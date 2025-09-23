Colombia

“No respetó ni la misa”, hombre en Usme aprovechó eucaristía para cometer un hurto

El hombre, que fingió ser parte de la ceremonia, aprovechó un descuido de los feligreses y se coló en las instalaciones donde dictan talleres de catequesis para robar

Por Julieth Cicua Caballero

La parroquia compartió en redes
La parroquia compartió en redes sociales el video de seguridad donde se puede ver al sujeto ingresando al lugar - Crédito: Parroquia Madre Laura / Facebook

El pasado domingo 21 de septiembre en la localidad de Usme, en Bogotá, la comunidad de la Parroquia Madre Laura sufrió un suceso que los tiene consternados.

Durante la misa de las 6 p.m. y mientras los feligreses entregaban sus plegarias, un inescrupuloso hombre aprovechó para entrar a los salones donde se dictan las catequesis, los revisó con calma hasta que encontró algo que le llamó la atención.

El padre Andrés Felipe también denuncia que varios hurtos se han estado presentando en el sector - Crédito: Parroquia Madre Laura / Facebook

El padre Andrés Felipe, encargado de la parroquia denunció mediante un video de Facebook que el hombre, al que no han podido identificar, se robo un televisor usado para dictar los cursos.

Este hecho ha llenado de indignación a la comunidad, que se sorprendió porque ya los ladrones “no respetan ni la casa de Dios”. La comunidad pide que pronto sea identificado el sujeto.

