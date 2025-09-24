Colombia

Clima: las temperaturas que predominarán este 24 de septiembre en Medellín

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura más
Cuál será la temperatura más alta en la ciudad (Alcaldía de Medellín)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las siguientes horas de este miércoles en Medellín, Colombia.

El tiempo para este miércoles en Medellín alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 97%, durante el día; y del 88%, con una nubosidad del 98%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 28 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al encontrarse en la parte central del Valle de Aburrá, la ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que oscilan de los 16 a los 26 grados centígrados.

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la madrugada la temperatura mínima va entre los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana tiene dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

Medellín cuenta principalmente con
Medellín cuenta principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima MedellínClima para hoy MedellínClima hoy en MedellínClima actual en Medellíncolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cómo estará el clima en Cali?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

¿Cómo estará el clima en

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Bogotá

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Barranquilla este 24 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Colombia: el estado

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cartagena de Indias

El estado del tiempo en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Adiós a la incertidumbre, conoce

Petro en la ONU: las 10 frases más fuertes contra Donald Trump, del genocidio en Gaza a los misiles en el Caribe

Durante su intervención el presidente expuso críticas a la gestión internacional sobre narcotráfico, migración y derechos humanos, y señaló directamente a EE. UU. por acciones que calificó como injustas y lesivas para la región

Petro en la ONU: las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Harold, cabecilla de

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más sonados hoy

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

Novio de Andrea Valdiri apostó una millonada para apoyar a la bailarina de cara a su combate contra Yina Calderón

Jorge Rausch reveló el mensaje con el que le “cayó” a su novia y contó si le afecta la diferencia de edad

Deportes

James Rodríguez brilló en el

James Rodríguez brilló en el empate de León ante Mazatlán con gol y asistencia en la Liga MX

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia

La dura sentencia sobre James Rodríguez en México: “No es un líder, hay otros en el Club León”

Video: Javier Reyes noqueó a su rival con rodillazos y se ganó un contrato en la UFC: “Para mí es matar o morir”

Estos serán los canales que transmitirán los partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub-20