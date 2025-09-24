Colombia

Eva Rey le ofreció a Karina García presentarle a Dayro Moreno, el máximo goleador del fútbol colombiano: "¿Quién es?"

La modelo paisa respondió a la periodista Eva Rey preguntas incómodas sobre algunos personajes conocidos y dejó en evidencia su desconocimiento sobre uno de ellos

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Karina García al descubierto por desconocimiento futbolístico

La reciente participación de Karina García en el pódcast Desnúdate con Eva generó un debate en redes sociales, luego de que la modelo paisa enfrentara una pregunta inesperada con la que demostró no tener conocimiento sobre algunas figuras públicas del país.

La dinámica, que rápidamente se viralizó, puso en evidencia la espontaneidad de la exconcursante de La casa de los famosos Colombia y también su falta de atención a algunos detalles que, al parecer, para ella no serían de mayor relevancia en su actualidad.

Durante la entrevista conducida por la periodista española Eva Rey, el ambiente distendido cambió cuando, en medio de la sección de preguntas rápidas, la presentadora puso a escoger a Karina entre algunas celebridades, ya que entre risas y visiblemente sorprendida hubo una personalidad que no reconoció y por descarte eligió a la otra.

Luego de indagarle sobre si prefería a Andrea Valdiri o Yina Calderón, y que esta sin pensarlo, contestara que la bailarina barranquillera, Eva Rey quiso saber cuál era la elección de Karina con respecto a Dayro Moreno o James Rodríguez.

Pusieron a Karina García a
Pusieron a Karina García a elegir entre Dayro y James - crédito @dayrogol17/IG

En el momento en el que Eva terminó la pregunta, García no dudó en responder que prefería a James, el 10 de la selección Colombia, algo que para Rey fue sorprendente, pues esperaba que Karina indicara que sería el jugar del Once Caldas por el reconocimiento del que goza actualmente.

Pero si Dayro está tan de moda”, expresó Eva Rey, mientras que indicaba que podría ser por la cuestión del licor, ya que a Moreno se le conoce por ser una persona que le gusta el trago y durante la entrevista la modelo paisa aseguró que no quiere una persona con esos hobbies y elecciones en su vida.

Claro que a ti como no te gusta lo del tome”, aseguró la periodista. Sin embargo, lo que más llamó la atención llegó después, ya que Karina indicó que su respuesta estaba principalmente arraigada al desconocimiento que tiene sobre el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano.

¿Quién es Dayro? Ay, qué pena“, interrumpió Karina.

“Ah, ¿no sabes quién es Dayro Moreno?“, indagó sorprendida Eva Rey.

Karina García confiesa que no conoce a Dayro Moreno - crédito @desnudateconeva/TikTok

La modelo y creadora de contenido indicó que no sabe quién es el jugador y se disculpó por si respuesta, pero Eva apaciguó la situación diciéndole: “Ay, yo te amo mucho, te lo voy a presentar”.

Durante esa misma conversación hubo otro momento que se volvió tendencia en las redes sociales y dio de qué hablar, y fue cuando Rey lanzó: “¿Blessd o Ferxxo?”, pues la reacción de Karina García fue entre risas y visiblemente sorprendida, incluso, tardó en ofrecer una respuesta concreta.

Al notar la incomodidad, Eva Rey insistió con humor: “¿Los conoces?”, y añadió en tono de broma: “La acabo de cagar, ¿verdad?”.

De todas formas, Karina no dijo nada al respecto y optó por una respuesta diplomática, afirmando: “Los dos son excelentes artistas, pero me voy por Ferxxo”.

Así reaccionó Karina García cuando
Así reaccionó Karina García cuando tuvo que elegir entre Feid y Blessd - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Sin embargo, la conversación subió de tono cuando la conductora preguntó de forma provocadora si la modelo había tenido algún tipo de acercamiento romántico con alguno de los dos cantantes, mientras que García negó entre carcajadas cualquier implicación, respondiendo: “No, cómo se te ocurre”.

El episodio no tardó en convertirse en tendencia, alimentando especulaciones que ya circulaban desde la época en que Karina García participó en La casa de los famosos Colombia. Durante su estancia en el reality, la modelo insinuó en varias ocasiones haber tenido cierta cercanía con un reconocido cantante urbano, especialmente con el intérprete de Mírame.

En paralelo, mientras se transmitía el programa a comienzos de 2025, el artista aludido solicitó públicamente no ser vinculado con ninguna figura del reality, un gesto interpretado por muchos como un intento de distanciarse de Karina García.

