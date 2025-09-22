María Fernanda Cabal se despachó contra Armando Benedetti: “Esperamos que le cuente al país cómo fue que entraron 15 mil millones a la campaña de Petro”

María Fernanda Cabal lanzó fuertes criticas a Gustavo Petro y Armando Benedetti por medio de su cuenta de X - crédito Camila Díaz/Colprensa y @AABenedetti / X

El debate sobre el financiamiento electoral en Colombia cobró fuerza tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, que afirmó que la campaña presidencial de Juan Manuel Santos habría recibido fondos de Odebrecht a través de la gestión de contratos estatales previamente planificados.

Las aseveraciones provocaron una inmediata reacción política, en particular de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, que cuestionó a Benedetti por los ingresos económicos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según detalló Benedetti, el gobierno de Santos habría solicitado a “unos treinta empresarios, entre ellos representantes de Odebrecht”, que aportaran cuatro mil millones de pesos (alrededor de 1,08 millones de dólares al cambio actual) cada uno.

El exfuncionario enfatizó que la presencia de Néstor Humberto Martínez como intermediario habría buscado resolver asuntos relacionados con las contribuciones y la gestión del contrato para beneficiar a Luis Carlos Sarmiento, uno de los empresarios más influyentes del país.

Armando Benedetti hizo fuertes acusaciones en contra de Juan Manuel Santos - crédito Colprensa

Benedetti también sostuvo que en 2017 denunció públicamente estos hechos y afirmó que existen grabaciones disponibles en plataformas digitales donde detalla el esquema y menciona a todos los implicados.

Tras lo anterior, María Fernanda Cabal, reconocida por su postura crítica frente al gobierno anterior y al actual, respondió a los señalamientos a través de su cuenta en X.

“Benedetti el antiguo socio y amigo de Santos confesando el ingreso de plata de Odebrecht a la campaña de Santos. En unos años esperamos le cuente al país cómo fue que entraron 15 mil millones a la campaña de Petro”, señaló.

María Fernanda Cabal cuestionó a Benedetti por fondos a la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal

Cabe destacar que el pronunciamiento de Benedetti y la inmediata respuesta de Cabal profundizan el tono inquisitivo sobre la financiación política en el país, mientras persisten llamados a esclarecer la ruta de los recursos y la responsabilidad de los involucrados.