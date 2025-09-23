Colombia

Tras el asesinato de B-King en México, las miradas están puestas sobre la estructura criminal La Familia Michoacana: este es su prontuario

El 16 de septiembre se reportó la desaparición de Bayron Sánchez Salazar y Juan Luis Herrera en la capital del país azteca, seis días más tarde, las autoridades localizaron sus cuerpos con signos de violencia, junto a ellos una nota que apunta directamente a un grupo terrorista

Katherine Lancheros

El crimen contra B-King es investigado por la presunta responsabilidad de la banda terrorista conocida como Familia Michoacana - crédito @bkingoficial/Instagram

La violencia criminal alcanzó una nueva dimensión tras el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar y Juan Luis Herrera, conocidos en el medio artístico como B-King y Regio Clown, respectivamente. Ambos desaparecieron el 16 de septiembre en la capital mexicana y fueron encontrados muertos el 22 de septiembre en el Estado de México.

El hallazgo incluyó un mensaje firmado por La Familia Michoacana, lo que fortaleció las sospechas de la posible participación directa de este grupo en el crimen.

Cabe destacar que aunque las autoridades no han emitido un informe oficial con la identidad genética de los cuerpos, la Fiscalía de Ciudad de México ya confirmó que los restos humanos hallados presentan características físicas compatibles con las de los dos artistas colombianos.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

En esta misma línea, de acuerdo con información publicada por el diario mexicano El Financiero, los cuerpos se encontraron desmembrados, y junto a ellos apareció una cartulina con amenazas firmadas por La Familia Michoacana.

El grupo criminal detrás del posible doble asesinato

La Familia Michoacana, también identificada como Lnfm en informes de inteligencia, actúa en los estados de Guerrero y Michoacán. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, este grupo se dedica al tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Además, utiliza el sistema financiero estadounidense para introducir el dinero que obtiene por estas operaciones.

La organización ya no mantiene un perfil bajo, puesto que realizó actos de violencia con drones y ejecutó operaciones armadas en zonas con alta presencia civil. Es señalado de secuestro, asesinato y de imponer regímenes de terror en varias comunidades; estas acciones se reportaron como parte de su estrategia para mantener el control territorial.

La Familia Michoacana fue designada como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado de EE. UU. en febrero de 2025; ellos son los más bsucados - crédito redes sociales

La Familia Michoacana es señalada por las autoridades de ejecutar actos de violencia que sobrepasan el narcotráfico tradicional. Según reportes del Gobierno estadounidense, este grupo emplea drones para lanzar explosivos contra rivales, cometer asesinatos y mantener bajo amenaza a comunidades enteras.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) sancionó formalmente al grupo el 17 de noviembre de 2022. La sanción incluyó una designación que considera a Lnfm como una entidad implicada en la proliferación internacional de drogas ilícitas, posteriormente, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos catalogó al grupo como una Organización Terrorista Extranjera.

Posibles líderes detrás del poder criminal

Los principales jefes de La Familia Michoacana son Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, ambos fueron sancionados por Estados Unidos por su implicación directa en actividades de narcotráfico y violencia. Las autoridades afirman que los hermanos coordinan operaciones desde México y actúan como el núcleo de mando de toda la organización.

El grupo criminal utiliza drones para lanzar explosivos y mantener el control de territorios en México - crédito Departamento del Tesoro

La estructura familiar se extiende a otros dos miembros, se trata de Ubaldo Hurtado Olascoaga actúa como alto mando dentro de Lnfm, que tiene vínculos con la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. También dirige a los sicarios de la organización. Las autoridades lo identifican como responsable de la extracción ilícita de mercurio y uranio, minerales que aportan recursos estratégicos al cártel.

Además, Adita Hurtado Olascoaga, que participa en operaciones financieras del grupo, es señalada de lavado dinero a través del comercio de ropa usada, compra mercancía en Estados Unidos y la transporta a México, donde la vende; de ese modo, introduce dinero limpio en las cuentas controladas por el grupo terrorista.

Hasta el momento no hay pruebas que relacionen de forma directa a B-King y Regio Clown con organizaciones criminales. Las autoridades no informaron sobre antecedentes legales ni sobre alguna actividad ilegal vinculada a los artistas; sin embargo, la presencia de un mensaje atribuido a La Familia Michoacana, revelado por el medio mexicano, podría convertirse en el elemento que conecte al grupo con el asesinato de los músicos.

