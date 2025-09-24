Colombia

Petro negó que el Tren de Aragua sea una organización terrorista: “Solo son delincuentes comunes”

El presidente aseguró que el problema recae en el bloqueo económico que pesa sobre el régimen venezolano, liderado por el dictador Nicolás Maduro

Carol Salazar

Carol Salazar

El presidente afirmó que los integrantes del Tren de Aragua son delincuentes comunes de una "banda" - crédito Redes sociales/X

En el Debate General de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se llevó a cabo en Estados Unidos el 23 de septiembre de 2025 (segundo día), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al crimen organizado que opera a nivel internacional y que afecta a varios países, entre ellos Estados Unidos.

De acuerdo con el primer mandatario, el Tren de Aragua, una estructura criminal muy poderosa de Venezuela que también tiene tentáculos en Colombia, no es una organización terrorista. Su postura difiere de la de Estados Unidos, que declaró como tal a dicho grupo delincuencial, y a la de Argentina.

A su juicio, la estructura criminal está conformada por delincuentes comunes. Según explicó, el problema entonces estaría en el Gobierno de Donald Trump, que impuso sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El presidente afirmó que el Tren de Aragua no es terrorista y que hay migrantes criminalizados - crédito Juan cano/Presidencia y Policía

Mentira que el Tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso”, aseveró el presidente Petro.

Asimismo, puso en duda la categorización que han utilizado algunos países pare referirse a la población migrante. De acuerdo con sus palabras, las personas que migran han sido criminalizadas, encerradas y tildadas de narcotraficantes. Comparó la situación con el Holocausto, que terminó con el asesinato de por lo menos seis millones de judíos, perpetrado por la Alemania nazi.

Hoy hacen lo mismo que (Adolf) Hitler: construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos, como hicieron con los judíos, y los llaman terroristas, inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen”, señaló el mandatario.

Petro comparó a mandatarios con el "Führer" de Alemania, Adolf Hitler, por su trato con los migrantes - crédito EFE

Petro lanzó la mirada hacia otros países y ciudades del mundo, para indicar que en esos territorios se esconden los capos del narcotráfico, que se enriquecen gracias al negocio ilícito, sin ser captados por las autoridades porque, desde su perspectiva, estas están centradas en acabar con el narcotráfico en países como Colombia.

Estados Unidos, Miami, Nueva York, París, Madrid y Dubái serían algunos de los lugares en donde viven los narcos y donde, según su postura, deberían estar actuando las autoridades. “Viven donde hay lujo, no pobreza, pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo”, precisó, haciendo énfasis en los ataques que ha perpetrado el Gobierno Trump sobre las aguas del Caribe, derribando embarcaciones en donde, presuntamente, hay narcotraficantes. Para Petro, no se trata de criminales, sino de personas migrantes que nada tienen que ver con el negocio ilícito.

Así las cosas, atribuyó el incremento de la migración en el mundo a la pobreza, que sería consecuencia de la existencia de deudas externas muy grandes, que no podrían ser saldadas. “La migración no es sino el producto del empobrecimiento de los países más pobres por una deuda impagable y codiciosa”, dijo.

El presidente Petro señaló a Donald Trump de ser cómplice del genocidio en Gaza - crédito Al Drago/Reuters

El jefe de Estado y de Gobierno también hizo una fuerte crítica hacia Donald Trump por ordenar a sus tropas llevar a cabo operaciones ofensivas en territorio extranjero y por respaldar el genocidio en la Franja de Gaza, perpetrado por militares israelíes.

Los datos del Ministerio de Sanidad palestino en la Franja de Gaza indican que, desde el 7 de octubre de 2023, han muerto 65.382 personas en ese territorio, que se suman a 166.985 heridos.

“Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encadena y encarcela migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio, y hay que dictarlo una y otra vez”, aseveró.

