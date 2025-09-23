Colombia

Jennifer Pedraza dijo que citará a moción de censura al ministro de Igualdad Juan Carlos Florián: " ¿Creen al movimiento de mujeres bobo?"

La representante a la Cámara cuestionó la transparencia en el regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de Igualdad y Equidad, por falta de garantías para el movimiento femenino tras la decisión del Gobierno

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Jennifer Pedraza arremetió en contra
Jennifer Pedraza arremetió en contra del nuevo nombramiento de Juan Carlos Florián como Ministro de la Igualdad - crédito Prensa Jennifer Pedraza y @juanflorians/Instagram

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1012 de 2025 el 21 de septiembre, oficializando el regreso de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad tras varios días de polémica por la ley de paridad en el gabinete.

Florián, quien había sido suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presentó su renuncia protocolaria el 15 de septiembre debido a cuestionamientos sobre el cumplimiento de la ley de cuotas de género

Ante esta situación, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que citará a moción de censura a Florián y cuestionó: “¿Creen al movimiento de mujeres bobo?”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer artículo del decreto 1012 de 2025 dispone: “Nombrar a partir de la fecha a Juan Carlos Florián Silva, con cédula de ciudadanía No. 80.097.915, en el empleo de Ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad“.

Después de que se dio a conocer esta noticia, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza criticó el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad, señalando que la posesión se realizó de manera poco transparente y expresando su desconfianza en la gestión de Florián al frente del Ministerio.

Además, anunció que lo citará a una moción de censura y cuestionó las garantías para el movimiento de mujeres debido a esta decisión del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

“La posesión del Ministro Florian es tan vergonzosa que el Gobierno la hizo a escondidas. ¿Creen al movimiento de mujeres bobo? ¿Qué garantías tenemos con un @minigualdad en manos de un misógino? Citaré a moción de censura a Juan Florian. ¡Esto es inaceptable!”, escribió por medio de su cuenta de la red social X la legisladora de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaJuan Carlos FloriánMinisterio de la IgualdadGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Se radicó ponencia alternativa de la reforma a la salud para ser discutida en el Senado

El nuevo proyecto busca transformar el sistema sanitario colombiano sin eliminar las EPS ni estatizar el sector, con un modelo financiero sostenible y mayor control sobre el uso de recursos públicos

Se radicó ponencia alternativa de

Miguel Uribe Londoño compartió en emotivo video las razones por las que decidió ser precandidato presidencial: “Por Diana, por Miguel, por toda Colombia”

El padre de Migue Uribe Turbay aseguró que sabe “muy bien cómo generar riqueza y empleos”

Miguel Uribe Londoño compartió en

Procuraduría exige reforzar la seguridad de líderes políticos tras amenazas contra el senador liberal Alejandro Carlos Chacón

El Ministerio Público pidió a la UNP revisar con urgencia los esquemas de protección, luego de que el senador liberal Alejandro Carlos Chacón denunciara amenazas de muerte recibidas por Whatsapp

Procuraduría exige reforzar la seguridad

Jefe de debate de Daniel Quintero acusó a Gustavo Bolívar de ‘chantajear’ al presidente Petro con su retiro: “Es miserable y cobarde”

Juan David Duque aseguró que el precandidato presidencial estaría obligando a Gustavo Petro a sacar al exalcalde de Medellín de la consulta interna del Pacto Histórico

Jefe de debate de Daniel

Incautan cerca de 300 kilos de cocaína que iba oculta en un cargamento de banano con destino a Francia

La investigación policial apunta a que el alcaloide, que pertenecía al Clan del Golfo, iba a ser transportada inicialmente al departamento de Caldas

Incautan cerca de 300 kilos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Shakira despierta críticas por la

Shakira despierta críticas por la reacción que tuvo cuando uno de sus camarógrafos cayó al piso: “Qué pena, debió mostrar empatía”

José Rodríguez se refirió a las acusaciones de Yina Calderón que han generado drama en redes sociales: “No tengo enemigos”

Rubigol negó incumplimiento tras el reclamo millonario de un emprendedor colombiano, y ahora el caso se resolverá en estrados judiciales

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

Hermana de B King dejó mensaje tras conocerse la muerte del cantante en México: “Las amenazas no se pueden ignorar”

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Estos fueron los futbolistas colombianos que compartieron con Dembélé, el nuevo Balón de Oro, a lo largo de su carrera

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Equipo de Efraín Juárez en México no quiso fichar a Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes