Colombia

Vicky Dávila tildó de “enemigo” a Gustavo Petro y envió fuerte mensaje por la corrupción en el país: “Hay que derrotarlo”

La periodista y precandidata presidencial aseguró que en el Gobierno del presidente Gustavo Petro “se fortalecieron” las mafias y la corrupción

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Vicky Dávila, precandidata presidencial; Gustavo
Vicky Dávila, precandidata presidencial; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

La precandidata presidencial Vicky Dávila publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X donde tildó de “enemigo” al presidente Gustavo Petro, motivo por el cual aseguró que en 2026 se le debe derrotar, así como a las mafias y la corrupción.

Según la periodista, las mafias y la corrupción “se fortalecieron” en el Gobierno del presidente Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Sí, el enemigo es Gustavo Petro. Hay que derrotarlo y derrotar todo lo que representa. Pero resulta que también las mafias y los corruptos, que no nacieron en este Gobierno, pero se fortalecieron”, aseguró la precandidata y periodista en sus redes sociales.

Vicky Dávila insistió que en 2026 no se puede “elegir a ningún corrupto”, razón por la cual afirmó que se deben derrotar en los comicios del citado año.

"Muchos son reciclados. Todo eso hay que derrotarlo en las elecciones presidenciales del 2026. No se puede elegir a ningún corrupto”. aseveró Dávila.

Vicky Dávila cuestionó al presidente
Vicky Dávila cuestionó al presidente Gustavo Petro y lo tildó de "enemigo" - crédito @VickyDavilaH/X

En otra publicación, Vicky Dávila afirmó que está “en contra” de Gustavo Petro y todos los corruptos, que, según ella, le han hecho un gran daño a Colombia.

Culminó su publicación en X, asegurando que no existe una corrupción buena ni mala, realizando una pregunta a sus seguidores.

Yo estoy contra Petro y su Gobierno y contra todos los corruptos, por el daño que le han hecho al país. No hay corruptos buenos y malos. No hay corrupción buena y mala. ¿Estoy equivocada?“, aseveró la precandidata presidencial.

Vicky Dávila sobre la corrupción
Vicky Dávila sobre la corrupción en Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

Diversos usuarios en redes sociales cuestionaron la persistencia del debate público entre Vicky y otros candidatos, y manifestaron que el tema debería quedar cerrado para dar paso a asuntos de mayor relevancia.

Entre los comentarios difundidos se leía: “Vicky, hay que soltar este tema y moverse con celeridad a cosas más trascendentes. Creo que le genera mucho desgaste y cero beneficio a la campaña y al discurso que usted quiere llevarle a los colombianos”.

Algunos usuarios enfatizaron en que “para pelear se necesitan dos” y señalaron que los aspirantes “deben buscar más la unión que esa polarización que venden”. Otro comentario afirmó: “Se supone que usted, al igual que los otros candidatos, va a ser la gobernante de todos los colombianos. Hay que esforzarse un poco más en buscar la unión”.

Varios mensajes recordaron críticas previas a las campañas basadas en confrontaciones y pidieron evitar esas estrategias: “En Colombia estamos cansados de eso que muchas veces criticaste, las campañas sucias, y hoy haces lo mismo”. Uno de los usuarios propuso: “Hagan una reunión por el bien de Colombia, se toman un tinto y llegan a acuerdos”.

Finalmente, hubo llamados a la unidad: “Únanse la derecha, por favor. Que el milagroso de Buga la ilumine y ya dejen tanto egoísmo”.

Recientemente, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que el tiempo para entablar conversaciones terminó, razón por la cual afirmó que a Nicolás Maduro y “su Cartel de los Soles” se deben tumbar del poder en Venezuela.

“El tiempo del diálogo se agotó. Al narcodictador Nicolás Maduro y su Cartel de los Soles hay que tumbarlos”, indicó Vicky Dávila.

Vicky Dávila sobre la solicitud
Vicky Dávila sobre la solicitud de Nicolás Maduro a Donald Trump - crédito @VickyDavilaH/X

La precandidata presidencial aseveró que el líder del régimen chavista no se irá de Venezuela “por las buenas”, motivo por el cual le pidió a Donald Trump “liberar” al país y enviar un mensaje a Colombia para no “perder” la democracia en el territorio nacional.

No se irán por las buenas, se robaron las elecciones y el pueblo venezolano no aguanta más la dictadura. Trump, haz lo tuyo. Libera a Venezuela. Y de paso evitas que en Colombia tengan “grandes ideas” y perdamos la democracia”, afirmó Vicky Dávila.

El dictador venezolano Nicolás Maduro propuso abrir un canal de diálogo directo con la administración de Donald Trump, informóReuters. La propuesta surgió tras el primer ataque de fuerzas estadounidenses contra un barco venezolano, acción que Washington justificó al acusar a la nave de transportar narcotraficantes. Este incidente elevó la tensión militar y política entre ambos países.

Temas Relacionados

Vicky DávilaGustavo PetroElecciones ColombiaPrecandidatos presidencialesCorrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de la presentadora Claudia Lozano tras ser internada en una UCI

La comunicadora de Noticias Caracol avanza con paso firme luego de enfrentar complicaciones médicas que la mantuvieron hospitalizada y bajo estricta observación durante varios días

Revelan nuevos detalles sobre el

Un video de una ‘tiktoker’ ecuatoriana ayudó a identificar a un colombiano que estaba desaparecido desde 2023

La publicación de Amy Solano, que superó 32 millones de vistas, permitió reconocer a Diego Londoño, un hombre que, según sus familiares, cuenta con una pérdida total de memoria

Un video de una ‘tiktoker’

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Atlético Bucaramanga volvió a ganar y es líder solitario del campeonato con una ventaja de dos puntos frente a Junior y tres a Medellín, sus rivales más cercanos

Así va la tabla de

Así fue el rescate de un gato y un perro en estación de TransMilenio, que eran explotados por hombre que fingía discapacidad

De acuerdo con las autoridades, los animales eran utilizados por el sujeto para solicitar dinero a los usuarios del transporte público

Así fue el rescate de

Resultados Chontico Día y Noche 21 de septiembre de 2025: quién ganó el premio mayor del último sorteo

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Chontico Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia de

Esta es la historia de B King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en México del que habló Gustavo Petro

‘Yo me llamo’: así fue la emotiva separación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

Jugaron meses sin que les pagaran e hicieron un “fondo” para sobrevivir: así fue como las futbolistas del Cali se convirtieron en bicampeonas de la Liga Femenina

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal