Euro hoy a peso colombiano, precio de apertura 23 de septiembre 2025

En la jornada de hoy 23 de septiembre el euro se paga al inicio a 4.522,31 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,21% frente a los 4.531,90 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, la moneda comunitaria marca una bajada 0,9%, por ello en el último año aún acumula una bajada del 2,41 por ciento.

El índice de confianza del consumidor de la Eurozona se situó en -14,9, mejorando levemente desde -15,5. En el frente geopolítico, la ministra de Exteriores de Estonia, Tsahkna, afirmó que Rusia está poniendo a prueba la unidad de la OTAN y que Estonia nunca reconocerá la ocupación de Ucrania.

El euro en Colombia en los primeros días de la semana

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

En cuanto a los cambios de este martes con respecto a fechas anteriores, el euro encadena tres sesiones sucesivas en descenso.

Sobre la volatilidad de estos siete días es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (14,83%), presentándose como un valor con menos cambios de lo habitual recientemente, señala Dow Jones.

Por otro lado, las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Cuáles son las características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.