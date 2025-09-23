Se agarraron los hijos de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe: roces políticos y alianzas para las elecciones presidenciales en 2026

Encontrón entre Martín Santos y Tomás Uribe Moreno de cara al 2026 - crédito Montaje Infobae

Las tensiones entre los herederos políticos de dos expresidentes volvieron a ocupar la agenda pública luego del reciente intercambio de mensajes entre Martín Santos, hijo de Juan Manuel Santos, y Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe Vélez.

La controversia surgió el 23 de septiembre de 2025, cuando Martín Santos sugirió a Tomás Uribe la existencia de un acercamiento inédito entre sectores cercanos al uribismo y figuras asociadas al santismo, lo que denominó “Uribe-santismo”.

En redes sociales, Martín Santos señaló: “Tomás, su padre, Álvaro Uribe, ahora busca acercamiento con Juan Carlos Pinzón y Germán Vargas Lleras. ¿Se conforma entonces el Uribe-santismo? Esa lógica de ustedes no cuadra. Saludo".

La alusión se da tras la defensa pública de Tomás Uribe a los candidatos Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, en la que afirmó: “Ni Vicky es la candidata de Nicolás Maduro ni Abelardo tiene bodegas. El 65 por ciento tenemos que unirnos para derrotar al heredero de las Farc y del Petro-Santismo”.

La hipótesis de Martín Santos encuentra eco tras conocerse que José Obdulio Gaviria, figura cercana a Álvaro Uribe Vélez, respalda la precandidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos.

Semana consultó a Gaviria, quien admitió que considera a Pinzón como el mejor aspirante presidencial para 2026 y reveló que intentó incorporarlo al Centro Democrático, sin éxito.

Algunos miembros del partido, como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, se manifestaron contrarios a dicha posibilidad por temor a que “el santismo se apoderara nuevamente del uribismo”.

Por último, Martín Santos planteó una eventual alianza entre Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Aunque todavía no existe confirmación oficial, el Centro Democrático y Cambio Radical preparan un encuentro en octubre para definir posturas frente a la oposición y otros temas relevantes como la reforma a la salud, la ley de financiación, la de sometimiento y la posible constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro.

El Centro Democrático y Cambio Radical avanzan en negociaciones para establecer una alianza estratégica de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Los equipos de ambos partidos preparan una cumbre opositora que aspira a definir acuerdos clave, posicionarse frente a la agenda legislativa y consolidar una bancada cohesionada frente al Gobierno de Gustavo Petro.

El encuentro, originalmente previsto para el 24 de septiembre de 2025 y postergado para mediados de octubre por cuestiones de logística, buscará acercar posturas entre dos de las figuras más influyentes de la oposición: Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, y Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical.

La meta de la reunión es que los dirigentes oficialicen una alianza sólida, orientada a disputar la jefe del Estado el próximo año.

Durante la jornada, se desarrollará un foro académico donde especialistas y líderes analizarán temas de relevancia nacional.

El orden del día contempla asuntos como la reforma tributaria, el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Ministerio de Justicia, la reforma a la salud y el presupuesto nacional para 2026.

Además, se abordará la reciente propuesta gubernamental de una asamblea nacional constituyente, que ha generado amplio debate en la oposición.

Uno de los puntos principales en la agenda será la organización de una consulta interpartidista, prevista para marzo de 2026, que integraría únicamente a sectores opositores.

Entre los convocados estarían el candidato del Centro Democrático, el aspirante de Cambio Radical y otras figuras con perfil de oposición, como Vicky Dávila, Abelardo De la Espriella y Efraín Cepeda.

La iniciativa partiría sin incluir al Partido Liberal o al Partido de la U, aunque existen miembros con posiciones críticas dentro de esas colectividades, la mayoría de sus bancadas continúa respaldando al Ejecutivo, lo que los dejaría por fuera de este bloque opositor.