Colombia

Jennifer Pedraza le pidió a Gustavo Petro retirar a Juliana Guerrero como delegada del presidente en la Universidad Popular del César: “De lo contrario, demandaré”

La congresista criticó la permanencia de la polémica Juliana Guerrero como delegada presidencial, porque su presencia afecta la legitimidad institucional

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La representante Jennifer Pedraza solicitó
La representante Jennifer Pedraza solicitó al presidente Gustavo Petro remover a Juliana Guerrero como delegada en el consejo superior universitario, advirtiendo que tomará acciones legales si no se atiende su petición - crédito @JenniferPedraz/X - @veronica_guerrero2/Instagram

Juliana Guerrero, de 23 años y figura recurrente en discusiones recientes sobre el viceministerio de Juventud, suma un nuevo señalamiento a la serie de controversias que han marcado su trayectoria pública.

Recientemente, la representante Jennifer Pedraza solicitó al presidente Gustavo Petro que retire a Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventud, como su delegada ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Pedraza señaló que mantener a Guerrero en ese cargo constituye un irrespeto al movimiento juvenil, al estudiantado y a la academia.

Además, advirtió que, de no atenderse su requerimiento, iniciará acciones legales contra dicha delegación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista envió una carta al presidente en la que explicó que, debido a los escándalos que rodean a Guerrero, esta no podría continuar como delegada ante la institución.

Además, reiteró la importancia de reconocer las voces estudiantiles y garantizar representación adecuada en los órganos de gobierno universitarios.

Según Pedraza, la permanencia de Juliana Guerrero en el Consejo Superior afecta la legitimidad de este ente y vulnera principios de respeto hacia la comunidad académica.

Jennifer Pedraza pidió a Presidencia
Jennifer Pedraza pidió a Presidencia que sacara de la UPC a Juliana Guerrero - crédito @JenniferPedraz

“Tienen razón las y los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Juliana Guerrero no puede seguir siendo la delegada del Presidente @petrogustavo en el Consejo Superior de la U. pública del César, esto es un irrespeto al movimiento juvenil, estudiantil y a la academia misma. Le solicité al Presidente @petrogustavo retirarla del CSU, de lo contrario, demandaré esa delegación”, escribió la legisladora en su mensaje de la red social X.

Además de Pedraza Juan Sebastián Niño, quien lidera procesos en la Universidad del Cesar y aspira a convertirse en candidato a la Cámara por el Pacto Histórico en ese departamento.

“La señora Juliana Guerrero no representa al Movimiento estudiantil y al movimiento juvenil (...) No queremos que esas personas que no representan los valores del movimiento estudiantil y de la comunidad cesarense sigan en la representación del gobierno del cambio”, comentó Niño con respecto al tema.

Carta en que Jennifer Pedraza
Carta en que Jennifer Pedraza pide retirar a Juliana Guerrero de la UPC - crédito @JenniferPedraz

En la carta enviada al presidente Gustavo Petro y al ministro de Educación, Daniel Rojas, Jennifer Pedraza expresó su postura sobre la situación de la Universidad Popular del Cesar. En el documento, la representante afirmó: “Solicito que, en aras de proteger la moralidad administrativa en la Universidad Popular del Cesar, derogue la delegación de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como representante del gobierno nacional en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar”.

Para Jennifer Pedraza, esta situación resulta inaceptable. La representante sostuvo que “es inadmisible que la delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Pública del Cesar de la UPC siga siendo Juliana Guerrero mientras está envuelta en una investigación en la fiscalía por presunta falsedad en su título profesional”.

En relación con Juliana Guerrero, las dudas generadas por la supuesta obtención acelerada de su título como contadora pública y otras irregularidades detectadas han llevado a funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro a considerar la conveniencia de frenar su posible designación como viceministra de Juventud. Estas señales de alerta han motivado preocupación dentro del propio entorno gubernamental sobre su idoneidad para ese cargo.

Jennifer Pedraza cuestionó la delegación de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del César - crédito Jennifer Pedraza

Juliana Guerrero ha ocupado cargos en varias dependencias durante el gobierno de Gustavo Petro y obtuvo notoriedad pública luego de ser mencionada por el presidente durante una tensa sesión del Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025. Inicialmente, ejercía funciones como secretaria privada de Armando Benedetti cuando este encabezaba la jefatura del despacho presidencial. Más tarde, tras la designación de Benedetti como ministro del Interior, Guerrero continuó vinculada a su equipo, asumiendo la jefatura de despacho en ese ministerio.

En su momento, la revista Cambio expuso una serie de cuestionamientos relacionados con Juliana Guerrero y su hermana Verónica, entre los que se destacan sus acciones en la Universidad Popular del Cesar (UPC). El medio informó sobre una denuncia que apunta al posible uso inadecuado de un helicóptero de la Policía para que Juliana, en calidad de delegada presidencial, participara en una reunión del Consejo Superior Universitario de esa institución.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaJuliana GuerreroGustavo PetroUniversidad Popular del CésarColombia-Noticias

Más Noticias

Dólar a pesos colombianos hoy 24 de septiembre: en cuánto abrió el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar a pesos colombianos hoy

Emergencia en Segovia: rescate de los 23 mineros atrapados ha tardado más de 20 horas, por inestabilidad de terreno

Los trabajadores quedaron atrapados bajo tierra desde el lunes 22 de septiembre en la mina La Reliquia, en Antioquia: han recibido agua, comida y oxígeno

Emergencia en Segovia: rescate de

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

El equipo dirigido por Hernán Darío “el Arriero” Herrera buscar conseguir su cupo en las semifinales del torneo suramericano en su partido como local

Once Caldas vs. Independiente del

Daniel Briceño cuestionó a Margarita Rosa de Francisco por beneficiarse del programa de Matrícula Cero: “¿Necesitaba ese subsidio?"

Según el cabildante, tuvo que interponer una acción de tutela para que la información le fuera remitida por parte de la institución de educación superior

Daniel Briceño cuestionó a Margarita

La Corte Suprema inadmitió por segunda vez la denuncia de Abelardo De la Espriella contra congresistas por la reforma a la salud en 2023

Según la denuncia del hoy precandidato presidencial, los legisladores habrían incurrido en delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito de servidor público

La Corte Suprema inadmitió por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Westcol deja el streaming para

Westcol deja el streaming para lanzarse de lleno a la música y revela el motivo detrás de su decisión

Shakira y Beéle sorprendieron con video juntos y avivan rumores de colaboración: “Al ritmo del carnaval”

Mr. Stiven fue detenido en vivo y directo en Cali: el “streamer” terminó en una estación de Policía

Seguidores de Altafulla le piden precaución por su presentación en México tras lo ocurrido con B King: “Te cubro con la sangre de Cristo”

B King habría estado vinculado sentimentalmente con esta creadora de contenido para adultos venezolana: lo acompañó a su último show en México

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Exárbitro colombiano criticó a la jueza central de la final femenina entre Cali y Santa Fe: “Si no está concentrada, debe ser clara”

Acusan a James Rodríguez de pelearse con el entorno del Club León en México: “No lidera absolutamente nada”

Benfica ya pagó la segunda cuota a Palmeiras por el traspaso de Richard Ríos: esta es la millonada que debía el cuadro Portugués

Así calificaron a James Rodríguez tras el empate del Club León contra Mazatlán: “Magia, delicia, exquisita”