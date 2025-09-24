Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este miércoles 24 de septiembre

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este miércoles 24 de septiembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Prados Del Campestre, 16 de Marzo y 3 de Octubre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, San Roque, Flores, El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Corregimiento Villas De Palo Negro, Veredas Santa Rosa, Llanadas, El Progreso, La Aguada, El Santero, así como algunos sectores de Rayitos, Palonegro y El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tebaida, Palo Blanco, Altamira, Helida, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Los Laureles, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, El Amarillo, Santa Rosa, Llanadas y Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Calle 112 35 48 Urbanización Villa Renacer - Zapamanga III.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Calle 30 1 97 Antena Colombia Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas El Leon, Agua Blanca, Santa Rosa, Pertrecho y algunos sectores de Alto Viento.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, Cuchicute, La Cantera, El Común, así como algunos sectores de El Carmen, El Palmar y Palo Cortado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Alcalá sectores de la carrera 6 con calles 1B y 1C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Balcón del Tejar Bloques del 11 al 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Eloy Valenzuela sectores de las calles 29,29a y 30 con carreras 32 y 33.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Calle 21 14 25 Jose Antonio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Mano de Dios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Carlos Martinez Reyes sectores de las calles 28 y 28a con carreras 7B, 7C y 7D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:15 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio El Eden sectores de la carrera 31 con calles 109 y 109a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Galias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Paseo Cataluña sectores de la calle 1 Norte E con carreras 5a,5b,5c,5d y 6a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Urbanizaciones Jose Antonio Galán y Comuneros sectores de la carrera 13 con calle 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Rio de Oro sectores de las calles 20B,21A,21B y 22 con carrera 27A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residecial Balcón del Tejar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Caliente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Alumbrado Público Provenza-Cañaveral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Asturias sector de la transversal 29b con diagonales 104 y 105.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Las Amarillas sector Nuevo Día.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Común.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, Cuchicute, La Cantera, El Común y algunos sectores de El Carmen, El Palmar y Palo Cortado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio La Argentina sectores de las transversales 1A,1B,1C y 1D, con diagonales 6A,6B,6C,7,7A,7B,7C,7D y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Carrera 16 54 Centro Empresarial barrio El Palenque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio El Reposo sectores de las calles 49,50,51,51A y 52 con carreras 12,12a,13,13a,14, 15 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Portón del Tejar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Asturias sectores de la Diagonal 105 con transversal 29a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San José de Iroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Líbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Carrera 32 111a Todorapidas Distribución.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Roque de Picacho y Mercadillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Caliente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Pueblito Viejo sectores de las manzanas 14, 15,16,17,18 y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto Residencial Camelot.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Betanis y Cantabria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Colegio Fe y Alegría y algunos sectores de la Zona Escarpa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Corregimiento Villas De Palo Negro, Veredas Santa Rosa, Llanadas, El Progreso, La Aguada, El Santero, así como algunos sectores de Rayitos, Palonegro y El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los Barrios Santa Isabel y La Floresta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Rodeo, Patio Bonito, La Perdida, El Jardín y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Tendidos y Pacho Díaz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Altos del Rosario y Jorge E Gaitán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Chico sectores de las calles 50 y 52 con carreras 37,37a, 38 y 38b.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Puente, Pulpapel y La Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Playón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Ceibal y algunos sectores de Agua Blanca y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Vicente y La Pesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Colorados y Montañas del Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Juda y Simeon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Asturias sectores de la Diagonal 105 con transversal 29.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Panama.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio La Gruta sectores de las calles 14 y 15 con carreras 4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aguadita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Margajita y Las Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monte Frío.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Palma y Guacamayas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pirigua y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Autopista Girón-Floridablanca Frente estación de servicio Cotrasur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Resguardo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caragua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Loma, San Bernardo y La Falda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Buenavista sectores de la diagonal 58 con transversal 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Lisboa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palo Blanco, San Rafael y La Cacica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Barrio Nueva Cimitarra asentamiento 6 de Enero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Corregimiento Puente Sogamoso algunos sectores de las urbanizaciones Bellavista Alto y 23 de Enero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Parque Extremo Bajo el Viaducto García Cadena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Borrero, El Centro y El Chopo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Volador y El Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Jardín Limoncito sectores de las calles 2 y 3 con carreras 15,15a y 15b.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización El Reten, centro poblado Los Laureles y algunos sectores de las veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Prados Del Campestre, 16 de Marzo y 3 de Octubre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Peña Tambor y algunos sectores de Monte Oscuro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, San Roque, Flores, El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tebaida, Palo Blanco, Altamira, Helida, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Los Laureles, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, El Amarillo, Santa Rosa, Llanadas y Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.