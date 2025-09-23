Dos ataques sicariales en Bucaramanga dejan dos muertos y un herido en menos de 12 horas

Arma de fuego utilizada para homicidios selectivos - crédito archivo Colprensa

En Bucaramanga se registraron dos hechos de violencia en menos de 12 horas que mantienen en alerta a las autoridades.

El primero de ellos ocurrió hacia las 2:30 de la madrugada del 20 de septiembre en el barrio Albania parte Baja, donde dos hombres fueron atacados con arma de fuego cuando se desplazaban en un vehículo particular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Mauricio Sandoval Camacho, de 39 años, quien trabajaba en el transporte informal, y Ludwing Alexander Gutiérrez Sandoval, de 21 años, auxiliar de servicios farmacéuticos. Ambos fallecieron como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el ataque.

El informe forense detalló que Sandoval Camacho presentó lesiones en la cabeza, tórax y brazo, mientras que Gutiérrez Sandoval recibió impactos en el pecho, espalda y cuello. Aunque uno de ellos alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

De acuerdo con el testimonio entregado por la pareja sentimental de Óscar Mauricio, citado por BLU Radio, los dos hombres habían salido minutos antes de un establecimiento conocido como Toriles y se dirigían hacia su residencia. Al llegar a la carrera 50 con calle 19, fueron interceptados por dos sujetos que se acercaron de forma directa. Según la declaración, los atacantes advirtieron a las acompañantes con la frase: “tírese a los lados, vamos es por ellos”, antes de disparar en repetidas ocasiones.

Sandoval Camacho murió de manera inmediata en el lugar, mientras que Gutiérrez Sandoval fue llevado a la Clínica Chicamocha, donde finalmente falleció. Las primeras verificaciones de las autoridades confirmaron que una de las víctimas, Óscar Mauricio, tenía registros judiciales previos por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, hurto y lesiones personales. También se conoció que había sobrevivido a dos intentos de homicidio en años anteriores.

En cuanto a Gutiérrez Sandoval, se informó que en 2023 se le había abierto una anotación por porte de arma blanca. Estos antecedentes son tenidos en cuenta dentro de la investigación que adelantan la Policía y la Fiscalía para esclarecer los móviles del crimen.

De manera preliminar, las autoridades judiciales trabajan sobre la hipótesis de que el ataque estaría vinculado con un hecho de carácter pasional. Sin embargo, desde los organismos competentes señalaron que el caso continúa en análisis para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias exactas del doble homicidio.

Este hecho no fue el único registrado en la capital santandereana durante la jornada. Horas después, un empresario fue blanco de un intento de homicidio en el sector de Sotomayor. La víctima se movilizaba en una camioneta cuando desconocidos lo atacaron con disparos. Aunque el hombre logró sobrevivir, el episodio incrementó la preocupación entre las autoridades locales.

La Policía y la Fiscalía confirmaron que se están revisando los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en los puntos donde se presentaron los ataques, con el fin de identificar a los responsables. Paralelamente, se reforzaron los operativos en sectores estratégicos de Bucaramanga para prevenir nuevos hechos de violencia.

Los investigadores analizan posibles conexiones entre los dos casos, aunque por ahora no se ha establecido una relación directa. En ambos sucesos, los responsables lograron huir del lugar tras ejecutar los disparos, lo que mantiene activo el despliegue operativo de las autoridades en diferentes barrios de la ciudad.

El doble homicidio ocurrido en Albania y el atentado en Sotomayor se suman a la serie de hechos que han venido generando preocupación en la capital santandereana, donde en cuestión de horas se presentaron dos ataques con la misma modalidad de sicariato.