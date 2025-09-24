Colombia

CNE niega la división del partido de Roy Barreras, Fuerza de la Paz, y se anticipa impugnación

La colectividad liderada por Barreras anuncia que presentará impugnación, mientras las tensiones internas reconfiguran la dinámica de la izquierda colombiana de cara a 2026

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Roy Barreras, líder de Fuerza
Roy Barreras, líder de Fuerza de la Paz, insistió en la necesidad de mantener la unidad dentro del frente progresista - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La solicitud para crear un nuevo partido político, Juntos, a partir de Fuerza de la Paz, fue negada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), decisión que encendió nuevamente las disputas internas dentro de la colectividad liderada por Roy Barreras y reavivó el debate sobre la orientación de la izquierda y el centro progresista de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El CNE fundamentó su rechazo en que Fuerza de la Paz ya había surgido previamente en 2022 de una escisión de la Alianza Democrática Amplia (ADA).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el organismo, no procede autorizar una nueva división de la misma colectividad, lo que llevó a desestimar la petición de la representante Gloria Arizabaleta, quien impulsaba Juntos con la intención de obtener libertad jurídica y consolidar su propia estructura política.

Según El Espectador, la controversia tiene raíces profundas en las diferencias entre Barreras y Arizabaleta. Desde la fundación de Fuerza de la Paz, ambos dirigentes han tenido discrepancias sobre la orientación del partido y las decisiones internas, en particular los avales otorgados durante las elecciones regionales de 2023.

La Secretaría General de Fuerza
La Secretaría General de Fuerza de la Paz anunció que presentará una impugnación formal si el CNE confirma la negativa a autorizar la escisión de la representante Gloria Arizabaleta para crear el partido Juntos - crédito red social X

La renuncia de Arizabaleta, apenas un día después de la formalización de la colectividad, marcó el inicio de una serie de tensiones que culminaron en la propuesta de escisión formalizada el 4 de julio durante la Asamblea Nacional de Fuerza de la Paz.

En esa asamblea, la iniciativa de Arizabaleta obtuvo un respaldo del 98 % de los miembros.

Sin embargo, la decisión final dependía de la autorización del CNE, que ahora reiteró la inexistencia de fundamento legal para permitir la nueva división, cuestionando la insistencia en fragmentar un partido que ya había surgido de un proceso similar. Hasta el momento, ni Barreras ni Arizabaleta han emitido declaraciones públicas sobre la resolución.

Frente a este escenario, la Secretaría General de Fuerza de la Paz anunció que presentará una impugnación formal si la decisión se confirma en la próxima sesión del CNE.

En un comunicado, el secretario general Ricardo Castro Iragorri defendió la legalidad del proceso y citó precedentes de escisiones de partidos como Polo Democrático, ADA y Mais. “No hay razón jurídica para negarla”, aseguró.

La presunta entrada de Lizcano y Barreras a la Alianza Verde

Mauricio Lizcano, junto a Roy
Mauricio Lizcano, junto a Roy Barreras, evalúa su posible ingreso al Partido Alianza Verde, un movimiento que ha generado debate interno sobre el rumbo y las alianzas del centro progresista - crédito Infoabe Colombia

La negativa del CNE se produce en un contexto de reorganización de alianzas políticas dentro de la izquierda y el centro progresista.

Según fuentes consultadas por medios nacionales, Roy Barreras y Mauricio Lizcano estarían en conversaciones para integrarse al Partido Alianza Verde, movimiento que ha generado resistencia en un sector de la colectividad, preocupado por la posibilidad de que los verdes terminen alineándose con el petismo y perdiendo su identidad centrista.

Entre los opositores figuran la copresidenta Carolina Giraldo y representantes del ala centrista, como Cristian Avendaño, Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Rodrigo Romero.

La preocupación central de este sector es el desplazamiento de los liderazgos tradicionales del partido y la eventual subordinación al proyecto político de Gustavo Petro.

Según fuentes, la coalición con el partido En Marcha existe, pero cualquier incorporación de Barreras requeriría negociaciones adicionales y acuerdos estratégicos, generando incertidumbre sobre la consolidación del frente amplio progresista.

Roy Barreras y Gustavo Bolívar
Roy Barreras y Gustavo Bolívar protagonizaron un intercambio de declaraciones en redes sociales sobre liderazgo, alianzas y candidaturas dentro del frente progresista de cara a 2026 - crédito Colprensa / Colprensa

La disputa por el liderazgo progresista se intensificó el 22 de septiembre, cuando Barreras y el exsenador Gustavo Bolívar protagonizaron un intercambio de declaraciones en redes sociales.

El debate giró en torno a la eventual candidatura de Daniel Quintero y las dudas sobre la ética, representatividad y dirección del proyecto petrista.

Bolívar cuestionó la participación de figuras de la política tradicional en la izquierda y advirtió sobre posibles procesos judiciales que podrían afectar a Quintero, sugiriendo que Barreras podría estar facilitando su ascenso en la consulta interna.

Roy Barreras respondió con una carta abierta, destacando la diferencia entre él y Quintero y defendiendo su trayectoria en la defensa de la paz y los proyectos sociales.

Asimismo, subrayó la importancia de la unidad dentro del frente progresista, advirtiendo sobre los riesgos de rupturas por intereses individuales o sectarismos.

“Es la causa, no las personas. Unidad y no división”, afirmó Barreras en su mensaje, instando a mantener la cohesión de cara a la consulta de las izquierdas y las elecciones de 2026.

La situación también se ve complejizada por movimientos internos en otros partidos, como la candidatura anunciada de Luz Dana Leal a la Cámara por Santander, esposa del prófugo Carlos Ramón González, lo que genera inquietud por la reputación de las colectividades involucradas.

Temas Relacionados

CNE ColombiaPartido Fuerza de la PazGloria ArizabaletaRoy Barreras partido poliíticoElecciones 2026Precandidtaos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Homicidio de B King y Regio Clownn | Cónsul de Colombia en México brindó nuevos detalles de la investigación: querían “dejar un mensaje claro”

La Familia Michoacana es señalada como la presunta organización criminal responsable del doble homicidio que ha generado la movilización por parte de las autoridades mexicanas con miras a esclarecer lo ocurrido

Homicidio de B King y

Vigilantes de la Universidad Nacional piden intervención urgente por incremento de ataques

Los trabajadores aseguran que no existen garantías para ejercer su labor de vigilancia y hacen un llamado a la intervención de las autoridades externas, ante la falta de respuesta de las directivas universitarias

Vigilantes de la Universidad Nacional

Pastor Saade se despachó contra Cathy Juvinao por cuestionarlo tras pedir seguridad para el Pacto Histórico: “Tener cerebro sin usarlo es perjudicial para la salud”

La representante a la Cámara le recordó a Saade las declaraciones previas sobre el riesgo político y cuestionó su solicitud actual de seguridad reforzada

Pastor Saade se despachó contra

Francia Márquez también viajó a Nueva York a encuentro internacional donde hizo polémica afirmación: “Colombia es un país afrodescendiente que debe reconectarse con África”

La vicepresidenta ha estado a la sombra de Gustavo Petro en medio de un polémico viaje en el que el presidente ha generado fuertes tensiones con el gobierno de Estados Unidos

Francia Márquez también viajó a

Yina Calderón responde a la apuesta millonaria del novio de La Valdiri por el enfrentamiento en Stream Fighters: “Vas a perder tu plata, querido amigo”

La próxima pelea de boxeo en ‘Stream Fighters’ entre Andrea Valdiri y Calderón suma polémica tras las apuestas que se están haciendo en redes sociales

Yina Calderón responde a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón responde a la

Yina Calderón responde a la apuesta millonaria del novio de La Valdiri por el enfrentamiento en Stream Fighters: “Vas a perder tu plata, querido amigo”

Hermana de B King agradeció las muestras de cariño hacia el artista y aseguró que él se comunicó espiritualmente con su mamá: “Ese será el legado de Bayron”

Este K-drama de Netflix en Colombia domina la lista de series más populares

Eva Rey le ofreció a Karina García presentarle a Dayro Moreno, el máximo goleador del fútbol colombiano: “¿Quién es?”

B King habría estado vinculado sentimentalmente con esta creadora de contenido para adultos venezolana: lo acompañó a su último show en México

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Millonarios pierde a jugador clave para el clásico contra Atlético Nacional por sanción

Carlos Antonio Vélez reveló el verdadero motivo por el cual Cerro Porteño contrataría al uruguayo Jorge Bava: “No te lo puedo creer”

James Rodríguez brilló en el empate de León ante Mazatlán con gol y asistencia en la Liga MX

Exárbitro colombiano criticó a la jueza central de la final femenina entre Cali y Santa Fe: “Si no está concentrada, debe ser clara”