El ministro Guillermo Jaramillo reaccionó a la suspensión del debate de la reforma a la salud: “Esperamos que mañana el Congreso cumpla con su deber”

Guillermo Jaramillo manifestó preocupación por la demora en el trámite de la reforma sanitaria, instando a los senadores a retomar el análisis de una iniciativa que busca transformar el sistema de salud colombiano

El Senado de la República, a través de su Comisión Séptima, pospuso este martes la apertura del tercer debate sobre la reforma a la salud debido a la ausencia de cuórum.

Después de una espera de una hora y veinticinco minutos desde la hora prevista para el inicio, no hubo suficientes senadores presentes para discutir el orden del día.

Miguel Ángel Pinto, quien preside la Comisión Séptima, fue el encargado de comunicar la medida.

“No tenemos cuórum decisorio para aprobar el orden del día. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las nueve de la mañana”, dijo el congresista.

En ese sentido, el ministro de Salud del Gobierno de Gustavo Petro, Guillermo Jaramillo, reaccionó a la suspensión del debate sobre la reforma a la salud. A través de su cuenta de X, afirmó: “Esperamos que mañana el Congreso cumpla con su deber”.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, expresó su preocupación ante la falta de avance en la discusión de la reforma a la salud en el Senado.

Señaló que el proyecto se encuentra radicado en la Comisión Séptima desde el dos de abril y hasta el momento no ha iniciado su trámite, lo que genera inquietud frente a la demora en la atención de un tema que considera prioritario para el país.

Jaramillo insistió en la importancia de que el Congreso retome el debate y cumpla con sus obligaciones, destacando que la reforma busca responder a las demandas de la sociedad colombiana por un mejor sistema de salud

Jaramillo insistió en la importancia de que el Congreso retome el debate y cumpla con sus obligaciones, destacando que la reforma busca responder a las demandas de la sociedad colombiana por un mejor sistema de salud.

Subrayó que la iniciativa está orientada al bienestar de la ciudadanía y no a intereses particulares.

“La #ReformaALaSalud está radicada en la Comisión Séptima del Senado, desde el 2 de abril y aún no inicia su debate. El pueblo colombiano exige un cambio en el sistema de salud. La #ReformaALaSalud es para la gente, no para los intereses de unos pocos. Esperamos que mañana el Congreso cumpla con su deber”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el ministro de Salud del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, expresó su preocupación ante la falta de avance en la discusión de la reforma a la salud en el Senado

Además del ministro Guillermo Jaramillo, el representante Jaime Raúl Salamanca, manifestó su inconformidad con la ausencia de quórum que impidió el avance del debate sobre la reforma a la salud en el Senado. Salamanca criticó la demora y cuestionó el compromiso de algunos senadores con la discusión de este proyecto, al considerar que su actitud perjudica el proceso legislativo.

“No hubo quorum para debatir la Reforma a la Salud. Llevan no sé cuántos meses y nada que debaten! Que actitud tan ruin de algunos senadores!!!”, aseveró en su cuenta de X el legislador perteneciente a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Jaime Raúl Salamanca también opinó del aplazamiento del debate de la reforma a la salud

El senador Fabián Díaz indicó que, si la reforma a la salud llegara a ser archivada en la Comisión Séptima, su bancada utilizará el recurso de apelación para impedir que el proyecto pierda su trámite legislativo. Explicó que este mecanismo ya se ha aplicado en otras reformas y permite que, en caso de archivo, la plenaria del Senado pueda decidir sobre su traslado a otra comisión constitucional para continuar el proceso.

“En el caso que se archive la reforma a la salud, inmediatamente vamos a apelar tal cual como hicimos en la reforma laboral. Este es un mecanismo que nos permite a nosotros que en el caso que se llegue a archivar en la Comisión, la plenaria del Senado determine si acepta la apelación y se cambia a otra Comisión Constitucional”, comentó al congresista al respecto.

Y es que, el artículo 166 de la Ley 5 de 1992 otorga la facultad de interponer un recurso de apelación ante la plenaria de la Cámara correspondiente cuando un proyecto es rechazado o archivado en comisión. Este derecho puede ser ejercido por integrantes de la comisión, promotores de la iniciativa, representantes del Gobierno o voceros en proyectos de origen ciudadano, con el fin de que el destino del proyecto sea reconsiderado antes de su archivo definitivo.