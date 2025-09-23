Jennifer Pedraza dijo que citará a moción de censura al ministro de Igualdad Juan Carlos Florián: " ¿Creen al movimiento de mujeres bobo?"

Jennifer Pedraza arremetió en contra del nuevo nombramiento de Juan Carlos Florián como Ministro de la Igualdad - crédito Prensa Jennifer Pedraza y @juanflorians/Instagram

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1012 de 2025 el 21 de septiembre, oficializando el regreso de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad tras varios días de polémica por la ley de paridad en el gabinete.

Florián, quien había sido suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presentó su renuncia protocolaria el 15 de septiembre debido a cuestionamientos sobre el cumplimiento de la ley de cuotas de género

Ante esta situación, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que citará a moción de censura a Florián y cuestionó: “¿Creen al movimiento de mujeres bobo?”

El primer artículo del decreto 1012 de 2025 dispone: “Nombrar a partir de la fecha a Juan Carlos Florián Silva, con cédula de ciudadanía No. 80.097.915, en el empleo de Ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad“.

Después de que se dio a conocer esta noticia, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza criticó el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad, señalando que la posesión se realizó de manera poco transparente y expresando su desconfianza en la gestión de Florián al frente del Ministerio.

Además, anunció que lo citará a una moción de censura y cuestionó las garantías para el movimiento de mujeres debido a esta decisión del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

“La posesión del Ministro Florian es tan vergonzosa que el Gobierno la hizo a escondidas. ¿Creen al movimiento de mujeres bobo? ¿Qué garantías tenemos con un @minigualdad en manos de un misógino? Citaré a moción de censura a Juan Florian. ¡Esto es inaceptable!”, escribió por medio de su cuenta de la red social X la legisladora de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.