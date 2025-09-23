Colombia

José Rodríguez se refirió a las acusaciones de Yina Calderón que han generado drama en redes sociales: “No tengo enemigos”

Ante las críticas y rumores, el exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ afirmó que ignora los comentarios negativos y enfatizó el apoyo que recibe de su entorno cercano

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El exparticipante del reality se
El exparticipante del reality se defendió ante las acusaciones de Yina Calderón - crédito @joserodriguezcof/ Instagram

La controversia entre José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos 2025, y la empresaria Yina Calderón sumó un nuevo capítulo luego de que el influenciador decidiera responder a las acusaciones hechas en su contra.

Calderón, conocida por su estilo polémico en redes sociales, había lanzado varios comentarios públicos cuestionando la orientación sexual de Rodríguez, sugiriendo que había sostenido relaciones con mujeres trans, y calificándolo como “mantenido” debido a su vínculo sentimental con la presentadora Yaya Muñoz.

Frente a la ola de cuestionamientos, José Rodríguez optó por mantener una posición discreta. La defensa más activa en redes provino de su pareja, Yaya Muñoz, quien publicó mensajes dirigidos a Yina Calderón y a la Toxi Costeña, en los que expresó duras opiniones sobre ambas.

En una reciente entrevista con Mix, el creador de contenido fue consultado sobre las enemistades que pudo haber dejado tras su paso por La casa de los famosos Colombia. Rodríguez respondió: “Yo no tengo enemigos, no le paro bolas a los malos comentarios. Yina vive hablando de mí y la Toxi también ha salido por ahí a hablar, pero yo me aplico aceite todas las mañanas para que me resbalen esos malos comentarios”.

José Rodríguez respondió a las
José Rodríguez respondió a las acusaciones de Yina Calderón y recalcó que los comentarios negativos en redes no afectan su vida personal ni profesional - crédito cortesía del Canal RCN

“Sí, señor, caras vemos corazones, no sabemos y almohadas mordemos”, “la liendra te va a poner a morder almohadas”, “su actitud dice que Yina tiene razón y está algo preocupado”, dicen algunos de los comentarios en redes sociales.

El exparticipante de la segunda temporada del reality mencionó que, tras la competencia, surgieron nuevas oportunidades laborales en redes sociales. Esto lo llevó a mudarse junto a Yaya Muñoz a la ciudad de Medellín, para enfocar sus esfuerzos en el crecimiento profesional. Según detalló, una figura clave en este proceso fue La Liendra, otro influenciador a quien describió como “un hermano” y que le brindó apoyo en el proceso de adaptación a su nueva residencia.

En relación con las acusaciones de Calderón sobre supuestos vínculos con mujeres trans, uno de los nombres señalados salió al paso para desmentir cualquier relación o incluso amistad con José Rodríguez.

Por el momento, José Rodríguez se mostró centrado en su relación con Yaya Muñoz y en su desarrollo como creador de contenido, restando importancia a los rumores y críticas. “Sigo disfrutando de esta nueva etapa en mi vida”, señaló.

El influenciador aseguró que prefiere
El influenciador aseguró que prefiere ignorar los juicios y disfruta su relación con Yaya Muñoz tras mudarse a Medellín - crédito cortesía Canal RCN

Yina Calderón desató la polémica al compartir chats privados y material de José Rodríguez en redes

La empresaria Yina Calderón protagonizó una nueva controversia en redes sociales tras compartir capturas de pantalla de conversaciones privadas y material comprometedor que involucraba a José Rodríguez, exconcursante de La casa de los famosos Colombia.

La divulgación de estos chats y fotografías llevó a la suspensión temporal de la cuenta de Instagram de Calderón, quien argumentó que actuó para evitar ser tildada de mentirosa acerca de los señalamientos que hizo contra el modelo y creador de contenido.

La polémica cobró fuerza después de que Calderón difundiera, por medio de las historias de su perfil oficial, frases y alegadas pruebas que implicaban a Rodríguez en conversaciones con una mujer trans residente en Barcelona. En los mensajes expuestos, el modelo presuntamente realizó propuestas a la amiga trans de Yina Calderón. En una parte del chat, esta última le aclaró que no le interesaba la fama y que participaba solo por la relación de amistad que la une a la empresaria colombiana.

Yina Calderón había perdido su
Yina Calderón había perdido su cuenta de Instagram por las publicaciones que hizo en contra de José Rodríguez - crédito @chismeriafamosos/IG

Calderón no reveló la identidad de la joven involucrada, pero la describió como “muy bella” y comentó sobre el gusto de Rodríguez: “Por ese motivo, José Rodríguez tiene buen gusto”, ironizó la empresaria. Además, advirtió que poseía más material donde el modelo aparecería “en acción” con su amiga, y aseguró que él estaba al tanto de la existencia de ese contenido.

Aseguró también que la suspensión ocurrió pocos minutos después de divulgar los mensajes, pero que rápidamente logró recuperar la cuenta con la ayuda de un experto en el área digital. Calderón sondeó entre sus seguidores si debía publicar el resto del archivo que según dijo aún no había compartido, aumentando la tensión en torno al caso.

Tras escándalo de la discoteca

Hijo del actor Gregorio Pernía

Defensa de Nicolás Petro acusó

Jhon Arias se ve campeón

Registran fuerte ataque a una
Pese a estar dialogando con

Shakira despierta críticas por la

Once Caldas vs. Independiente del

