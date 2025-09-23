Tomás Uribe defendió a Vicky Dávila por señalamientos en contra de la precandidata: “Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe; Vicky Dávila, precandidata presidencial - crédito Colprensa

Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, salió en defensa de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, por los mensajes en redes sociales que la señalan de ser la candidata de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

En su cuenta de X, Uribe afirmó que Vicky Dávila es uno de los “pocos” que “enfrentaron” al presidente Gustavo Petro y al expresidente Juan Manuel Santos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Es contraevidente creer que Vicky Dávila es la candidata de Petro o Maduro. Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”, afirmó el hijo mayor del presidente Petro.

Tomás Uribe defendió a Vicky Dávila - crédito @tomasuribeEco/x

En respuesta a Tomás Uribe, la precandidata presidencial agradeció a Tomás Uribe, asegurando que su “lucha contra los corruptos ha sido dura” y que ha dedicado su vida en esa “lucha”.

La periodista aseguró que a los corruptos los van a derrotar en las elecciones presidenciales de 2026.

“Gracias Tomás… esta lucha contra los corruptos ha sido dura y he empeñado mi vida sin tacha en eso, con firmeza, rigor y disciplina. A todos esos corruptos los vamos a derrotar, con el favor de Dios", aseveró Dávila.

Respuesta de Vicky Dávila a Tomás Uribe - crédito @VickyDavilaH/X

El intercambio de mensajes entre Tomás Uribe y Vicky Dávila ocurrió a raíz de una publicación de la precandidata, en la que denuncia mensajes que la señalan como la candidata de Gustavo Petro o Nicolás Maduro.

Dávila aseguró que las campañas de desprestigio son corrupción, recordando lo sucedido con Gustavo Petro y Fico Gutiérrez.

“Las campañas de desprestigio contra el adversario también son corrupción y el candidato que hace eso va a gobernar así. Eso hizo la campaña de Petro contra Fico, ¿se acuerdan?. Guanumen ordenó “correr la línea ética”. Yo lo denuncié. Y todo va en que hasta mataron a Miguel Uribe”, afirmó Vicky Dávila.

La periodista y precandidata presidencial afirmó que las vinculaciones con Gustavo Petro y Nicolás Maduro son supuestas campañas de desprestigio en su contra.

“O les parece normal que tengan inundadas las redes con la falacia de que soy candidata de Petro o que hayan logrado que Maduro dijera que yo soy su candidata. No, no es normal. Es una campaña de desprestigio millonaria y poderosa. Eso es delincuencial. Es sucio”, aseveró la precandidata presidencial.

Vicky Dávila sobre supuestas campañas de desprestigio en su contra - crédito @VickyDavilaH/X

Recientemente, Vicky Dávila publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X donde tildó de “enemigo” al presidente Gustavo Petro, motivo por el cual aseguró que en 2026 se le debe derrotar, así como a las mafias y la corrupción.

Según la periodista, las mafias y la corrupción “se fortalecieron” en el Gobierno del presidente Petro.

“Sí, el enemigo es Gustavo Petro. Hay que derrotarlo y derrotar todo lo que representa. Pero resulta que también las mafias y los corruptos, que no nacieron en este Gobierno, pero se fortalecieron”, aseguró la precandidata y periodista en sus redes sociales.

Vicky Dávila insistió que en 2026 no se puede “elegir a ningún corrupto”, razón por la cual afirmó que se deben derrotar en los comicios del citado año.

"Muchos son reciclados. Todo eso hay que derrotarlo en las elecciones presidenciales del 2026. No se puede elegir a ningún corrupto”. aseveró Dávila.

En otra publicación, Vicky Dávila afirmó que está “en contra” de Gustavo Petro y todos los corruptos, que, según ella, le han hecho un gran daño a Colombia.

Culminó su publicación en X, asegurando que no existe una corrupción buena ni mala, realizando una pregunta a sus seguidores.

Vicky Dávila cuestionó al presidente Gustavo Petro y lo tildó de "enemigo" - crédito @VickyDavilaH/X

“Yo estoy contra Petro y su Gobierno y contra todos los corruptos, por el daño que le han hecho al país. No hay corruptos buenos y malos. No hay corrupción buena y mala. ¿Estoy equivocada?“, aseveró la precandidata presidencial.

Diversos usuarios en redes sociales cuestionaron la persistencia del debate público entre Vicky y otros candidatos, y manifestaron que el tema debería quedar cerrado para dar paso a asuntos de mayor relevancia.