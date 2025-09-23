Policía frustra envío de marihuana desde Valle del Cauca hacia Barrancabermeja: el carro era blindado

Persecución policial termina con incautación de marihuana en Santander: carro era blindado - crédito Policía Bucaramanga

La reciente incautación de más de 140 kilogramos de marihuana en el sector del peaje Aguas Negras, en Santander, marcó un importante golpe al narcotráfico en el sector que operan en la región del Magdalena Medio.

El operativo, ejecutado por la Policía Magdalena Medio, impidió que este cargamento alcanzara los circuitos de distribución previstos, según el reporte oficial.

El procedimiento se desencadenó cuando agentes de la Policía, durante un control en la vía Río Ermitaño – La Lizama, intentaron detener un vehículo. El conductor, en lugar de acatar la señal de pare, optó por evadir el puesto de control y emprendió la huida.

El incidente desató una persecución que concluyó en una vía terciaria, donde los uniformados localizaron el vehículo abandonado.

Al realizar la inspección minuciosa, los policías encontraron que el automotor contaba con blindaje y que en su interior se ocultaban paquetes de marihuana camuflados en el baúl y otros compartimentos - crédito Policía Santander

Durante la inspección, los agentes constataron la presencia de blindaje y descubrieron paquetes ocultos de marihuana camuflados dentro del baúl y otros compartimentos internos.

Las primeras indagaciones permitieron establecer que el vehículo tenía origen en el Valle del Cauca y que su destino final era el municipio de Barrancabermeja, en Santander.

El reporte oficial resaltó el impacto directo de esta incautación sobre las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas en Santander. En palabras de la Policía, “la incautación de este cargamento representa un duro golpe a las rentas criminales de las redes del narcotráfico que pretenden envenenar a nuestra juventud y financiar la criminalidad en el Magdalena Medio“.

Ante este resultado, las autoridades han anunciado la intensificación de controles y operativos en las principales vías del Magdalena Medio. El objetivo, destacaron, es cerrar el paso a las organizaciones delincuenciales y limitar su capacidad para distribuir estupefacientes en la región.

En cargamento de naranjas y granadillas escondían 4 toneladas de marihuana que fueron decomisadas en carreteras del Cauca

Cuatro mil kilogramos de marihuana fueron incautados en un operativo coordinado por la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el sur del Cauca, constituyendo uno de los mayores golpes recientes al tráfico ilegal en esta región.

El hallazgo ocurrió en la vía Mojarras – Popayán, a la altura del kilómetro 31+100 en el municipio de El Patía, durante un control sobre caminos clave del corredor surcolombiano usados para el envío ilícito de estupefacientes.

La inspección, llevada a cabo como parte de una operación conjunta del Grupo de Unidades de Intervención y Reacción con tropas militares, permitió la detención en flagrancia de un individuo que transitaba en un camión procedente de Santander de Quilichao con destino a Ipiales.

Durante la revisión, los agentes descubrieron que el conductor intentaba evadir el control aduanero camuflando la droga bajo cajas de granadillas y naranjas.

Incautación de 4 toneladas de marihuana en carreteras del Cauca - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Al desmontar la carga de fruta, los uniformados hallaron 3.920 paquetes rectangulares, sellados con cinta beige, cuyo interior —por características como aroma, presencia de tallos y semillas— correspondía a marihuana. El procedimiento oficial de inspección y pesaje (PIPH) confirmó que el peso total del cargamento ascendía a 4.000 kilogramos, dato destacado en el reporte como “uno de los decomisos más significativos en la zona”.

Las autoridades judiciales trasladaron al detenido y la droga decomisada a disposición de la Fiscalía 37 Especializada contra el Narcotráfico, abriendo las diligencias penales correspondientes.

La brigadier general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, subrayó el impacto financiero de la operación con precisión cuantitativa: “Con esta incautación estamos golpeando de manera contundente las finanzas criminales. Estos 4.000 kilogramos de marihuana tendrían un valor cercano a los 4.000 millones de pesos en el mercado nacional y superarían los 8 millones de dólares en mercados internacionales. Este resultado es producto del trabajo coordinado entre nuestras unidades de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional, demostrando que la unión de capacidades fortalece la lucha frontal contra el narcotráfico”, afirmó la oficial, cuyos comentarios fueron incluidos en el parte oficial.