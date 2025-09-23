Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes 23 de septiembre

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la ciudad

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio a conocer las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este martes.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Municipio de Tocancipá y Zipaquirá.Barrios: Municipio de Tocancipá y Zipaquirá: Vereda TibitoMunicipio Tocancipá, Barandillas (Zipaquirá).Lugar: Municipio de Tocancipá y Zipaquirá: Praxair, Serinco,Renania, CentralTermoeléctricaMartin del Corral,Entre lomas.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Prueba de estanqueidad

Localidad: Fontibón.Barrios: Modelia, Santa Cecilia.Lugar: De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 82 a la Carrera 86.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Tunal.Lugar: De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: La Camelia.Lugar: De la Carrera 50 a la Carrera 53, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Fontibón.Barrios: Puente Grande y Brisas Aldea de Fontibón.Lugar: De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Samoré.Lugar: De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47A Sur a la Diagonal 51A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 97 Sur a la Calle 132 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Abastos, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3), Chucua de La Vaca, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, María Paz, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly.Lugar: De la Calle 3 a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Municipio la Calera.Barrios: Sector Aferente Medidor de Arboreto Calera Línea de 6”, Parque Residencial.Lugar: Municipio la Calera.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental.Lugar: De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Los cortes pueden ser de unas horas hasta de días enteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

