María José Pizarro contestó a publicación de Vicky Dávila diciendo que acabaría con la Paz Total: “Lo suyo no es un plan de gobierno, es un catálogo de los mismos errores”

En medio de la carrera presidencial, la confrontación entre propuestas de seguridad se intensifica tras la declaración de Dávila de acabar con la Paz Total, generando reacciones y polarización en el escenario político - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Vicky Davila/Facebook

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026, los candidatos comparten sus propuestas y se intensifican los debates en la esfera pública.

En ese sentido, Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, planteó que acabaría con la Paz Total si llega al poder, lo que generó reacciones en distintos sectores.

María José Pizarro senadora de Pacto Histórico y también precandidata presidencial respondió de manera directa a la publicación.

“Lo suyo no es un plan de gobierno, es un catálogo de los mismos errores”, según señaló Pizarro. Este tipo de intercambios refleja cómo el debate sobre el futuro del país se convierte en un eje central de la campaña.

Vicky Dávila compartió a través de su cuenta de X los ejes principales de sus propuestas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Dávila enfatizó la necesidad de romper con el actual enfoque de paz total y señaló la importancia de fortalecer las alianzas internacionales, recuperar capacidades estatales y garantizar apoyo a las fuerzas armadas.

La periodista remarcó que su Gobierno se enfocaría en la extradición de narcotraficantes, el uso de nuevas tecnologías y la colaboración activa con mandatarios regionales, con el objetivo de devolver la seguridad al país. La periodista y candidata enumeró una serie de líneas de acción orientadas a combatir el crimen “con las manos limpias”.

Vicky Dávila dijo que en su Gobierno acabaría la política de Paz Total de Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH

“Nosotros en el Gobierno acabaremos con la paz total, extraditaremos a los narcos, fumigaremos la coca, lucharemos por un Plan Colombia 2.0, trabajaremos con Estados Unidos, Israel y todos los aliados. Recuperaremos la inteligencia y reintegraremos a nuestras Fuerzas a los mejores talentos que terminaron siendo retirados de manera arbitraria. Lucharemos juntos contra el narcotráfico. Fumigaremos. Le daremos seguridad jurídica a la tropa. Tendremos recompensas, tecnología, drones, equipamiento. Con alcaldes y gobernadores trabajaremos juntos y así recuperaremos la seguridad de Colombia. Vamos a luchar contra el crimen juntos y sin miedo pero con las manos limpias”, escribió.

Al anterior mensaje fue al que Pizarro le contestó: “Candidata Dávila, lo suyo no es un plan de gobierno, es un catálogo de los mismos errores que nos llevaron a décadas de violencia y que hoy quiere venderle a la gente como novedad”.

De igual manera, defendió el proceso de paz y criticó el enfoque de la candidata. Pizarro afirmó: “Habla de ‘acabar con la Paz Total’. Nosotros no acabaremos con la paz, acabaremos con las causas que generan la violencia: la desigualdad, la pobreza en los territorios y la ausencia del Estado”.

María José Pizarro contestó al mensaje de Vicky Dávila - crédito @PizarroMariaJo

En su réplica, Pizarro subrayó que “la paz no es un problema a eliminar, es la solución”, y advirtió que “lo que usted propone es la Guerra Total, y de esa ya conocemos los resultados: millones de desplazados y el país hecho una fosa común”.

También comentó: “Su nostalgia por el ‘Plan Colombia 2.0’ es aterradora. El Plan Colombia original dejó millones de víctimas, falsos positivos y la profundización del conflicto. Y lo peor NO acabo con el narcotráfico, el resultados décadas y billones de pesos perdidos. ¿Eso es lo que quiere recuperar? Nosotros trabajaremos con la comunidad internacional, sí, pero en una agenda de cooperación para la paz, el desarrollo y la adaptación climática, no para perpetuar una guerra fracasada".

En su réplica, Pizarro subrayó que “la paz no es un problema a eliminar, es la solución”, y advirtió que “lo que usted propone es la Guerra Total, y de esa ya conocemos los resultados: millones de desplazados y el país hecho una fosa común” - crédito Asobancaria/Colprensa

Pizarro también contestó a la frase “luchar juntos con las manos limpias” en el mensaje de Dávila, señalando que esa afirmación pierde sentido cuando se plantea repetir estrategias que han causado daño al país. Pizarro insistió en que la verdadera limpieza en la política de seguridad se logra mediante la transparencia, la justicia y la defensa de la vida, no con la reiteración de fórmulas que han fracasado.

“Finalmente, su mensaje de ‘luchar juntos con las manos limpias’ suena a eslogan vacío cuando se propone reciclar las herramientas sucias de la guerra. Las manos limpias se construyen con transparencia, con verdad, con justicia y con una política de seguridad que proteja la vida, no que la ponga en riesgo repitiendo fórmulas fallidas. Nosotros no tenemos miedo de hacer las cosas diferentes. El miedo lo tiene quien insiste en un camino que solo ha traído más dolor a Colombia”, contestó.