Cae estructura del ELN en Santander con dinero y boletas de cobro, investigan homicidio en Charalá

Dos hombres fueron detenidos en un operativo conjunto en la vía Charalá-Coromoro; uno de los afectados habría sido el alcalde

Por Mauricio Villamil

Foto de archivo. Un rebelde del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia muestra su brazalete mientras posa para una fotografía en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 31 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Ríos

En Santander, un operativo adelantado por unidades del Ejército Nacional y de la Sijín de la Policía permitió la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de la comisión Santander del Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN.

Según las autoridades, los detenidos estarían vinculados con actividades de extorsión en la provincia Guanentina y habrían intimidado incluso al alcalde de Coromoro.

La acción militar y policial tuvo lugar en la vía que conecta los municipios de Charalá y Coromoro, en un puesto de control nocturno donde participaron el Gaula Militar Chicamocha, el Gaula de la Policía y un pelotón motorizado del Batallón de Artillería N.° 5 de Cimitarra. Durante la inspección, los uniformados interceptaron a los dos hombres, quienes portaban diferentes elementos asociados a la exigencia ilegal de dinero.

En el sitio, las tropas incautaron más de diez millones de pesos en efectivo, boletas utilizadas para cobros extorsivos, una agenda con registros de pagos ilícitos, varios teléfonos móviles, una memoria USB, un computador y una motocicleta. Todo este material quedó bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación judicial en curso.

El coronel Jairo Fuentes, jefe del Estado Mayor de la Quinta Brigada, explicó a BLU Radio que los capturados serían responsables de presionar económicamente a diferentes sectores de la población en varios municipios de Santander. “Estos dos bandidos fueron sorprendidos con dinero producto de las extorsiones y boletas de cobro que entregaban a la población civil. Se presume que eran los encargados de intimidar también al alcalde de Coromoro, además de campesinos y empresarios de la región”, indicó el oficial.

De acuerdo con el alto mando, antes de ser abordados los dos hombres habrían arrojado sus armas para evitar ser sorprendidos portándolas. Sin embargo, las autoridades continúan adelantando las verificaciones correspondientes para determinar si hay otros responsables vinculados con estas prácticas en la región.

Las investigaciones no se limitan a las extorsiones. El coronel Fuentes precisó que se indaga la posible participación de los capturados en un homicidio ocurrido recientemente en la carretera que conecta a Charalá con Coromoro. La Fiscalía será la encargada de establecer si existe relación directa entre este hecho y las actividades atribuidas a los detenidos.

La ofensiva contra este grupo del ELN busca frenar el impacto que las extorsiones han tenido sobre comerciantes, productores agrícolas y ganaderos en localidades como Coromoro, Simacota, Ocamonte y Charalá. La presión contra los sectores productivos de la zona habría generado una afectación significativa a la economía local, lo que motivó el despliegue de las operaciones conjuntas.

Tras la captura, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Serán los jueces quienes definan la medida de aseguramiento mientras avanza el proceso penal.

El Ejército destacó que la incautación del dinero y de los registros de cobros ilegales afecta directamente las finanzas del Frente Adonay Ardila Pinilla. Para las autoridades militares, este resultado constituye un paso en la estrategia de reducir la capacidad de intimidación de la organización contra funcionarios y pobladores de la región.

Los elementos tecnológicos hallados, como computadores y memorias USB, serán analizados para rastrear posibles conexiones con otras actividades delictivas, así como identificar a más personas vinculadas a las redes de apoyo logístico del grupo armado. Según los investigadores, esta información puede resultar clave para mapear la estructura financiera que respalda la comisión capturada.

El Gaula Militar y la Policía resaltaron que la colaboración ciudadana fue determinante para ubicar a los sospechosos, pues varios habitantes habían denunciado de manera reservada las exigencias económicas que venían recibiendo desde comienzos de año. Estas alertas permitieron coordinar la instalación del puesto de control en el que se produjo la detención.

