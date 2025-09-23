Colombia

Armando Benedetti le tiró al Congreso por “querer” hundir la reforma a la salud: “Habrá que convocar al pueblo”

El ministro del Interior señaló que “la salud no solo es manoseada por las EPS sino por algunos congresistas de la Comisión Séptima del Senado”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Armando Benedetti le tiró al
Armando Benedetti le tiró al Congreso de la República por no aprobar las reformas de Petro - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a sacudir el debate público sobre la agenda legislativa con un mensaje en sus redes sociales en el que criticó las recientes decisiones del Congreso de la República sobre las principales reformas propuestas por el Gobierno.

En una reciente publicación en su cuenta en X, Benedetti afirmó que “ya ni pena les da. Hundieron la Reforma Laboral con celeridad y hoy con parsimonia quieren hundir la Reforma a la Salud”.

La declaración del ministro surge luego de que fracasaran los intentos de avanzar en la reforma laboral, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo político de iniciativas consideradas clave por distintos sectores sociales y el Ejecutivo.

Según Benedetti, mientras una parte del Congreso actuó rápidamente para archivar la reforma laboral, ahora otra porción del Legislativo pretende proceder con lentitud y reticencia frente al proceso de la Reforma a la Salud.

Armando Benedetti afirmó que la
Armando Benedetti afirmó que la salud en Colombia no solo es "manoseada" por las EPS sino por algunos congresistas - crédito @AABenedetti

Benedetti advirtió sobre la posibilidad de que la ciudadanía retome el protagonismo en la discusión de los cambios al sistema de salud.

El senador escribió: “Habrá que convocar al pueblo para que nuevamente le haga entender al Congreso cuáles son sus necesidades”.

El senador apuntó también hacia las EPS y a miembros de la Comisión Séptima del Senado, quienes, en su concepto, estarían involucrados en prácticas que afectan negativamente el acceso y la calidad de los servicios sanitarios.

“La salud no solo es manoseada por las EPS sino por algunos congresistas de la Comisión Séptima del Senado”, puntualizó Benedetti en su publicación.

Por ahora, el futuro de la reforma en salud permanece incierto en el Congreso, mientras voces como la de Armando Benedetti presionan para que las demandas ciudadanas y las propuestas de transformación se mantengan en el centro del debate público y legislativo.

Armando Benedetti sacó pecho por
Armando Benedetti sacó pecho por la reforma a la salud presentada por el gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Se radicó ponencia alternativa de la reforma a la salud para ser discutida en el Senado

La radicación de una ponencia alternativa para la reforma a la salud en Colombia abre un nuevo frente en el complejo debate legislativo sobre el futuro del sistema sanitario.

La propuesta impulsada por las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, apuesta por transformar el sector sin estatizarlo ni eliminar completamente las EPS, además de introducir opciones para la financiación sostenible del sistema.

El texto alternativo fue presentado antes de la medianoche del 22 de septiembre de 2025 por las congresistas, junto a Esperanza Andrade.

El documento busca responder a la crisis del sistema bajo una visión “seria, estudiada técnicamente y financieramente viable”.

La plenaria del Senado discutirá el proyecto a partir del martes 23 de septiembre, en la Comisión Séptima, quedando aún dos debates legislativos y un plazo de nueve meses para la aprobación final, aunque este periodo podría acortarse debido a la agenda electoral.

El Gobierno nacional ha señalado la responsabilidad del Congreso por el estancamiento del proyecto oficialista. Sin embargo, la senadora Hurtado declaró que “la crisis actual no es porque no se haya aprobado la reforma del Gobierno Petro. Es producto de la mala administración, de intervenciones fallidas y del llamado ‘chu-chu-chu’ que profundizó la crisis y dejó al sistema en estado crítico”.

La ponencia alternativa para la reforma a la salud en Colombia propone transformar el sistema sin estatización ni eliminación total de las EPS - crédito @lafm/X

Por su parte, Lorena Ríos enfatizó que la ponencia alternativa “constituye la respuesta que el país necesita para evitar que el Ejecutivo imponga ‘por decreto, una visión que no ha funcionado’”.

El texto argumenta que demorar la discusión representaría condenar tanto a pacientes como a profesionales y entidades prestadoras.

Entre las propuestas centrales destaca la conversión de las EPS en Gestoras de Salud y Vida (GSV); estas organizaciones se encargarían de la gestión del riesgo y prestación de servicios públicos, privados y mixtos, aunque no administrarían los recursos del sistema, función que asumiría la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres).

El modelo apuesta por reforzar la atención primaria mediante Centros de Atención Primaria y la organización de Redes Integradas Territoriales.

La ponencia propone un Sistema Único de Información y un Sistema Nacional de Auditoría para supervisar en tiempo real los recursos. Otros cambios incluyen pagos ágiles a hospitales, respaldo a pacientes y prestadores, y nuevas fuentes de financiación como “impuestos saludables”, IVA social y recursos equivalentes a un punto del PIB.

Cabe destacar que el 100% del recaudo de impuestos a bebidas azucaradas y ultraprocesados se usaría durante cinco años para sanear las finanzas del sector.

