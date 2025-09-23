Colombia

Estudiantes protestaron por las condiciones de sus clases: “Esto parece un ancianato”

Los jóvenes denunciaron retrasos académicos y carencia de apoyo psicológico en el plantel educativo

Jenny Alejandra Bustos Granados

Los jóvenes piden atención por parte de las autoridades académicas departamentales - crédito Colprensa

Los estudiantes de la Institución Educativa Laureles de Ibagué, ubicada en la capital del Tolima, organizaron una protesta con el fin de exigir soluciones inmediatas a los problemas que afectan su formación. De acuerdo con la denuncia, decidieron manifestarse ante la ausencia de respuestas por parte de la Secretaría de Educación Municipal.

La movilización, que se llevó a cabo en el plantel de bachillerato en zona rural de la capital, surge tras los reiterados reclamos que aseguran que no han sido atendidos y refleja la molestia creciente entre los alumnos de todos los grados.

Uno de los principales motivos de la inconformidad estudiantil está relacionada con la inasistencia de los docentes, especialmente aquellos de edad avanzada, debido a que los alumnos afirman que la falta de regularidad en la presencia de los profesores ha ocasionado retrasos académicos, lo que pone en riesgo la calidad del proceso educativo.

Los estudiantes protestan por falta de gatrantías - crédito Colprensa

De acuerdo con los reportes de los propios jóvenes recogidos por medios locales, la situación se ha visto agravada porque algunos educadores trasladan sus conflictos personales al entorno escolar, lo que afecta aún más el ambiente de aprendizaje.

Uno de los jóvenes que tomó la vocería de la denuncia es Brayan Stiven Cortés, personero de la institución, que describió el panorama sobre lo ocurrido al interior del plantel: “Esto parece un ancianato porque los profesores ya no soportan las jornadas, la situación se agrava, pues algunos profesores están llevando sus conflictos de índole personal al ambiente escolar”, dijo el estudiante en declaraciones recogidas por El Nuevo Día.

Esta percepción se convierte en un ejemplo de la preocupación generalizada de los alumnos por la capacidad de los docentes para cumplir con las exigencias del calendario escolar, especialmente en los años más avanzados de bachillerato.

A la problemática de la inasistencia y la edad del personal docente se suma la falta de un orientador de psicología en el colegio. Los estudiantes señalaron que la ausencia de este profesional ha dejado sin atención adecuada varios casos relacionados con la salud mental dentro de la comunidad educativa.

Ante este panorama, consideran que la presencia de un orientador es urgente para abordar situaciones que, hasta ahora, han permanecido sin ningún tipo de solución.

La decisión de realizar el paro estudiantil responde al incumplimiento de las promesas realizadas por las autoridades educativas, teniendo en cuenta que los alumnos han demostrado su molestia ante la falta de soluciones concretas: “Estamos cansados de esta situación y por eso hoy salimos a protestar, porque no han cumplido lo que nos prometieron”, afirmó el vocero de los estudiantes, según El Nuevo Día.

Esta situación tiene preocupados a los estudiantes y padres por el calendario académico - crédito Camila Díaz/Colprensa

