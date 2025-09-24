Karina García sorprende con un golpe a Yaya Muñoz durante su intenso entrenamiento para ‘Stream Fighters 4’

La modelo sigue preparándose para su combate contra Karely Ruiz - crédito @letengoelchisme/Instagram

Falta menos de un mes para la celebración de Stream Fighters 4, evento organizado por Westcol y quese celebrará en el Coliseo MedPlus de Bogotá el 18 de octubre. La previa de los combates se sigue calentando con los entrenamientos que vienen adelantando los creadores de contenido elegidos para participar, así como las apuestas que hay de por medio.

Entre el cartel, uno de los nombres que despierta más interés es el de Karina García, modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia que se medirá ante la mexicana Karely Ruíz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras que días atrás la mexicana reconoció que competir como visitante podría ser una desventaja, debido a que no contará con el apoyo del público local; la paisa viene alternando sus actividades habituales con las rutinas de entrenamiento, y sus seguidores parecen estar de acuerdo en que, más allá de sus posibilidades una vez suba al ring de alzarse con la victoria, se lo toma con seriedad.

Pero, Karina no está sola, pues hace una semana dejó ver que recibió la visita en el gimnasio de varios de sus excompañeros en el reality show del Canal RCN: Yaya Muñoz, José Rodríguez y La Liendra.

Yaya Muñoz, José Rodríguez, La Liendra y Karina García, exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia', se tomaron una selfie de reencuentro - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Desde que compartió la selfie que se tomó con ellos, de a pocos se va dando a conocer material que se grabó durante la jornada, que incluyeron consejos de la Liendra, que participó en 2024 en Stream Fighters 3 y derrotó a Nicolás Arrieta, pero ahora se supo que también tuvo una sesión de sparring con Yaya.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram el momento, en el que intercambiaron una serie de golpes y una combinación fue tan efectiva que golpeó a Yaya en el rostro, visiblemente afectada por el dolor. De inmediato, Karina se detuvo y la abrazó, dando por terminada la sesión, pero confirmando su compromiso con dejar la mejor imagen posible en octubre, cuando deba subir al cuadrilátero.

Karina García publicó mensajes de amor propio y superación personal en medio de rumores de ruptura con Altafulla

Karina García aseguró que Altafulla tiene varias cualidades que son un “plus muy grande” para ella al comenzar su relación con el cantante - crédito @altafulla/Instagram

A la par con su entrenamiento, Karina viene lidiando durante los últimos días con rumores acerca del estado de su relación con Altafulla. Esto, luego de que ella compartiera un mensaje en la plataforma X en el que enumeró sus prioridades actuales, omitiendo cualquier mención a su pareja.

En su publicación, García destacó: “FOCUS en hacer mucho dinero, focus en mi pelea, focus en mi relación con DIOS, focus en controlar mis emociones, focus en mi familia focus en mí TEAM KARINA GARCÍA focus en mi, NADA MAS IMPORTA” (sic), una declaración que no tardó en generar preguntas entre sus seguidores, pues notaron la ausencia del nombre del cantante, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en la lista, ni nada relacionado con el apartado sentimental.

Karina García contó que, aunque no le da mucha importancia a los regalos materiales, le encanta cuando Altafulla le compra detalles para sus hijos - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La frase final, “nada más importa”, escrita en mayúsculas, subrayó el énfasis de Karina García en sus nuevas prioridades, lo que llevó a un sector de los usuarios a interpretar el mensaje como una señal de distanciamiento en la pareja.

Mientras unos interpretaron que la omisión de Altafulla en el listado era la confirmación de que la relación atraviesa un momento delicado o incluso que ambos podrían haberse dado un tiempo, otros consideraron que la referencia a la “familia” podría incluir al cantante barranquillero, ganador de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, en medio de la controversia, Altafulla fue consultado sobre su situación sentimental durante una reciente entrevista y el artista respondió que se sentía “comprometido” y reafirmó su creencia en el matrimonio, asegurando que actualmente su atención está centrada en su vínculo con Karina García.

“Yo a Kari la amo, a sus hijos, a toda su familia, hasta a su mamá, todos tenemos una relación muy bonita. De las cosas que más valoro y me gustan de ella es que muy familiar, es una mujer increíble”, afirmó.