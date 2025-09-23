Una de las joyas más valiosas de Colombia ahora pertenece a Estados Unidos

La corona fue vendida con la excusa de recolectar fondos para la iglesia, pero los fondos terminaron en manos privadas - Crédito: Metropolitan Museum of Art

Este invaluable objeto fue creado como agradecimiento a la Virgen de la Inmaculada Concepción por los sobrevivientes de una peste que azotó a Popayán en 1.500.

Esta joya es la Corona de los Andes, una pieza realizada en oro macizo y con 453 esmeraldas, con una piedra central que, supuestamente, perteneció a Atahualpa, fue hecha durante seis años por 24 artesanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y se encuentra en el MET - Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, tras ser vendida en 1936, por la familia que custodiaba la joya a un empresario estadounidense que tenía como propósito desmantelarla para vender las piezas de manera individual.

No fue hasta en 2015, tras hacer parte de varias colecciones privadas, que el MET la compró para ponerla en su colección permanente.

Actualmente se exhibe en la Galería 626 bajo el nombre: “Crown of the Virgin of the Immaculate Conception, known as the Crown of the Andes”.