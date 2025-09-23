Colombia

Daniel Quintero le contestó a Bolívar quien afirmó que renunciaría a la consulta del Pacto Histórico: “Le pido que reconsidere esta decisión”

El pronunciamiento del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial se dio después que el exsenador dijo que si Quintero seguía en el colectivo él se “bajaba del bus”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Daniel Quintero invitó a Gustavo bolívar a la unidad en favor del Pacto Histórico - crédito Montaje Infobae

El precandidato presidencial Daniel Quintero recurrió a su cuenta de X para pronunciarse sobre la reciente declaración de Gustavo Bolívar, referente a la consulta interna del Pacto Histórico prevista para definir la candidatura única de la coalición.

Quintero informó que este martes 23 de septiembre de 2025, que durante una entrevista a La W, Bolívar “dijo que renunciará a la consulta del Pacto Histórico argumentando que no quiere competir conmigo”, declaración que agitó el debate político en las filas progresistas.

En su mensaje, Quintero hizo un llamado directo a Bolívar para que reconsidere la decisión: “Le pido reconsidere esta decisión. La unidad es la victoria”.

El mensaje buscó reflejar la preocupación por el impacto que la ausencia de Bolívar podría tener sobre la cohesión del movimiento, particularmente en un momento de alta tensión y competencia interna por la representación electoral.

