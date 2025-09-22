Vicky Dávila tildó de “enemigo” a Gustavo Petro y envió fuerte mensaje por la corrupción en el país: “Hay que derrotarlo”

Vicky Dávila, precandidata presidencial; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

La precandidata presidencial Vicky Dávila publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X donde tildó de “enemigo” al presidente Gustavo Petro, motivo por el cual aseguró que en 2026 se le debe derrotar, así como a las mafias y la corrupción.

Según la periodista, las mafias y la corrupción “se fortalecieron” en el Gobierno del presidente Petro.

“Sí, el enemigo es Gustavo Petro. Hay que derrotarlo y derrotar todo lo que representa. Pero resulta que también las mafias y los corruptos, que no nacieron en este Gobierno, pero se fortalecieron”, aseguró la precandidata y periodista en sus redes sociales.

Vicky Dávila insistió que en 2026 no se puede “elegir a ningún corrupto”, razón por la cual afirmó que se deben derrotar en los comicios del citado año.

"Muchos son reciclados. Todo eso hay que derrotarlo en las elecciones presidenciales del 2026. No se puede elegir a ningún corrupto”. aseveró Dávila.

En otra publicación, Vicky Dávila afirmó que está “en contra” de Gustavo Petro y todos los corruptos, que, según ella, le han hecho un gran daño a Colombia.

Culminó su publicación en X, asegurando que no existe una corrupción buena ni mala, realizando una pregunta a sus seguidores.

“Yo estoy contra Petro y su Gobierno y contra todos los corruptos, por el daño que le han hecho al país. No hay corruptos buenos y malos. No hay corrupción buena y mala. ¿Estoy equivocada?“, aseveró la precandidata presidencial.

Diversos usuarios en redes sociales cuestionaron la persistencia del debate público entre Vicky y otros candidatos, y manifestaron que el tema debería quedar cerrado para dar paso a asuntos de mayor relevancia.

Entre los comentarios difundidos se leía: “Vicky, hay que soltar este tema y moverse con celeridad a cosas más trascendentes. Creo que le genera mucho desgaste y cero beneficio a la campaña y al discurso que usted quiere llevarle a los colombianos”.

Algunos usuarios enfatizaron en que “para pelear se necesitan dos” y señalaron que los aspirantes “deben buscar más la unión que esa polarización que venden”. Otro comentario afirmó: “Se supone que usted, al igual que los otros candidatos, va a ser la gobernante de todos los colombianos. Hay que esforzarse un poco más en buscar la unión”.

Varios mensajes recordaron críticas previas a las campañas basadas en confrontaciones y pidieron evitar esas estrategias: “En Colombia estamos cansados de eso que muchas veces criticaste, las campañas sucias, y hoy haces lo mismo”. Uno de los usuarios propuso: “Hagan una reunión por el bien de Colombia, se toman un tinto y llegan a acuerdos”.

Finalmente, hubo llamados a la unidad: “Únanse la derecha, por favor. Que el milagroso de Buga la ilumine y ya dejen tanto egoísmo”.

Recientemente, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que el tiempo para entablar conversaciones terminó, razón por la cual afirmó que a Nicolás Maduro y “su Cartel de los Soles” se deben tumbar del poder en Venezuela.

“El tiempo del diálogo se agotó. Al narcodictador Nicolás Maduro y su Cartel de los Soles hay que tumbarlos”, indicó Vicky Dávila.

La precandidata presidencial aseveró que el líder del régimen chavista no se irá de Venezuela “por las buenas”, motivo por el cual le pidió a Donald Trump “liberar” al país y enviar un mensaje a Colombia para no “perder” la democracia en el territorio nacional.

“No se irán por las buenas, se robaron las elecciones y el pueblo venezolano no aguanta más la dictadura. Trump, haz lo tuyo. Libera a Venezuela. Y de paso evitas que en Colombia tengan “grandes ideas” y perdamos la democracia”, afirmó Vicky Dávila.

El dictador venezolano Nicolás Maduro propuso abrir un canal de diálogo directo con la administración de Donald Trump, informóReuters. La propuesta surgió tras el primer ataque de fuerzas estadounidenses contra un barco venezolano, acción que Washington justificó al acusar a la nave de transportar narcotraficantes. Este incidente elevó la tensión militar y política entre ambos países.