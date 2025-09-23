Colombia

Dólar retrocede frente al peso en Colombia hoy 23 de septiembre 2025

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Conozca por qué es importante el precio del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

El precio del dólar registró pérdidas tras la apertura de mercados de este este martes 22 de septiembre mientras que los mercados se mantienen a la expectativa de los nuevos comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed).

El dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 3.844,17 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,4% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando cotizó a 3.898,90 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 0,81%, de manera que en el último año aún mantiene una bajada del 11,46%.

Analizando este dato con el de jornadas anteriores, cambia el sentido del resultado previo, donde se anotó una subida del 0,5%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia estable. La cifra de la volatilidad es inferior a la cifra lograda para el último año (13,88%), de modo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

