comentarios que ronda en redes sociales.

Asimismo, circula en redes el video de una de sus seguidoras en el que alerta sobre una amenaza que hicieron en contra del artista. “Karina, necesitamos que tomes cartas en el asunto, estamos cansados de tanto acoso hacia él… Ayer fue la gota que derramó el vaso cuando le dicen que le desean que desvivan en México, haciendo rituales de brujería para acabar con su relación”.

Qué enamora a Karina García de Altafula

Los pequeños gestos de afecto han cobrado especial relevancia en la dinámica familiar de Karina García y Altafulla, según reveló la influenciadora al referirse a la actitud del cantante con sus hijos. Uno de los momentos que Karina destacó recientemente fue cuando Altafulla compró juguetes para Valentino, su hijo menor.

En palabras de la propia Karina, este tipo de acciones generan un impacto significativo en cómo percibe la calidad de la relación: “Él le compró unos jugueticos a Valentino. Entonces, indirectamente, es un detalle para mí, porque son mis niños, hacen parte de mí”, afirmó la paisa.

Karina García aseguró que Altafulla tiene varias cualidades que son un “plus muy grande” para ella al comenzar su relación con el cantante - crédito @altafulla/Instagram

Desde la perspectiva de Karina, el modo en que un potencial compañero de vida se relaciona con sus hijos Isabella Vargas (18 años) y Valentino (5 años) resulta determinante al momento de elegir pareja. La influenciadora subrayó: “Es muy amoroso”, y valoró especialmente la forma en que Altafulla convive con los niños: “Él tiene una relación muy linda con mis niños. No me gusta una persona alcohólica a mi lado, no me gusta una persona drogadicta a mi lado, entonces siento que eso es un plus muy grande que él tiene, que yo lo tengo superclaro dentro de mis requisitos para tener una pareja”.

Otro tópico abordado por Karina en la conversación fue el papel de los detalles materiales en la relación. Si bien aclaró que no se considera una persona interesada, reconoció que los regalos conservan un significado especial para ella: “Mira, yo te voy a ser superhonesta; para mí los regalos materiales siempre van a importar. O sea, no es que: ‘Ay, tú eres superinteresada’. No. Yo lo veo más como de lado, como que vi eso y me acordé de ti”.

De este modo, Karina García dejó en claro que su ideal de pareja no solo se sustenta en emociones, sino en acciones concretas, afecto genuino hacia sus hijos y una presencia libre de adicciones, elementos indispensables dentro de sus propios estándares.