Colombia

Margarita Rosa de Francisco arremetió contra Germán Vargas Lleras por criticar a Petro: “Señor horrible”

Vargas Lleras había lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno tras la descertificación de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Vargas Lleras fue objeto de
Vargas Lleras fue objeto de críticas de Margarita Rosa de Francisco - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG y Colprensa

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, activista del progresismo y del Gobierno Petro, arremetió escuetamente contra el aspirante presidencial Germán Vargas Lleras, que en reciente columna se refirió a la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, responsabilizando de ello al presidente Petro.

Como “señor horrible” calificó de Francisco al ex vicepresidente colombiano, a quien ya ha criticado en otras ocasiones, como también lo ha hecho con Vicky Dávila.

Arremetida de la actriz contra
Arremetida de la actriz contra Germán Vargas Lleras - crédito X

Lo que dijo Vargas Lleras en su columna

Los recientes niveles históricos de producción de cocaína en Colombia han sido destacados por Germán Vargas Lleras, quien responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por la descertificación del país en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos. En una columna publicada por El Tiempo, Vargas Lleras sostuvo que bajo la actual administración, la cifra de cultivos de coca alcanzó su máximo con trescientas mil hectáreas en 2025, lo que representa el 70 % del total mundial.

El exvicepresidente expuso que la producción de cocaína se duplicó durante el presente gobierno, estimando que en 2025 superará las 2.900 toneladas.

Respaldado en datos oficiales citados por El Tiempo, criticó la caída en los esfuerzos de erradicación: “Se pasó de 68.000 hectáreas erradicadas en 2022 a solo 9.400 en 2024, y, hasta julio, apenas se lograron eliminar poco más de 3.000 hectáreas”, aseguró.

Según Vargas Lleras, este retroceso en los resultados coincide con un cambio de enfoque en la política antidrogas y de seguridad.

“En estos tres años Petro empoderó a los narcos, dejó las zonas cocaleras bajo su control y nunca ha mostrado el menor interés en erradicar ni en combatir la producción de coca”, escribió el exvicepresidente, citado por El Tiempo.

Estas afirmaciones se enmarcan en su análisis sobre los efectos de la política gubernamental en el crecimiento del narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.

Notificación oficial de la descertificación
Notificación oficial de la descertificación - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

La gestión de la llamada “paz total”, impulsada por el gobierno de Petro, fue otra de las críticas de Vargas Lleras.

Según manifestó, el enfoque del Ejecutivo “propició un crecimiento de los grupos armados ilegales”. Además, señaló la suspensión de órdenes de captura y la interrupción de extradiciones de criminales de alto perfil, haciendo referencia a alias H. H. y alias Mocho Olmedo como ejemplos. Según el dirigente, esto sería “prueba de la desbordada tolerancia con que este gobierno maneja sus negociaciones de paz”.

En materia de seguridad interna, el exvicepresidente manifestó que los índices de criminalidad han mostrado un fuerte deterioro en los últimos años: “Los secuestros han aumentado en un 102 %; la extorsión, en más del 40 %; y en algunas regiones, por encima del 60 %. Más de 130.000 desplazados en 2024, sin mencionar la tragedia del Catatumbo”, relató, siempre según la columna reproducida por El Tiempo. Advirtió también sobre la reducción de la capacidad operativa de la fuerza pública: “En estos años ha tenido una reducción considerable en número de efectivos, la cúpula ha sido desmantelada en repetidas ocasiones, y las acciones militares ofensivas han caído en un 40 %”.

En materia de seguridad interna, el
En materia de seguridad interna, el exvicepresidente manifestó que los índices de criminalidad han mostrado un fuerte deterioro en los últimos años - crédito Colprensa

Vargas Lleras también cuestionó los motivos detrás de la suspensión de capturas de líderes criminales y sugirió la posibilidad de que existiera un “criminal ‘pacto de La Picota’”. Agregó: “Me pregunto si también se suspenderán las 67 que aún permanecen activas”.

Al recordar su paso por el Ejecutivo, Vargas Lleras esbozó una comparación directa al asegurar: “Cuando tuvimos como gobierno esta responsabilidad, entre el 2010 y el 2012, logramos cifra récord en erradicación, reduciendo a 47.000 hectáreas los cultivos de coca. Claro, utilizando todos los métodos a nuestro alcance, erradicación forzosa y aspersión”.

El exvicepresidente concluyó que las políticas actuales no muestran señales de cambio significativo. Según cita El Tiempo, Vargas Lleras afirmó: “Este gobierno no va a corregir el rumbo, su único interés son las elecciones del próximo año y para eso cuenta con sus aliados de los grupos con quienes mantiene abiertos procesos de negociación. Narcotráfico, ‘paz total’ y permanencia del petrismo en el poder son tres caras de la misma realidad”.

Temas Relacionados

Margarita Rosa de FranciscoGermán Vargas LlerasGustavo PetroDescertificaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Sinuano Día 22 de septiembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del primer premio

Resultados Sinuano Día 22 de

Fuerte advertencia de la Corte Suprema por fuga de Carlos Ramón González: “La justicia tendrá que dar respuestas al país”

El presidente del alto tribunal se pronunció sobre el caso del exdirector del Dapre, cuya salida hacia Nicaragua ocurrió en medio de investigaciones por el escándalo de la Ungrd

Fuerte advertencia de la Corte

Efraín Cepeda aseguró que en caso de ser Presidente de Colombia firmará el decreto para tumbar la Paz Total de Petro: “Es un embeleco”

El expresidente del Senado cuestionó al presidente Gustavo Petro por las descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas

Efraín Cepeda aseguró que en

Procuraduría vinculó a dos directivos de Ecopetrol en investigación por millonario contrato para beneficiar a Ricardo Roa

Dos miembros de la Junta Directiva deberán responder por el aumento y la ejecución de un convenio con firma extranjera, en medio de investigaciones sobre la gestión de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Procuraduría vinculó a dos directivos

Subió el precio del oro en Colombia tras la caída del dólar este 22 de septiembre

Con esta información sabrás cuándo es el mejor momento para comprar o vender, ya sea para invertir, ahorrar, regalar o simplemente coleccionar

Subió el precio del oro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los últimos mensajes

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Deportes

Empresario señalado de sugerirle jugadores

Empresario señalado de sugerirle jugadores a Néstor Lorenzo para la selección Colombia desmintió las acusaciones: “Es un chisme”

Millonarios se vestirá de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, tras el empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”