Estas compañías están contratando conductores en varias ciudades con beneficios y horarios flexibles

Actualmente se encuentran abiertas diversas oportunidades laborales para conductores en distintas regiones del país. Varias compañías están interesadas en incorporar personal con licencia de conducción vigente y disponibilidad inmediata.

De acuerdo con la Revista Semana, las ofertas contemplan actividades en transporte de carga, mensajería, distribución de productos, movilidad empresarial y servicio urbano.

Entre las características más destacadas de estas vacantes figuran la estabilidad laboral y los beneficios legales asociados, junto con la posibilidad de acceder a horarios flexibles o alternativas de crecimiento dentro del sector. Los aspirantes pueden consultar y aplicar sin costo a través de la plataforma Semana Empleos, la cual concentra más de 110.000 opciones de contratación activas en todo el territorio nacional.

Dentro de las ofertas más relevantes se encuentra una convocatoria para conductor o chofer en Bogotá. El salario oscila entre $1.500.000 y $1.700.000, con un horario comprendido entre las 8:14 de la mañana y las 5:00 de la tarde, de lunes a viernes, y media jornada los sábados. El paquete incluye auxilio de alimentación de $275.000 además de prestaciones de ley. El rol implica transporte de mercancías, verificación de documentos, manejo de rutas en la aplicación Beetrack y recaudo de contraentregas, entre otras funciones. Se requiere bachillerato completo y al menos un año de experiencia en conducción.

En Bello, Antioquia, una empresa de mensajería está en búsqueda de conductor de carro o moto para reparto de documentos y paquetes en el Valle de Aburrá. El salario ofrecido varía entre $1.423.500 y $1.823.500, con auxilio de transporte y rodamiento. El cargo exige licencia A2 o B1, un año de experiencia, y vehículo propio. Dentro de las responsabilidades se encuentran organizar la correspondencia, cumplir con las rutas establecidas, recaudar pagos y confirmar entregas con los clientes.

Otra vacante disponible corresponde a auxiliar de conductor en Bogotá. El aspirante debe contar con licencia categoría C1 vigente y disposición para trabajar de lunes a sábado. La empresa ofrece contrato fijo renovable, auxilios, recargos y horas extras. Entre las funciones principales figuran cargar y descargar mercancía, apoyar al conductor en las rutas y mantener el vehículo en óptimas condiciones.

En el municipio de Los Patios se abrió una convocatoria para conductor de vehículo pesado con experiencia mínima de dos años. Se ofrece un salario de $1.915.000 más prestaciones, con turnos rotativos que incluyen jornadas diurnas y nocturnas, además de descanso dos domingos al mes. El cargo requiere licencia de categoría C2 o C3 y conocimientos en manejo de doble troque y caja fuller.

También se encuentra disponible un puesto de conductor C2 para una compañía de alimentos en Bogotá. El horario inicia a las 5:00 de la mañana hasta finalizar la ruta, de lunes a sábado. La remuneración se ubica entre $1.877.000 y $2.100.000 más horas extras, prestaciones y pagos quincenales. La oferta contempla posibilidad de vinculación directa con la empresa. Se exige licencia C2 sin comparendos ni multas y experiencia en distribución de productos de consumo masivo.

En Cali, la multinacional Bimbo convocó a conductores para reparto. El salario propuesto oscila entre $1.734.000 y $2.300.000, con comisiones adicionales y beneficios de ley. Los aspirantes deben contar con licencia C1 o C2 vigente, experiencia mínima de 18 meses en transporte de productos y disponibilidad desde las 6:00 de la mañana. La vacante exige no tener comparendos pendientes y facilidad de acceso a la zona industrial de Montevideo.

Finalmente, una empresa de Medellín requiere conductores con licencia C2 para distribución de alimentos. Se ofrece un promedio salarial de $2.000.000 con auxilio de transporte, horas extras, recargos y contrato por obra o labor. Se acepta personal con o sin bachillerato, siempre que tenga mínimo seis meses de experiencia en conducción.