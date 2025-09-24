Alfredo Saade se metió en la discusión de Gustavo Bolívar y Daniel Quintero: “Aquí nadie es dueño de la verdad”

Alfredo Saade se pronunció sobre la creciente tensión en la coalición, instando a evitar descalificaciones y a mantener la unidad mientras persisten las diferencias entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero - crédito @infopresidencia

La candidatura presidencial del Pacto Histórico enfrenta tensiones internas por la participación de Daniel Quintero en la consulta de la izquierda.

La disputa se hizo visible cuando Gustavo Bolívar reiteró su exigencia de que el exalcalde de Medellín abandone la competencia y anunció que no respaldaría a Quintero aunque este gane la consulta. Esta postura profundiza la fractura en la coalición, poniendo en duda la unidad del bloque político.

Ante esta polémica y los recientes desencuentros entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, el también aspirante presidencial del Pacto Histórico Alfredo Saade intervino en el debate y expresó: “Aquí nadie es dueño de la verdad”.

Alfredo Saade en un mensaje de su cuenta de la red social X manifestó que continuará en la contienda dentro de la consulta del Pacto Histórico. Además, hizo un llamado a la moderación y al respeto entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, señalando que ningún equipo debería caer en descalificaciones.

“No renunciaré a la consulta del pacto; pero, lo que sí creo es que ni @QuinteroCalle debe mandar a sus asesores a que irrespeten a @GustavoBolivar ; ni Bolívar debe hablar de Quintero como si ya estuviera condenado”, escribió en su publicación el exjefe de Despacho de Presidencia.

El precandidato presidencial invitó a la sensatez y la prudencia dentro del escenario político, recordando la importancia del respeto mutuo entre los candidatos y expresando confianza en su victoria, aunque reconoció que puede no recibir el respaldo de todos sus rivales. Además, advirtió sobre los riesgos de la desunión dentro del movimiento.

“Ahora bien, en política debemos ser sabios y prudentes y así como lo dije en la última reunión de candidatos; ‘tenemos que respetarnos que aquí nadie es dueño de la verdad’ Tengo la confianza de que ganaré y sé que algunos no me acompañarán, pero allá ellos. La palabra de DIOS DICE QUE UNA CASA DIVIDIDA NO PROSPERARÁ”, comentó el exfuncionario público por medio de su mensaje en la red social X.

Y es que, el enfrentamiento entre ambos precandidatos se agudizó desde que Daniel Quintero confirmó su aspiración en la consulta de la izquierda, respaldado públicamente por el presidente Gustavo Petro.

Las diferencias entre Quintero y Bolívar se han evidenciado especialmente en torno al cierre del Congreso y las discusiones sobre la convocatoria a una Constituyente, propuestas originalmente impulsadas por Quintero y a las que Bolívar se había mostrado reticente. Sin embargo, Petro definió su apoyo a la idea de una asamblea Constituyente, posición que terminaron compartiendo los demás competidores.

En fechas recientes, la controversia ha girado en torno a la estrategia de Daniel Quintero. Por momentos, el jefe de campaña, Esteban Restrepo, sugirió la posibilidad de que Gustavo Bolívar abandonara la disputa presidencial. Aunque Bolívar rechazó estas especulaciones, dejó abierta la puerta a renunciar si Quintero persiste o resulta ganador en la consulta del Pacto Histórico.

“Si tiene coherencia renuncie, que fue lo que el Presidente Petro le pidió”, Fueron las palabras de Restrepo contestando a una publicación reciente de Bolívar.

La difusión de una imagen por parte del exalcalde Quintero provocó una nueva fractura interna, al punto que Gustavo Bolívar afirmó que Quintero no encarna los principios ni el sentir del Pacto Histórico. Bolívar, junto a Susana Muhamad, pidió formalmente al comité de ética que evaluara la inclusión de Quintero en el proceso electoral.

Mientras continúan las disputas entre quienes buscan la presidencia, la bancada del Pacto Histórico pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) posponer las consultas internas. Argumentaron que la solicitud responde a los recientes fallos del CNE relacionados con la integración partidista y la separación de MAIS.

La petición presentada por la coalición surgió tras varios obstáculos legales y administrativos que atraviesa el sector de izquierda. En particular, la acción se produjo después de que el CNE determinara que la integración con Colombia Humana y Progresistas—formaciones encabezadas en parte por la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro— quedara supeditada a la resolución de sanciones pendientes, requisito necesario para concretar la unión en un solo partido.