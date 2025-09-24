Colombia

Resultados del Sinuano Día 24 de septiembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Sinuano tiene dos sorteos
El Sinuano tiene dos sorteos diarios. (Jovani Pérez)

La lotería del Sinuano Día dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 24 de septiembre de 2025.

Se trata del juego de azar más popular de la costa caribe colombiana que entrega cientos de millones de pesos todos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: miércoles 24 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: 13.089.
  • Número ganador: 2 9 7 2.
  • La Quinta: 8.

Resultados del Sinuano Noche

  • Fecha: miércoles 24 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: pendiente.
  • Número ganador: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

A qué hora se juega el sorteo Sinuano

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos diariamente:

  • El primero, Sinuano Día, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;
  • el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas.

Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

Temas Relacionados

SinuanoSinuano DíaSinuano Nochecolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Santiago Botero aseguró que ya tiene las firmas para inscribir su candidatura presidencial: “Completamos más de un millón”

El precandidato presidencial y empresario aseguró que ya cuenta con un millón de firmas para aspirar a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026

Santiago Botero aseguró que ya

El consumo regular de esta fruta se asocia con mejor función cognitiva en adultos mayores de 50 años: baja el colesterol malo, según expertos

Estudios recientes destacan que consumir esta famosa fruta regularmente favorece la función cerebral y ayuda a controlar el colesterol, aportando beneficios notables en adultos mayores

El consumo regular de esta

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

La modelo y creadora de contenido para adultos de Onlyfans desata polémica con mensajes en contra de la inyección médica para la hepatitis B en menores

Elizabeth Loaiza en contra de

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

El delantero, que también incursiona en la música como cantante de K-Pop, aseguró que aun tiene contrato en el equipo asiático, pero espera regresar al país para hacer realidad su sueño

Goleador colombiano en Corea quiere

Pacto Histórico vetó a aspirante al Senado por el partido de Daniel Quintero: su esposo es investigado por compra de votos

La organización política negó la postulación de Laura Cristina Ahumada y corrigió la inscripción de Gloria Inés Flórez, en medio de cuestionamientos por transparencia y denuncias de consolidación de clanes regionales

Pacto Histórico vetó a aspirante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Deportes

Goleador colombiano en Corea quiere

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Este fue el día cuando Mohamed Salah anotó con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Colombia

Así fue el homenaje del equipo masculino del Deportivo Cali a las bicampeonas de la Liga BetPlay Femenina