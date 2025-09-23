Invasión de roedores en el portal Norte de Transmilenio en Bogotá: esta es la denuncia

Usuarios de TransMilenio denunciaron la invasión de ratones en el puente un foco de acumulación de basuras- crédito Felipe Restrepo Acosta

Una proliferación de roedores preocupa a la comunidad que frecuenta el portal del Norte de Transmilenio en Bogotá, especialmente en el costado sur-norte de la calle 170.

Según relataron vendedores informales y usuarios del sistema, la problemática se acentuó tras el inicio de recientes obras de infraestructura en la estación, lo que ha convertido la zona en un foco de presencia de ratones, afectando tanto a comerciantes como a transeúntes.

Testimonios recogidos en la zona señalan que la acumulación de desechos y el uso del puente peatonal como orinal público, son factores que contribuyen a la presencia de roedores.

Una de las afectadas, Yenny Molina contó a CityTv: "Pues entre todos nosotros reunimos dinero y fuimos nosotros quien pusimos el veneno para limpiar".

Comerciantes de la zona denuncian insalubridad y riesgo la salud - crédito Captura video CityTv

Frente a esta situación, los propios vendedores informales han declarado que han debido asumir la responsabilidad de controlar la plaga. Afirmaron que la intervención estatal ha sido inexistente, siendo la comunidad la que ha debido tomar medidas para mitigar las consecuencias de la invasión de ratones.

Otra de las personas involucradas señaló al medio regional que “habíamos mirado que había mucho roedor en esta zona. De pronto porque había muchas basuras, pues igualmente también se ha tratado de limpiar, de tener más organizado…“.

Molina afirmó también para CityTv que el problema “viene desde que empezaron la obra, tanto del puente como del peatonal y ahorita los baños. Entonces, obviamente, al momento de remover empezaron a salir y ellos buscan donde refugiarse".

La molestia de los ciudadanos se refleja en el creciente llamado a las autoridades para atender esta situación sanitaria. Mientras tanto, la problemática continúa afectando la movilidad y la cotidianidad alrededor de una de las estaciones más transitadas del sistema.

Los comerciantes y usuarios de la zona afirmaron que una de las razones por la presencia de los roedores es la acumulación de basuras en esa estación del servicio de transporte público de Bogotá- crédito Carlo Allegri / REUTERS

Joven captó con su celular a dos roedores hurgando entre la basura de una exclusiva zona en Bogotá: “Ardillas en el Parque de la 93”

Una escena inusual sorprendió a visitantes del Parque de la 93 en el exclusivo sector del barrio Chicó en el norte de Bogotá. Dos roedores fueron vistos revisando de manera despreocupada una de las canecas del parque, mientras Angelina Araujo, una joven residente de la ciudad, los observaba desde una banca cercana.

Intrigada ante el espectáculo de las ratas hurgando entre los desechos, Araujo decidió captar el momento en video, registrando la conducta de los animales que, lejos de inquietarse por la presencia de personas alrededor, continuaron buscando comida.

El episodio ocurrió el lunes 11 de agosto de 2025 y, de acuerdo con el mensaje que acompañó la grabación, la reacción de Araujo mezcló sorpresa y desconcierto: “Quedé ICE, frío, hielo. Mínimo común múltiplo”, escribió junto a la publicación en su cuenta de Instagram (angelinaraujo/IG).

Más adelante, la joven expresó su inesperada percepción del encuentro, comentando que las ratas “están hasta lindas”.

La joven y su acompañante dejaron de conversar para seguir atentos los movimientos del par de roedores - crédito @angelinaraujo/IG

En los días posteriores a la publicación, el video generó gran repercusión en redes sociales, viralizándose gracias a las respuestas ingeniosas y humorísticas de usuarios y seguidores.

La escena, que para algunos alternó entre la repulsión y cierto asomo de ternura, reavivó el debate sobre la presencia de fauna urbana en espacios públicos de Bogotá y sobre el comportamiento de los transeúntes ante situaciones poco habituales en zonas de alto perfil.

“Pero sí están tiernas”, “Buena alimentación si se les ve”, “‘mami un capibara’”, “Wow! Qué lindos canguros”, “Digan lo que digan se ven muy plays, viven en la 93, comen todos los días en buenos restaurantes (sobras), es más hasta de pronto son Ratatouille“, ”Parece París", y “Ya se parece a los Campos Elisios en Paris.. subimos de estatus”, fueron algunos de los mensajes que tomaron la situación con chistes.