Estos son los cortes de la luz del 23 de septiembre en Santander

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este martes 23 de septiembre.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas, La Tempestuosa, Guadual y El León.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, San Roque, Flores, El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios CastilLa Nueva, Bellavista, Porto Girón, Alicante, Quintas Del Llanito, Giraluz, San Antonio, Altos de Bellavista, Villas del Carmen, Altos del Llanito, El Paraíso, Corviandi III, Bellavista Bajo, Terrazas de Bellavista, Altos del Poblado y algunos sectores de las veredas Carrizal y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tebaida, Palo Blanco, Altamira, Helida, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Los Laureles, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, El Amarillo, Santa Rosa, Llanadas y Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Cañaveral algunos sectores de la carrera 25 con calle 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Veredas Cristales, Santa Rosa Alto Cruces, Bravo Páez, Arciniegas, Santa Rosa De Los Aires, Angostura y Alto Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Corregimientos Hatillo, Carretero, Veredas Potreros, Sabaneta, El Tablón, Carretero, Pueblo Viejo, Aguacate, Medios, Cordoncillal, El Hatillo, Utapa y Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Cuchina I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Arenales sectores de la carrera 17 con calle 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Zona Industrial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Nápoles manzanas A, C, H y G.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Centro algunos sectores de las carreras 9 y 10 entre calles 5 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bejarana Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Urbanización Villa Fanny.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios Ragonessi, Fátima y Maria Auxiliadora algunos sectores de las calles 6 y 7 con carreras 8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:15 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios Fátima, Ragonessi y Maria Auxiliadora en algunos sectores de las calles 6 y 7 con carreras 8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:15 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio La Feria algunos sectores de la calle 10 con carrea 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Centro Comercial Cañaveral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bejarana Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Colegio José Celestino Mutis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Urbanización Villa Rubiel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Zona Industrial Antena de Movistar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Planta Mac Pollo Centro Floridablanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio El Bosque algunos sectores de la carrera 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Calle 30 25 71 Centro Comercial Cañaveral.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará Urbanización Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Urbanización Villa Fanny.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Convivir.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Planta Mac Pollo Centro Floridablanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán Gomez algunos sectores de la calle 55b con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Monterredondo sectores de las calles 64 y 65 con carreras 6w y 7w.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Colorada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Centro Comercial La Florida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta algunos sectores de la calle 60 con carreras 31 y 35.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granda algunos sectores de la calle 24 con carrera 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Hotel San Alberto Plaza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Betania carrera 12 # 19 - 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Industrial Chimita LEASING Bancolombia S.A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guacos y Mesa Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará Urbanización Vega de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cedritos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guamal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento Comuneros y la vereda San Claver.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Cascajales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granda algunos sectores de la calle 27 con carreras 12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guadual, Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio El Bosque algunos sectores de la carrera 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas, La Tempestuosa, Guadual y El León.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tierra Dentro y Caño Baúl.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Trinidad, 21 de Abril, Las Delicias y Abrego.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Halirimante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrios San Martin, Palomar, Centro y algunos sectores de La Libertad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bella Cande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tendidos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Puerto Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pico y Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cristalina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Cañaveral Supermercado la Canasta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrio Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Veredas Cristales, Santa Rosa Alto Cruces, Bravo Páez, Arciniegas, Santa Rosa De Los Aires, Angostura y Alto Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ojo de Agua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Veredas San Diego, Helechal y algunos sectores de Colorada y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Cuchina I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Seco, Caño Baúl y Tierra Dentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización San Francisco algunos sectores de las carreras 15A, 16, 16A con calles 2 y 2A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Botuva I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Casco urbano del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Corregimientos Hatillo, Carretero, Veredas Potreros, Sabaneta, El Tablón, Carretero, Pueblo Viejo, Aguacate, Medios, Cordoncillal, El Hatillo, Utapa y Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco algunos sectores de la carrera 22 entre calles 19 y 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Barrio Nueva Cimitarra asentamiento 6 de Enero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Sur y Culebrilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Asocoflor y algunos sectores de los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Peña Tambor y algunos sectores de Monte Oscuro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, San Roque, Flores, El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.