“Se las tira de pendejo”: dura respuesta de Alfredo Saade a Armando Benedetti por hacer “chistes” sobre su seguridad

El ex jefe de Despacho y precandidato presidencial denunció falta de garantías por parte de la UNP para garantizar su protección. El ministro del Interior respondió diciendo que él le paga “el Uber”

Por Carol Salazar

Alfredo Saade rechazó las declaraciones de Armando Benedetti sobre su petición de protección y recordó la violencia política que hay en el país - crédito Colprensa

La seguridad del precandidato presidencial Alfredo Saade, ex jefe de Despacho de la Presidencia, sigue siendo motivo de discusión. La queja pública que hizo el exfuncionario ante la presunta falta de garantías por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue criticada por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

¿Quién es Saade? Él ya tiene seguridad por parte del último comité, se la adjudicó un comité, el Compres, me dijeron que ya se le iba a adjudicar unos carros”, precisó, indicando que, además, desde la UNP le informaron que el ex jefe de Despacho hizo solicitudes de carros blindados para el mismo día, como si se tratara de una “agencia de alquiler de carros”.

“Entonces, eso me dijeron de la UNP, que no podían mandar el carro de un momento para otro. Tiene que tener su planificación y todo lo demás. Pero si es así, dígale que yo le pago el Uber”, aseveró Benedetti ante los medios.

Alfredo Saade denunció falta de garantías en su seguridad - crédito UNP

El precandidato presidencial respondió a los señalamientos del ministro del Interior, calificándolos como chistes inconvenientes, que surgen en medio de un ambiente de violencia álgido, que ya provocó el asesinato de un aspirante a la Presidencia: el del exsenador y ex precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

En su publicación en X, Saade tildó a Benedetti de “pendejo” y afirmó que no aceptará de su parte ningún vehículo ni personal de protección.

Los chistes del ministro @AABenedetti sobre mi seguridad me preocupan, ya que por lo visto solo quiere cuidar a su candidato. Le recuerdo ministro que ya hay un candidato asesinado. Y no, no somos pendejos los candidatos y le voy a regresar su carro y su escolta, ya que aquí el único que se las tira de pendejo es usted”, indicó.

El precandidato Alfredo Saade respondió a la burla de Armando Benedetti - crédito @alfredosaadev/X

“Me preocupa su senilidad”

Posteriormente, publicó en redes sociales un video en el que extiende su respuesta y su crítica al funcionario. En la grabación, señaló al jefe de la cartera de estar padeciendo un deterioro en sus facultades físicas y mentales por su vejez, lo cual, según señaló, estaría afectando su desempeño como líder del Ministerio del Interior.

Aunado a ello, pidió respeto por quienes aspiran al cargo más importante del país, hoy ocupado por el presidente Gustavo Petro.

Me preocupa su senilidad. ¿Sabe? Su senilidad puede estar afectando los procesos en el Ministerio del Interior. Le pido y le exijo respeto por los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia. No somos ningunos pendejos como usted nos trata”, dijo.

El ex jefe de Despacho exigió respeto al ministro del Interior - crédito @alfredosaadev/X

Recordó, además, que entre sus responsabilidades como ministro del Interior está garantizar la seguridad de los precandidatos y precandidatas, algo que ya han exigido varios aspirantes como consecuencia del asesinato de Miguel Uribe y por distintas amenazas que han recibido por su ejercicio político. Advirtió que, en caso de que Benedetti no logre cumplir con ese deber, debería dar un paso al costado y permitir que otra persona ocupe el cargo que ostenta.

Si le quedó grande, renuncie al cargo. Esto no es juego”, precisó, recordando, nuevamente, que la violencia en Colombia ya cobró la vida de un aspirante y que eso mismo podría pasar con los demás políticos que esperan competir en las elecciones presidenciales de 2026. “No queremos que la sangre empiece a correr en Colombia por su irresponsabilidad”.

Así las cosas, pidió al ministro del Interior tomar con seriedad sus declaraciones públicas en las que hace referencia a los precandidatos y precandidatas. “De cualquier matojo le puede salir un conejo, señor Ministro. De cualquier matojo le puede salir un conejo. No se le olvide”, concluyó el ex jefe de Despacho.

