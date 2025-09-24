Presupuesto del 2026 ya tiene tres ponencias: el Gobierno se mantiene en $556,9 billones

Propuestas alternativas buscan reducir el presupuesto para evitar una nueva reforma tributaria de $26,3 billones - crédito Colprensa

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 se intensifica en el Congreso, en el que la ponencia respaldada por el Gobierno mantiene el monto en $556,9 billones, mientras que propuestas alternativas buscan una reducción significativa para evitar una nueva reforma tributaria.

La discusión formal está programada para iniciar el miércoles 24 de septiembre, con la expectativa de que el primer debate concluya antes del jueves 25 de septiembre.

La ponencia mayoritaria, presentada en la tarde del martes 23 de septiembre, fue firmada por los congresistas del Pacto Histórico Gildardo Silva, Gloria Arizabaleta, Jairo Cala, Támara Argote y Aida Avella.

Según los ponentes, la cifra propuesta responde al marco de sostenibilidad fiscal definido por el Gobierno y se justifica como una obligación derivada de la planeación macroeconómica y de las disposiciones constitucionales y orgánicas que rigen la formulación presupuestal.

Aunque el monto global no varía, el texto incorpora redistribuciones internas que afectan a varios sectores.

Entre los principales ajustes, la ponencia oficialista contempla incrementos presupuestales para el Ministerio de Comercio por $100.000 millones, el Ministerio del Deporte por $200.000 millones, el Ministerio de las TIC por aproximadamente $200.000 millones y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por $50.000 millones.

Estos aumentos, que suman $550.000 millones, se financiarían mediante recortes en otros sectores: $260.000 millones del rubro de sentencias y conciliaciones de la Rama Judicial, $190.044 millones de recursos del Ministerio de Defensa y $81.955 millones de gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud, específicamente relacionados con el reconocimiento en contra de entidades liquidadas como el PAR ISS y PAR Caprecom.

Además, se prevén ajustes menores provenientes de los ministerios de Hacienda, Interior y Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en conjunto aportarían $18.000 millones.

En contraste, la ponencia también plantea recortes en sectores como Ambiente y Desarrollo Sostenible por $1.000 millones, Defensa por $190.044 millones y la Rama Judicial por $260.000 millones. Los ponentes oficialistas subrayaron que “el presupuesto no se modifica en su monto, pero sí en la distribución de los recursos”.

De manera paralela, se radicaron dos ponencias alternativas que buscan reducir el monto total del presupuesto, con el objetivo de evitar la necesidad de tramitar una nueva reforma tributaria por $26,3 billones.

Una de estas propuestas proviene del Centro Democrático y la otra está liderada por la representante Olga Lucía Velásquez de la Alianza Verde. La senadora Angélica Lozano destacó la alternativa que plantea una reducción de 10 billones de pesos y la eliminación de artículos considerados riesgosos: “La buena noticia está por la mitad y es una alternativa que reduce 10 billones de pesos el presupuesto y lo más importante, elimina varios de los artículos peligrosos, como por ejemplo el que echa mano de las vigencias futuras y varios del Fomped, que afecta lo pensional y los entes territoriales”, afirmó Lozano en declaraciones difundidas por La FM.

El ambiente en el Congreso se ha tensado ante la posibilidad de que el oficialismo recurra a estrategias para frenar el debate. El senador Efraín Cepeda advirtió que el petrismo podría intentar romper el quórum para evitar la discusión y permitir que el Gobierno apruebe el presupuesto por decreto.

La ponencia mayoritaria recoge 185 proposiciones de congresistas y defiende la necesidad de mantener el monto global como garantía de sostenibilidad fiscal.

“Tenemos que manifestar que el Ministro Ávila ha recibido muchas de nuestras propuestas y ha expresado su interés en apoyar la presentación de un pliego que avale la modificación del Proyecto de Ley presentado inicialmente. En ese sentido, aunque estamos en la tarea de obtener el aval formal, el Ministro ha mostrado su disposición para avanzar en un esquema (...) dentro de los parámetros que exige la regla fiscal”, expresaron los ponentes.

El debate se desarrollará en el Salón Elíptico del Congreso, con la presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene, y las Comisiones Económicas de Senado y Cámara. La discusión formal comenzará el 24 de septiembre a las 12:00 p. m., abordando el articulado del proyecto. La fecha límite para la aprobación en primer debate es el 25 de septiembre.