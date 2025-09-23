Colombia

David Luna pidió la renuncia del ministro de Salud: “Usted es el responsable directo del dolor de los colombianos”

El precandidato presidencial se despachó contra el jefe de la cartera y señaló que su gestión “dañó” lo que funcionaba del sistema

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El exsenador se fue contra
El exsenador se fue contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Colprensa

El trámite de la nueva reforma a la salud en el Congreso de la República llamó la atención del ministro Guillerma Alfonso Jaramillo que, a través de su cuenta oficial de la red social X alertó que la discusión en la Comisión Séptima del Senado no ha iniciado, pese a que desde el 2 de abril de 2025 se encuentra radicada la respectiva ponencia.

Según el jefe de la cartera de Salud, el nuevo texto de la reforma cumple con las exigencias de todos los colombianos que hicieron reiterados llamados para que en el sistema se implementen cambios que beneficien a la población, en lugar de “a unos pocos” que, según el ministro, se lucran de las dolencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La #ReformaALaSalud está radicada en la Comisión Séptima del Senado, desde el 2 de abril y aún no inicia su debate. El pueblo colombiano exige un cambio en el sistema de salud. La #ReformaALaSalud es para la gente, no para los intereses de unos pocos”, escribió Jaramillo.

Frente a estas palabras, el exsenador de Cambio Radical y precandidato presidencial por firmas David Luna contestó señalando directamente al Gobierno nacional como el responsable de la situación del sistema de salud que tiene a miles de pacientes enfrentando todo tipo de enfermedades sin la atención necesaria.

A través del mismo canal, el excongresista aseguró que con la llegada de la denominada primera Administración gubernamental de izquierda se “dañó” lo que funcionaba correctamente del sistema y, en la misma línea, no se atendieron las falencias que históricamente han afectado a los colombianos.

El excongresista le pidió la
El excongresista le pidió la renuncia al ministro Jaramillo - crédito @lunadavid/x

Más allá del Gobierno en pleno, para Luna el directo responsable de la crisis del sistema es el ministro Jaramillo. En sus palabras, el precandidato sentenció que miles de familias que viven en condiciones vulnerables sufren el “dolor” de las decisiones improvisadas de la Casa de Nariño.

“Ustedes dañaron lo que servía y no arreglaron nada de lo que iba mal. Hoy miles de familias sufren por la crisis de salud y usted es el responsable directo de ese dolor”, explicó el aspirante al primer cargo de la nación.

Con base en estos argumentos, Luna pidió la renuncia del jefe de la cartera por considerar que alza su voz y se posiciona a sí mismo como salvador del sistema basándose en decisiones sin fundamento, mientras todos los días los ciudadanos deben someterse a las consecuencias de estas.

El Gobierno nacional ha intervenido
El Gobierno nacional ha intervenido las EPS más importantes del país - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Para este fin, el precandidato utilizó la misma estrategia del Gobierno nacional de presumir como decisiones con “dignidad” la intervención de intervenir las Empresas Promotoras de Salud (EPS) más importantes del país. Para Luna, la salida voluntaria de Jaramillo del cargo que ocupa es también una decisión producto de la “dignidad” que se presume en el gabinete presidencial.

“En lugar de estar diciendo #ConDignidadCumplimos, yo le pido que #ConDignidadRenuncie”, sentenció el exsenador.

El cruce de mensajes entre el ministro y el excongresista llega en un momento en el que la discusión del nuevo texto de la reforma se ve estancado por cuenta de que en la Comisión Séptima del Senado de la República, donde debe realizarse el tercer debate, la oposición ha empleado jugadas legislativas para impedir que se dé a discusión.

David Luna busca llegar a
David Luna busca llegar a la Casa de Nariño con el respaldo de los ciudadanos - crédito @acmineriacol/X

No obstante, en esta célula ya había sido negado el proyecto de reforma, pero por una jugada del oficialismo fue revivido. Tras la negación en la comisión, se presentó una apelación que fue aprobada por la plenaria de la corporación.

Por otro lado, la discusión estaba programada para el 23 de septiembre de 2025, pero tuvo que ser aplazada luego de que no se configurara la asistencia necesaria de congresista, por lo que tuvo que ser reprogramada a la espera de que los senadores acudan a la sesión y se pueda dar el debate.

Temas Relacionados

David LunaGuillermo Alfonso JaramilloMinisterio de SaludSaludReforma a la saludPrecandidatos presidencialesCongreso ColombiaSistema de saludColombia-Noticias

Más Noticias

Reconocido músico fue asesinado a golpes durante una riña a las afueras de una discoteca: esto se sabe

Según explicaron las autoridades, la víctima, que se dedicaba a la música, se enfrentó con varios hombres y recibió múltiples golpes y patadas que terminaron con su vida

Reconocido músico fue asesinado a

Golpeó y arrastró a su pareja en una vía pública de Cartagena y se entregó a las autoridades: alcaldía anunció denuncia penal

La víctima, acompañada por el equipo psicojurídico de la Oficina de asuntos para la mujer, acudió a la Fiscalía y a Medicina Legal para iniciar el proceso legal y evaluación de lesiones

Golpeó y arrastró a su

Camioneta perdió los frenos y cayó sobre importante vía cerca de Bucaramanga

Según explicaron las autoridades, las personas que se movilizaban en los vehículos afectados tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales cercanos

Camioneta perdió los frenos y

Discurso de Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU causó dura reacción de Estados Unidos: delegación local abandonó el recinto

Las palabras del primer mandatario, que arremetió contra el Gobierno norteamericano, al mando de Donald Trump, provocó que los representantes de este país dejaran sus lugares en el auditorio, en un hecho que fue registrado por las cámaras de televisión

Discurso de Gustavo Petro en

Congreso ya tiene la fórmula para que el Gobierno no cobre $26 billones en impuestos: presupuesto de 2026 es clave

Las alternativas legislativas buscan ajustar la cifra y replantear prioridades para evitar la aprobación de nuevos gravámenes

Congreso ya tiene la fórmula
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

Alias Kéiner, Toro y Mingo, integrantes del Eln en Maicao, La Guajira, fueron capturados por extorsión, secuestro y asesinato

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

ENTRETENIMIENTO

Vidente aseguró que la vida

Vidente aseguró que la vida de Marcela Reyes está en peligro tras el ataque a su ex, B King: “La veo baleada”

Carolina Cruz confesó cuál fue el aspecto que faltó en su hogar para cambiar su historia con Lincoln Palomeque

Laura Tobón reveló cómo enfrentó el difícil mundo del modelaje desde que era una niña: “Un mánager un poco toconcito”

La Tigresa del Oriente se declaró fan de Feid: ¿una nueva rival para Karol G?

Arrecian críticas contra DJ Exotic, ex de Marcela Reyes, por curiosa publicación en redes sociales tras la muerte de B King

Deportes

Independiente Medellín vs. Santa Fe:

Independiente Medellín vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia

Cambio de planes en Santa Fe por la posible salida de Jorge Bava: esto pasó con el entrenador

James Rodríguez perdería al técnico Eduardo Berizzo en México: este sería el polémico reemplazo

Jorge Bava se negó a hablar con los medios en medio de rumores que lo alejan de Santa Fe: Rodallega descartó su salida

Santa Fe y su experiencia con otro uruguayo: así fue cuando Alfredo Arias dejó al Cardenal ante una oferta internacional