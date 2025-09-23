Colombia

Se agarraron los hijos de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe: roces políticos y alianzas para las elecciones presidenciales en 2026

Martín Santos cuestionó a Tomás Uribe en su cuenta en X por posibles acercamientos entre uribistas y aliados de su padre, desatando la tensión en la centroderecha

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Encontrón entre Martín Santos y
Encontrón entre Martín Santos y Tomás Uribe Moreno de cara al 2026 - crédito Montaje Infobae

Las tensiones entre los herederos políticos de dos expresidentes volvieron a ocupar la agenda pública luego del reciente intercambio de mensajes entre Martín Santos, hijo de Juan Manuel Santos, y Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe Vélez.

La controversia surgió el 23 de septiembre de 2025, cuando Martín Santos sugirió a Tomás Uribe la existencia de un acercamiento inédito entre sectores cercanos al uribismo y figuras asociadas al santismo, lo que denominó “Uribe-santismo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En redes sociales, Martín Santos señaló: “Tomás, su padre, Álvaro Uribe, ahora busca acercamiento con Juan Carlos Pinzón y Germán Vargas Lleras. ¿Se conforma entonces el Uribe-santismo? Esa lógica de ustedes no cuadra. Saludo".

La alusión se da tras la defensa pública de Tomás Uribe a los candidatos Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, en la que afirmó: “Ni Vicky es la candidata de Nicolás Maduro ni Abelardo tiene bodegas. El 65 por ciento tenemos que unirnos para derrotar al heredero de las Farc y del Petro-Santismo”.

Pronunciamiento de Martín Santos a
Pronunciamiento de Martín Santos a Tomás Uribe Moreno - crédito @MartinSantosR

La hipótesis de Martín Santos encuentra eco tras conocerse que José Obdulio Gaviria, figura cercana a Álvaro Uribe Vélez, respalda la precandidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos.

Semana consultó a Gaviria, quien admitió que considera a Pinzón como el mejor aspirante presidencial para 2026 y reveló que intentó incorporarlo al Centro Democrático, sin éxito.

Algunos miembros del partido, como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, se manifestaron contrarios a dicha posibilidad por temor a que “el santismo se apoderara nuevamente del uribismo”.

Por último, Martín Santos planteó una eventual alianza entre Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Aunque todavía no existe confirmación oficial, el Centro Democrático y Cambio Radical preparan un encuentro en octubre para definir posturas frente a la oposición y otros temas relevantes como la reforma a la salud, la ley de financiación, la de sometimiento y la posible constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Buscan dupla entre Álvaro Uribe
Buscan dupla entre Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras para elecciones de 2026 - crédito Montaje Infobae

Centro Democrático y Cambio Radical están negociando una gran alianza para la Presidencia en 2026: esto es lo que buscan Álvaro Uribe y Vargas Lleras

El Centro Democrático y Cambio Radical avanzan en negociaciones para establecer una alianza estratégica de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Los equipos de ambos partidos preparan una cumbre opositora que aspira a definir acuerdos clave, posicionarse frente a la agenda legislativa y consolidar una bancada cohesionada frente al Gobierno de Gustavo Petro.

El encuentro, originalmente previsto para el 24 de septiembre de 2025 y postergado para mediados de octubre por cuestiones de logística, buscará acercar posturas entre dos de las figuras más influyentes de la oposición: Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, y Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical.

La meta de la reunión es que los dirigentes oficialicen una alianza sólida, orientada a disputar la jefe del Estado el próximo año.

Durante la jornada, se desarrollará un foro académico donde especialistas y líderes analizarán temas de relevancia nacional.

Posible dupla para las elecciones
Posible dupla para las elecciones presidenciales entre Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

El orden del día contempla asuntos como la reforma tributaria, el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Ministerio de Justicia, la reforma a la salud y el presupuesto nacional para 2026.

Además, se abordará la reciente propuesta gubernamental de una asamblea nacional constituyente, que ha generado amplio debate en la oposición.

Uno de los puntos principales en la agenda será la organización de una consulta interpartidista, prevista para marzo de 2026, que integraría únicamente a sectores opositores.

Entre los convocados estarían el candidato del Centro Democrático, el aspirante de Cambio Radical y otras figuras con perfil de oposición, como Vicky Dávila, Abelardo De la Espriella y Efraín Cepeda.

La iniciativa partiría sin incluir al Partido Liberal o al Partido de la U, aunque existen miembros con posiciones críticas dentro de esas colectividades, la mayoría de sus bancadas continúa respaldando al Ejecutivo, lo que los dejaría por fuera de este bloque opositor.

Temas Relacionados

Juan Manuel SantosÁlvaro Uribe VélezMartín SantosTomás UribeElecciones ColombiaPrecandidatos presidencialesUribe-SantismoColombia-Noticias

Más Noticias

“Acudiré a la justicia las veces que me necesite”: Olmedo López antes de entrar a la Corte Suprema a declarar en contra de la senadora Berenice Bedoya

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres comparece como testigo en el proceso judicial que involucra a la senadora, y reafirma su disposición a colaborar con las autoridades

“Acudiré a la justicia las

“La situación jurídica de los exjefes paramilitares no va a cambiar como gestores de paz”: Armando Benedetti

El ministro de Interior aseguró que esta figura no representa una excarcelación ni una modificación de la situación jurídica de los exparamilitares: “Siguen presos, siguen dentro del sistema judicial”

“La situación jurídica de los

“¡Sí tengo, sí tengo!” mujer discute en el Metro de Medellín por el pago del pasaje

La señora alterada grita al guarda de seguridad que al parecer le preguntaba por la validación del viaje

“¡Sí tengo, sí tengo!” mujer

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

El segundo máximo goleador colombiano de la historia se quedó sin equipo para el segundo semestre del 2025 y podría estar cerca su retiro de la actividad profesional a los 39 años

Equipo de Efraín Juárez en

Regresan a Bogotá decenas de indígenas emberá por temor a grupos armados: denuncian amenazas del ELN en sus territorios

Representantes indígenas alertan sobre presencia de actores armados en sus resguardos, exigen protección y advierten dificultades alimentarias

Regresan a Bogotá decenas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

La médium Ayda Valencia, sorprendió

La médium Ayda Valencia, sorprendió al anticipar detalles de la muerte de B King y Regio Clownn antes de la confirmación oficial: “Traumática y violenta”

Cónsul de Colombia en México dio nuevos detalles del asesinato de B King y Regio Clownn: “Es más que un simple crimen”

Murió el papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Revelan video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clownn: “Para todos los chapulines”

Deportes

Excompañero del Liverpool comparó a

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes

Presidente de Independiente Santa Fe aclaró si hay acuerdo entre Jorge Bava y Cerro Porteño: “El profesor llegó con su uniforme y maleta”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo