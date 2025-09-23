Colombia

Nueva pelea en el Pacto Histórico: Carlos Carrillo acusó a Daniel Quintero de posibles nexos con Olmedo López y el escándalo de la Ungrd

Los señalamientos del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres intensifican los cuestionamientos al exalcalde en medio de las divisiones que atraviesa la izquierda colombiana

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Carlos Carrillo le tiró a
Carlos Carrillo le tiró a Daniel Quintero por escándalo en la Ungrd - crédito Montaje Infobae

El ambiente político de la izquierda colombiana atraviesa un periodo de fuerte tensión ante las próximas consultas internas del Pacto Histórico para definir su candidatura presidencial.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, dirigió críticas públicas al exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, cuestionando sus vínculos con la entidad durante la gestión de Olmedo López.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con una publicación en su cuenta en X, Carrillo afirmó que Quintero “tiene mucho que explicar”.

La controversia se intensificó luego de que Quintero confirmara su participación en la consulta, hecho por el cual ha sido criticado debido a investigaciones judiciales en su contra, sobre todo por el llamado a juicio de la Fiscalía producto del escándalo de Aguas Vivas.

Carlos Carrillo se despachó contra
Carlos Carrillo se despachó contra Daniel Quintero por medio de X - crédito @CarlosCarrilloA

Desde la noche del 22 de septiembre de 2025, Carrillo sostuvo que “el señor Daniel Quintero (que me tiene bloqueado) tiene mucho que explicar sobre su relación con la Ungrd en tiempos de Olmedo López”, añadiendo que una testigo clave, Alethia Arango, exsubalterna de Quintero, estaría implicada en irregularidades en la entidad.

“Importante recordar que tras la salida de Alethia, el cargo en la subdirección se le entregó a otra subalterna de Quintero: Luisa Fernanda Gómez. ¡Demasiadas coincidencias!”, dijo Carrillo en su cuenta en X.

El señalamiento surgió en respuesta a un mensaje público de Daniel Quintero, quien manifestó en redes sociales: “No voy a ser idiota útil de la ultraderecha. Nunca me verán atacando a mis compañeros. Unidos como invencibles”.

La relación entre Carrillo y Quintero ha sido distante. En febrero de 2025, el actual director de la Ungrd, señaló: “Lo único que puedo decir es que jamás en mi vida acompañaría al señor Daniel Quintero a cualquier aspiración política”.

Carrillo remarcó que incluso en circunstancias cotidianas no respaldaría a Quintero, citando diferencias personales y políticas.

Carlos Carrillo vinculó a Daniel
Carlos Carrillo vinculó a Daniel Quintero con Olmedo López - crédito Colprensa

El contexto de las declaraciones remite a investigaciones abiertas contra Olmedo López, exdirector de la Ungrd, involucrado en presuntas irregularidades en el uso de recursos para emergencias nacionales.

Cabe destacar que Olmedo López enfrenta acusaciones por presuntamente haber gestionado sobornos, temas que han puesto a la unidad bajo el escrutinio público. Por ende, Carrillo insiste en que la influencia de Quintero se mantuvo en la entidad a través de allegados que ocuparon cargos directivos clave.

Gustavo Bolívar le respondió a campaña de Daniel Quintero, que lo acusó de traicionar a Petro

En medio de crecientes disputas internas dentro de los sectores afines al presidente Gustavo Petro, el exsenador Gustavo Bolívar respondió públicamente a las acusaciones lanzadas desde la campaña de Daniel Quintero, las cuales lo señalaban de haber traicionado al mandatario nacional.

Bolívar utilizó sus redes sociales para dejar clara su posición e insistir en la importancia de la coherencia política.

La controversia surgió tras las declaraciones de Juan David Duque, jefe de debate de la campaña de Daniel Quintero, quien aseguró que el propio presidente Petro solicitó la renuncia de Bolívar a la campaña presidencial.

Gustavo Bolívar afirmó que jamás
Gustavo Bolívar afirmó que jamás traicionaría al presidente Gustavo Petro - crédito @GustavoBolívar

Según Duque, la petición de Petro se fundamentó en desacuerdos previos y una advertencia sobre la confianza en el entorno político: “Petro le pidió que renunciara, no vuelva a traicionarlo como lo hizo en el pasado”.

En respuesta a estos señalamientos, Gustavo Bolívar escribió en la red social X: “Traicionar a Petro es robarse los recursos públicos que son sagrados. Es abusar de las mujeres impunemente. Es burlarse de la diversidad sexual. Es instrumentalizar la bandera palestina para conseguir votos. Jamás he traicionado a Petro. Lo he defendido con el alma”.

La publicación de Bolívar buscó deslindar su nombre de cualquier acusación de deslealtad y, al mismo tiempo, marcar distancias frente a prácticas que considera contrarias a los valores del petrismo.

La discusión sobre la lealtad dentro del movimiento progresista se intensificó a raíz de este episodio.

Bolívar hizo énfasis en que la coherencia y la integridad en la gestión pública son ejes centrales para quienes acompañan al presidente Gustavo Petro, mientras los observadores políticos siguen atentos a las reconfiguraciones de alianzas y posturas al interior de la izquierda colombiana.

Temas Relacionados

Carlos CarrilloDaniel QuinteroUngrdEscándalo UngrdIzquierda colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

“Acudiré a la justicia las veces que me necesite”: Olmedo López antes de entrar a la Corte Suprema a declarar en contra de la senadora Berenice Bedoya

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres comparece como testigo en el proceso judicial que involucra a la senadora, y reafirma su disposición a colaborar con las autoridades

“Acudiré a la justicia las

“La situación jurídica de los exjefes paramilitares no va a cambiar como gestores de paz”: Armando Benedetti

El ministro de Interior aseguró que esta figura no representa una excarcelación ni una modificación de la situación jurídica de los exparamilitares: “Siguen presos, siguen dentro del sistema judicial”

“La situación jurídica de los

“¡Sí tengo, sí tengo!” mujer discute en el Metro de Medellín por el pago del pasaje

La señora alterada grita al guarda de seguridad que al parecer le preguntaba por la validación del viaje

“¡Sí tengo, sí tengo!” mujer

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

El segundo máximo goleador colombiano de la historia se quedó sin equipo para el segundo semestre del 2025 y podría estar cerca su retiro de la actividad profesional a los 39 años

Equipo de Efraín Juárez en

Regresan a Bogotá decenas de indígenas emberá por temor a grupos armados: denuncian amenazas del ELN en sus territorios

Representantes indígenas alertan sobre presencia de actores armados en sus resguardos, exigen protección y advierten dificultades alimentarias

Regresan a Bogotá decenas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clown, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

La médium Ayda Valencia sorprendió

La médium Ayda Valencia sorprendió al anticipar detalles de la muerte de B King y Regio Clownn: “Traumática y violenta”

Cónsul de Colombia en México dio nuevos detalles del asesinato de B King y Regio Clownn: “Es más que un simple crimen”

Murió el papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Foto viral reaviva rumores de una nueva relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano: el ‘streamer’ se pronunció

Revelan video del lugar donde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clownn: “Para todos los chapulines”

Deportes

Equipo de Efraín Juárez en

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes

Presidente de Independiente Santa Fe aclaró si hay acuerdo entre Jorge Bava y Cerro Porteño: “El profesor llegó con su uniforme y maleta”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo